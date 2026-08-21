Krcata knjižnica na Visu, publika nije skrivala oduševljenje: "Šta će selo reć" spojila dvije Dalmacije

Gradska knjižnica i čitaonica Vis bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na predstavljanju knjige Marina Mihanovića "Šta će selo reć". Nakon četiri vrlo posjećene promocije u Splitu i Žrnovnici, knjiga je tako i na svom prvom predstavljanju izvan Splita privukla velik broj posjetitelja. Prepun prostor viške knjižnice pokazao je kako su priče jednog malog podmosorskog mjesta pronašle put i do škoja, a večer se ubrzo pretvorila u mnogo više od klasične promocije knjige.

Žrnovnica i Vis spojili se kroz stare priče

Kroz razgovor, čitanje ulomaka, priče, poeziju i glazbu susreli su se Žrnovnica i Vis – dva različita, ali po mnogočemu slična dalmatinska kraja.

Uz autora, o nekadašnjem životu u Dalmaciji govorili su Dobrila Cvitanović, predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Visu, i viški pjesnik Veljko Mratinić. Mratinić je publici pročitao svoju pjesmu i priču, dok je Cvitanović podijelila priču povezanu s nekadašnjim životom na Visu. Njihove su priče, stavljene uz bok ulomcima iz Mihanovićeve knjige, otvorile prostor za usporedbu života stare Žrnovnice i staroga Visa.

Vile, morine, vukodlaci i stara praznovjerja

Sličnosti je bilo mnogo. U pričama s obje strane mora pojavljivale su se vile i morine, vukodlaci, vjerski običaji i različita praznovjerja. Pokazalo se i da su se na Visu, baš kao i u Žrnovnici, pojedini dijelovi mjesta nazivali prema prezimenima obitelji koje su ondje živjele, dok su obiteljski nadimci nerijetko bili važniji i prepoznatljiviji od samih prezimena. Zanimljiva paralela pronađena je i u starim poslovicama. "Šta će selo reć" na svom kraju donosi zbirku narodnih poslovica, a viški su gosti tijekom večeri prepoznali brojne gotovo identične izreke koje su se koristile i na otoku, ponekad tek u nešto izmijenjenom obliku. Dobrila Cvitanović posebno se osvrnula na poslovicu "Ko u nedilju nokte striže, milost Božju ne dostiže", priznavši da upravo zbog tog starog vjerovanja nikada u životu nije rezala nokte nedjeljom.

Jedna autorova rečenica izazvala salve smijeha

U opuštenoj atmosferi večeri, uz mnogo smijeha i interakcije s publikom, Marin Mihanović otkrio je i kako mu supruga, iako već dvadeset godina dolazi na Vis, nije dopustila da se u najavama predstavi kao "viški zet". Kako je objasnio, mogla bi se pokrenuti rasprava o tome je li ona uopće "prava Viška" budući da nema viško prezime, iako joj obitelj po bakinoj liniji potječe s otoka.

Mihanović je na to, uz smijeh okupljenih, zaključio kako se supruga očito samo "pripala šta će selo reć", a domaća publika dala mu je zeleno svjetlo da se ubuduće ipak predstavlja kao viški zet.

Cijela obitelj dio je knjige

Za glazbeni predah pobrinuo se Vinko Udiljak iz Hrvatske gradske glazbe Vis, čime je program dodatno dobio karakter opuštene književne večeri. Posebnost promocije i ovom je prilikom bila obiteljska priča koja prati knjigu. Ilustrirao ju je autorov sedmogodišnji sin Jakša Mihanović, ulomke je interpretirala njegova kći Marcela Mihanović, dok je program vodila autorova supruga Mia Božić Mihanović.

"Šta će selo reć" tako je, nakon četiri predstavljanja u Splitu i Žrnovnici, uspješno završila i svoje prvo gostovanje izvan Splita, pred punom viškom knjižnicom. A upravo je Vis bio mjesto na kojem se možda najbolje pokazala jedna od glavnih ideja knjige – da se iza različitih dalmatinskih krajeva, govora i prezimena često kriju isti strahovi, vjerovanja, navike i životne priče. Priče iz "Šta će selo reć" tako nisu samo priče jednoga mjesta, nego dio iskustva koje dijele generacije diljem Dalmacije.