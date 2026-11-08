Krakov u suzama nakon krvavog napada: Građani se okupili na molitvi za žrtve tragedije

Poljski grad Krakov zavijen je u crno nakon krvavog napada koji se u subotu, 7. studenoga, dogodio na glavnom gradskom trgu. U pucnjavi je ubijeno šest osoba, dok ih je još 15 ozlijeđeno.

U nedjelju je u crkvi svete Ane održana misa za poginule, ozlijeđene i njihove obitelji, koju je predvodio krakovski nadbiskup, kardinal Grzegorz Ryś.

Kardinal je u poruci objavljenoj nakon tragedije pozvao stanovnike Krakova na zajedništvo, solidarnost i molitvu.

„Dogodilo se nešto strašno! Nasilje, agresija i mržnja ponovno su nas pogodili na način koji prelazi sve granice”, poručio je Ryś.

Istaknuo je kako je tragedija pogodila cijelu zajednicu jer se na mjestu napada mogao zateći bilo tko.

„Ne želimo, ne možemo i ne znamo ostati ravnodušni u ovakvom trenutku. Želimo, trebamo i moramo biti zajedno”, naglasio je kardinal.

Molitva za poginule, ozlijeđene i njihove obitelji

Misa je prvotno trebala biti održana u bazilici svete Marije na glavnom gradskom trgu, no naknadno je premještena u crkvu svete Ane.

Kardinal Ryś pozvao je vjernike da se u molitvi sjete svih koji su izgubili život, ali i ozlijeđenih koji se oporavljaju od posljedica napada.

Posebnu poruku uputio je obiteljima žrtava, istaknuvši potrebu za blizinom, suosjećanjem i konkretnom pomoći u trenucima nezamislive boli.

„Tamo gdje nam ljudski ponestaje snage, gdje smo oslabljeni i prestravljeni drskošću zla, naša slabost priziva Božju snagu i nadu da posljednja riječ ne pripada i ne može pripadati mržnji”, poručio je krakovski nadbiskup.

Poljska u nacionalnoj žalosti

Poljska je u nedjelju započela dvodnevnu nacionalnu žalost zbog napada koji je potresao zemlju.

Na glavnom trgu u Krakovu građani ostavljaju cvijeće i pale svijeće u znak sjećanja na poginule.

Poljske vlasti nastavljaju istragu okolnosti napada, a policija je potvrdila da su u domu osumnjičenog pronađena i tijela njegovih roditelja i sestre.

Dok istražitelji pokušavaju utvrditi sve okolnosti tragedije, Krakov se oprašta od žrtava porukom zajedništva i solidarnosti.