Krajnja desnica sve snažnija u Europi: Stručnjaci otkrili što stoji iza njezina uspona i zašto tradicionalne stranke gube birače

Politička scena u Europi posljednjih godina prolazi kroz značajne promjene. Stranke krajnje desnice, koje su nekada imale ograničen utjecaj, danas u pojedinim državama sudjeluju u vlasti, dok u drugima bilježe sve veću potporu. Razlozi njihova uspona znatno su složeniji od nezadovoljstva migracijskom politikom, upozoravaju politički analitičari.

O tome što potiče jačanje krajnje desnice, kako se mijenja njezin odnos prema Europskoj uniji te kakvu ulogu u svemu ima američki predsjednik Donald Trump raspravljalo je troje europskih komentatora u razgovoru koji je organizirao The New York Times.

U središtu rasprave našla se njemačka Alternativa za Njemačku (AfD), čiji je izborni uspjeh u Saskoj-Anhaltu ponovno potaknuo pitanja o budućnosti njemačke politike i mogućnosti njezina sudjelovanja u vlasti.

Tradicionalne stranke izgubile su povjerenje dijela birača

Britanski autor David Broder, koji se u knjizi „Mussolini's Grandchildren” bavio talijanskom krajnjom desnicom, smatra da korijene sadašnjih političkih promjena treba tražiti u dugogodišnjem slabljenju povjerenja u etablirane stranke.

Prema njegovu tumačenju, financijska kriza ozbiljno je uzdrmala dotadašnji politički poredak, a tradicionalne stranke nisu uspjele uvjeriti građane da mogu osigurati bolju budućnost.

Takav razvoj događaja otvorio je prostor političkim opcijama koje su se nekoć nalazile na rubu političkog života. Dio njih danas više nije samo prosvjedna alternativa, nego se postupno pretvara u važnog sudionika političkog odlučivanja.

Pomiču li se birači udesno ili to čine političke stranke?

Nešto drukčije objašnjenje ponudila je Caroline de Gruyter, kolumnistica nizozemskog lista NRC. Ona smatra da se odgovornost za jačanje krajnje desnice ne može pripisati isključivo promjenama među biračima.

Prema njezinu mišljenju, značajan dio problema leži u ponašanju stranaka političkog centra, koje sve češće preuzimaju retoriku i političke prijedloge svojih radikalnijih konkurenata.

„Mislim da je mit da se birači pomiču udesno. Stranke se pomiču udesno!”, poručila je.

Talijanski novinar Mattia Ferraresi upozorio je na još jedan važan čimbenik, a to je potreba građana za osjećajem pripadnosti.

Smatra da gospodarska nesigurnost ne može sama objasniti popularnost AfD-a, osobito u istočnom dijelu Njemačke. Krajnje desne stranke, prema njegovoj ocjeni, dijelu birača pružaju osjećaj zajedničkog identiteta i političke pripadnosti koji su nekada nudile velike tradicionalne stranke.

Giorgia Meloni kao primjer političke prilagodbe

Poseban dio razgovora bio je posvećen talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i načinu na koji se njezina politika razvijala nakon preuzimanja vlasti.

Ferraresi smatra da je Meloni prepoznala važnost suradnje s europskim institucijama te da je političku strategiju prilagodila odgovornostima koje donosi upravljanje državom.

„Kad je morala birati između Trumpa i Europske unije, odabrala je Europsku uniju”, ocijenio je.

Međutim, De Gruyter upozorila je da se takav pristup ne može očekivati od svih stranaka krajnje desnice. Kao primjere drukčijeg političkog djelovanja izdvojila je njemački AfD i austrijsku Slobodarsku stranku.

Istodobno se mijenja i odnos dijela europske krajnje desnice prema samoj Europskoj uniji. Umjesto nekadašnjih zahtjeva za napuštanjem Unije, pojedine stranke danas nastoje ostvariti veći utjecaj na njezine odluke i promijeniti smjer europskih politika iznutra.

Trumpov utjecaj nije svugdje dobrodošao

Sugovornici su analizirali i ulogu Donalda Trumpa, čiji politički pristup ima određene sličnosti s porukama europskih desnih populističkih stranaka.

Ferraresi smatra da je AfD imao političke koristi od podrške koja je dolazila iz krugova američke administracije.

Ipak, takva povezanost ne mora nužno donijeti dodatne glasove. De Gruyter istaknula je da je Trump nepopularan među znatnim dijelom europske javnosti, uključujući i neke birače stranaka krajnje desnice.

Zbog toga pojedini europski političari nastoje izbjeći pretjerano poistovjećivanje s američkim predsjednikom.

De Gruyter se osvrnula i na iskustva Poljske i Mađarske, tvrdeći da mnogi birači stranaka Pravo i pravda te Fidesz nisu nužno podržavali slabljenje demokratskih institucija.

Prema njezinu tumačenju, dio građana glasao je za te političke opcije prvenstveno zbog nezadovoljstva prethodnim vlastima i ekonomskim okolnostima. Upozorila je da podrška takvim strankama može oslabjeti kada birači procijene da njihove politike ugrožavaju demokratske standarde.

Što tradicionalne stranke mogu učiniti?

Na kraju rasprave otvoreno je pitanje mogu li etablirane političke stranke zaustaviti daljnje jačanje krajnje desnice i na koji način.

De Gruyter smatra da će važnu ulogu imati stranke desnog centra, osobito njihove odluke o mogućoj političkoj suradnji s krajnjom desnicom.

Broder, s druge strane, upozorava da samo isticanje opasnosti koje krajnja desnica može predstavljati nije dovoljno za povratak izgubljenog povjerenja. Prema njegovu mišljenju, biračima je potrebno ponuditi konkretne odgovore na rast životnih troškova, društvene nejednakosti i nesigurnost.

Ferraresi smatra da tradicionalne stranke ne bi smjele zanemarivati teme koje zabrinjavaju građane, uključujući migracije, čak ni kada su ta pitanja politički osjetljiva.

„Krajnja desnica jača zahvaljujući pitanjima na koja svi ostali odbijaju odgovoriti”, zaključio je.

Rasprava je tako pokazala da među analitičarima ne postoji jedinstveno objašnjenje uspona krajnje desnice. Dok jedni naglašavaju gospodarske probleme i gubitak povjerenja u tradicionalne stranke, drugi ističu identitetska pitanja i promjene unutar samog političkog centra. Zajedničko im je stajalište da se europska politička scena mijenja te da će odgovori etabliranih stranaka imati važnu ulogu u njezinu daljnjem razvoju.