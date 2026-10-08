Kratko nestalo struje u Solinu, na Širini se ugasili semafori! Policija: "Vozače i dalje pozivamo na strpljenje i oprez"

Zbog nestanka električne energije na području Širine u Solinu jutros su prestali raditi semafori na jednom od najprometnijih raskrižja u tom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Na teren je odmah upućena policija, a u međuvremenu je rad semafora ponovno uspostavljen.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, danas, 8. listopada, oko 10.15 sati zaprimljena je dojava o nestanku električne energije na području Širine u Solinu, zbog čega je prestala raditi semaforska signalizacija na raskrižju.

Policijski službenici odmah su upućeni na mjesto događaja kako bi regulirali promet i omogućili što brži protok vozila.

Semafori ponovno rade, policija poziva na oprez

Iz policije su naknadno potvrdili da je semaforizirano raskrižje ponovno stavljeno u funkciju.

- U ovom trenutku semaforizirano raskrižje stavljeno je u funkciju. Vozače i dalje pozivamo na strpljenje i oprez prilikom dolaska do tog dijela dionice ceste - poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Iako je semaforska signalizacija ponovno uspostavljena, policija apelira na sve sudionike u prometu da budu dodatno oprezni prilikom prolaska kroz Širinu te da prilagode vožnju prometnim uvjetima.