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Kralj Charles prvi put otkriva koliko poreza plaća: "Nastavljamo se modernizirati"

Buckinghamska palača poručuje da je cilj ovog poteza "potaknuti šire razumijevanje naše odgovornosti" te pokazati da se institucija nastavlja prilagođavati suvremenom društvu

Kralj Charles postat će prvi britanski monarh u modernoj povijesti koji će javnosti otkriti koliko poreza plaća, piše BBC. Podaci o njegovim poreznim uplatama bit će objavljeni u četvrtak kao dio godišnjeg izvješća o kraljevskim financijama.

Prema izvorima iz Buckinghamske palače, riječ je o osobnoj odluci britanskog kralja, koja je dio nastojanja da monarhija bude transparentnija i bliža javnosti.

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Buckinghamska palača poručuje da je cilj ovog poteza "potaknuti šire razumijevanje naše odgovornosti" te pokazati da se institucija nastavlja prilagođavati suvremenom društvu.

– Jednostavno rečeno, nastavljamo se modernizirati i razvijati – rekao je glasnogovornik Buckinghamske palače.

Objavljeni podaci odnosit će se na porezno razdoblje 2024./2025., a uključivat će poreze koje Charles plaća na prihode od Vojvodstva Lancaster, osobnih ulaganja te zarade ostvarene na privatnim kraljevskim imanjima, uključujući Sandringham i Balmoral.

Iako je ovo prvi put da jedan vladajući britanski monarh javno objavljuje svoje porezne obveze, Charles je sličnu praksu imao i ranije. Dok je nosio titulu princa od Walesa, redovito je otkrivao koliko poreza plaća.

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