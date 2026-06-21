Kralj Charles prvi put otkriva koliko poreza plaća: "Nastavljamo se modernizirati"

Kralj Charles postat će prvi britanski monarh u modernoj povijesti koji će javnosti otkriti koliko poreza plaća, piše BBC. Podaci o njegovim poreznim uplatama bit će objavljeni u četvrtak kao dio godišnjeg izvješća o kraljevskim financijama.

Prema izvorima iz Buckinghamske palače, riječ je o osobnoj odluci britanskog kralja, koja je dio nastojanja da monarhija bude transparentnija i bliža javnosti.

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Buckinghamska palača poručuje da je cilj ovog poteza "potaknuti šire razumijevanje naše odgovornosti" te pokazati da se institucija nastavlja prilagođavati suvremenom društvu.

– Jednostavno rečeno, nastavljamo se modernizirati i razvijati – rekao je glasnogovornik Buckinghamske palače.

Objavljeni podaci odnosit će se na porezno razdoblje 2024./2025., a uključivat će poreze koje Charles plaća na prihode od Vojvodstva Lancaster, osobnih ulaganja te zarade ostvarene na privatnim kraljevskim imanjima, uključujući Sandringham i Balmoral.

Iako je ovo prvi put da jedan vladajući britanski monarh javno objavljuje svoje porezne obveze, Charles je sličnu praksu imao i ranije. Dok je nosio titulu princa od Walesa, redovito je otkrivao koliko poreza plaća.