KRALJICA KOSTIMA Heidi Klum ponovno oduševila: Na zabavu stigla kao odsječena šaka, a jedan detalj na kostimu posebno je privukao pozornost

Heidi Klum još je jednom dokazala zašto je mnogi smatraju neprikosnovenom kraljicom Noći vještica. Slavna njemačka manekenka u subotu se pojavila na svojoj tradicionalnoj zabavi u New Yorku u jednom od najneobičnijih kostima dosad – pretvorila se u golemu odsječenu ljudsku šaku, s krvavim zapešćem i vlastitom glavom smještenom u njezino središte.

Ovogodišnjom transformacijom obilježila je 25. izdanje svoje poznate Halloween zabave, koja već godinama privlači brojne slavne osobe i izaziva veliku pozornost javnosti, piše Page Six.

Odsječena šaka, krvavo zapešće i poseban detalj posvećen suprugu

Klum je za ovogodišnji kostim odabrala izrazito neobičan izgled. Ogromna šaka bila je izrađena kao kopija njezine lijeve ruke, a svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi transformacija djelovala što uvjerljivije.

Posebnu pozornost privukli su vjenčani prsten i tetovaža s imenom „Tom” na prstu, posvećena njezinu suprugu, glazbeniku Tomu Kaulitzu.

Njezina glava bila je smještena u središtu dlana, dok je dio kostima oko zapešća izgledao kao da je ruka upravo odsječena.

Ni sam dolazak na zabavu nije prošao nezapaženo.

Manekenka je stigla u kamionu prekrivenom crvenim znakovima opasnosti, a pri izlasku su joj pomagali glumci odjeveni u žuta zaštitna odijela.

Zanimljivo je da Kaulitz ove godine nije prisustvovao zabavi, iako je prethodnih godina često sudjelovao u njezinim kostimiranim nastupima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Heidi Klum (@heidiklum)

Tjednima je pripremala spektakularnu transformaciju

Klum je već tjedan dana prije zabave počela na Instagramu otkrivati pojedinosti o pripremi kostima.

Objavljivala je fotografije i snimke protetskih dijelova, postupno otkrivajući koliko je truda uloženo u ovogodišnju transformaciju.

Nekoliko dana prije događaja pokazala je i lutku izrađenu prema vlastitim tjelesnim mjerama, s rastavljenim planinarskim ruksakom pričvršćenim na leđima.

Time je dodatno potaknula nagađanja pratitelja o tome kakav će kostim predstaviti na jubilarnoj zabavi.

Ipak, konačan izgled uspjela je zadržati kao iznenađenje sve do samog dolaska.

„Vrlo je, vrlo krvav”

U razgovoru za časopis People prošlog mjeseca Klum je nagovijestila da će njezin ovogodišnji kostim biti posebno jeziv.

„Izgled se jako dobro slaže s crnim vinom. Vrlo je, vrlo krvav”, izjavila je manekenka.

Pritom je objasnila i što je najviše privlači kod Noći vještica.

„Dobra čaša vina uvijek je zabavna, a vrećica za transfuziju krvi često nas podsjeti na nešto jezivo. U tome je Noć vještica. Volimo jezive kostime i idemo do kraja”, poručila je.

Njezine riječi pokazale su se kao odlična najava kostima koji je, zahvaljujući kombinaciji protetike i neobičnog dizajna, ponovno postao glavna tema večeri.

Od crva do Meduze: Njezini kostimi godinama pomiču granice

Heidi Klum već je godinama poznata po tome što za Noć vještica ne bira jednostavne maske, nego složene transformacije koje zahtijevaju sate priprema i rad profesionalnih timova.

Tijekom godina pojavljivala se kao Meduza, Jessica Rabbit, starija verzija same sebe, ali i kao golemi crv – kostim koji je izazvao brojne reakcije zbog svoje neobičnosti.

Prošle godine odabrala je lik Meduze, dok je njezin suprug Tom Kaulitz bio odjeven kao betonski vojnik.

Za neke od tih transformacija manekenka provede i do deset sati na šminkanju i postavljanju protetskih dodataka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Heidi Klum (@heidiklum)

Četvrt stoljeća Halloween spektakla

Ovogodišnja zabava imala je posebno značenje jer je Klum obilježila njezino 25. izdanje.

Tijekom godina njezino okupljanje preraslo je u jedan od najprepoznatljivijih događaja povezanih s Noći vještica u svijetu slavnih.

Svake godine javnost s nestrpljenjem iščekuje njezin novi kostim, a Klum se trudi nadmašiti prethodne transformacije.

Sudeći prema ovogodišnjoj odsječenoj šaci, slavna manekenka još uvijek ima dovoljno mašte da iznenadi čak i one koji misle da su od nje već vidjeli sve.