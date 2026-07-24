Krcata Lora dočekala Marka Perkovića Thompsona: "On je u Hrvatskoj daleko više od glazbe"

U gotovo potpuno ispunjenoj dvorani Doma Hrvatske vojske „General bojnik Ivo Jelić“ u Lori u četvrtak navečer predstavljena je knjiga „Fenomen Thompson“, autora Ivice Marijačića.

Promocija je izazvala veliko zanimanje splitske publike, a poseban trenutak večeri bio je dolazak Marka Perkovića Thompsona, kojemu je knjiga posvećena. Predstavljanje je trajalo više od dva sata, a uz autora su o knjizi govorili Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec. Promociji su nazočili i članovi Hrvatskih ruža.

„Ovo nije samo knjiga o Thompsonu“

Marijačić je kazao kako Thompsona, s kojim je i privatno prijatelj, prati godinama te da je želio sve prikupljeno znanje i iskustvo objediniti u jednom djelu, javlja TV Dalmacija.

– Marka Perkovića Thompsona, koji je moj prijatelj, pratim dugi niz godina. O njemu sam pisao i trebalo je sve što znam presložiti, staviti u knjigu i napisati djelo koje je istodobno biografsko i analitičko – rekao je Marijačić.

Naglasio je kako knjigu ne smatra klasičnom biografijom.

– Ovo nije samo knjiga o Marku Perkoviću Thompsonu. Ovo je knjiga o fenomenu Marka Perkovića Thompsona. On je istinski fenomen, ne samo u hrvatskim nego i u međunarodnim razmjerima – poručio je autor.

Prema njegovim riječima, Thompson se izdvaja među hrvatskim glazbenicima cjelokupnim opusom koji je u velikoj mjeri obilježen domoljubnim temama, ali i brojnošću publike koju okuplja.

– Mnogo je glazbenika u Hrvatskoj, pa i onih koji pjevaju domoljubne pjesme, ali samo Thompson ima gotovo cjelokupan opus takvog karaktera. Samo on može u godinu dana na nekoliko koncerata okupiti gotovo milijun ljudi – ustvrdio je Marijačić.

Biografska i političko-analitička knjiga

Autor je istaknuo kako je Thompsonov utjecaj, prema njegovu mišljenju, odavno prerastao granice glazbene scene.

– Kada se uzme u obzir i politička dimenzija, on je u Hrvatskoj daleko više od glazbe i zaslužuje ozbiljnu obradu. Ja sam ovu knjigu napisao na svoj način, a čitatelji je mogu doživjeti kao biografsku, ali i kao političko-analitičku – kazao je.

Marijačić je knjigu opisao kao emotivno djelo koje na pojedinim mjestima donosi i teške životne trenutke.

– Knjiga je na trenutke potresna, može izmamiti i suzu. Vjerujem da je riječ o originalnom djelu kakvog dosad nije bilo na našem tržištu – dodao je.

Djelo je objavljeno dvojezično. Uz hrvatski tekst nalazi se i prijevod na engleski jezik, a Marijačić je objasnio kako želi da knjiga pronađe put i do međunarodne publike.

– Cilj je da dospije na međunarodne izložbe i do stranih autora i pojedinaca koji se zanimaju za fenomen Thompsona, kako se o njemu ne bi informirali isključivo iz izvora koji su prema njemu neprijateljski postavljeni – kazao je autor.

Gubina: „Prošao je put od trnja do zvijezda“

Podršku predstavljanju dao je i Marijan Gubina, autor autobiografske knjige „260 dana“, u kojoj je opisao zatočeništvo i torture koje je kao desetogodišnji dječak preživio tijekom Domovinskog rata.

Gubina smatra da Thompsonov uspjeh nije došao jednostavnim putem.

– Marko nije imao lagan put tijekom svoje karijere. Za tako velik broj obožavatelja prošao je put od trnja do zvijezda. Uspjeti u Hrvatskoj, a pritom otvoreno biti domoljub, iznimno je teško i upravo je zato riječ o fenomenu – rekao je.

Dodao je kako Thompson, prema njegovu viđenju, velikom broju ljudi daje osjećaj zajedništva i pripadnosti.

– Taj fenomen običnim je ljudima dao impuls vjere i uvjerenja da možda ipak nismo stranci u vlastitoj državi. Zbog toga zaslužuje ovakvu knjigu, podršku i priznanje – poručio je Gubina.

Sedlar: „Treba govoriti istinu“

Na promociji je govorio i hrvatski redatelj Jakov Sedlar, koji je Thompsona opisao kao osobu koja svojim djelovanjem potiče ustrajnost.

– On nas uči da ne smijemo odustajati. Treba govoriti istinu, ništa drugo. Laž dugoročno nikada nikome nije pomogla, pa neće ni hrvatskom narodu – rekao je Sedlar.

Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić održao je emotivan govor o značenju Thompsonove glazbe za hrvatske branitelje i bivše zatočenike, javlja TV Dalmacija.

Večer u Lori protekla je u glazbenom i pripovjedačkom tonu, pred publikom koja je dvoranu ispunila gotovo do posljednjeg mjesta.