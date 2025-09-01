Close Menu

Krcata stobrečka Riva uživala je u turniru na salbunu: "Knižara Palma" je slavila, uslijedila je fešta

[FOTO] Bili su bolji od predstavnika ugostiteljskih objekata Struja, Primorac i Toni

U ponedjeljak navečer održana je završnica tradicionalnog malonogometnog turnira na stobrečkom salbunu "4 LOKALnA 2025." Timove ovih ekipa od 2018. godine čine gosti i osoblje stobrečkih ugostiteljskih objekata.

U konkurenciji četiri tima, najbolji je bio onaj "Knjižare Palma". Bili su bolji od predstavnika ugostiteljskih objekata Struja, Primorac i Toni.

Turnir je bio posljednji događaj Stobrečkog Lita, a sav prihod večer išao je potrebitima. Voditelj programa bio je legendarni splitski radijski voditelj, Vedran Očašić. U glazbenom dijelu programa nastupio je Stobrečanin Johny Gitara.

U nastavku pogledajte dio atmosfere...

