Kraj velike avanture Željana Rakele! Motor odlazi u mirovinu, a za splitsku bolnicu prikupio je više od 550.000 eura: "Bilo je jako teško"

Nakon 365 dana, nevjerojatnih 134.685 prijeđenih kilometara i više od 550.000 eura prikupljenih donacija, splitski motociklist i humanitarac Željan Rakela završio je svoj veliki humanitarni pothvat "Bradata vožnja Extreme".

Godina dana izazova, odricanja, neizvjesnosti i tisuća kilometara na cestama završila je velikim uspjehom. Rakela je uspio povezati brojne ljude oko jednog cilja – prikupljanja novca za kupnju vrijednog uređaja za magnetsku rezonanciju za KBC Split na Firulama. Nakon svega, motocikl kojim je ostvario ovaj pothvat odlazi u zasluženu mirovinu.

Željan Rakela u nedjelju, 15. studenoga, službeno je završio svoju jednogodišnju humanitarnu avanturu koja je započela točno 365 dana ranije. Njegov cilj bio je tijekom godine motociklom prijeći najmanje 120.000 kilometara i pritom prikupiti što više donacija za nabavu uređaja koji će pomoći onkološkim pacijentima splitske bolnice. Na kraju je zacrtani kilometarski cilj značajno premašio, a još važniji rezultat stigao je u obliku donacija. Prikupljeno je više od 550.000 eura, što predstavlja ogroman korak prema ostvarenju humanitarnog cilja.

Donirali su poznati i nepoznati, domaći i stranci, tvrtke i udruge

Iza Rakeline vožnje krije se i velika priča o ljudskoj solidarnosti. Tijekom proteklih godinu dana njegovu su humanitarnu akciju podržali brojni građani, poduzetnici, tvrtke, udruge, motociklistički klubovi, ali i mnogi pojedinci iz Hrvatske i inozemstva. Donirali su poznati i manje poznati ljudi, domaći i stranci. Neki su izdvajali velike iznose, drugi su pomagali skromnijim donacijama, no svi su bili dio iste priče.

Donatora je bilo mnogo, a svaka je uplata bila važna. Upravo zahvaljujući njihovoj podršci humanitarna akcija dosegla je iznos veći od pola milijuna eura. Sav prikupljeni novac namijenjen je velikom cilju – kupnji uređaja za magnetsku rezonanciju za KBC Split, koji bi trebao unaprijediti dijagnostiku i pomoći oboljelima od malignih bolesti.

Posljednjeg dana prešao još 920 kilometara: "Bila je to godina straha i utrke s vremenom"

Rakela se nakon završetka vožnje oglasio videoporukom u kojoj nije skrivao zadovoljstvo, ali ni umor nakon iznimno zahtjevne godine. Otkrio je kako je posljednjeg dana prešao još 920 kilometara, a njegov motocikl na kraju je pokazivao ukupno 238.130 kilometara.

Tijekom 365 dana projekta imao je 152 dana vožnje, a ukupno je prešao točno 134.685 kilometara. Objasnio je i zanimljivu simboliku te brojke, povezujući je s velikim izumiteljem Nikolom Teslom i brojem 369, kojem je Tesla pridavao posebno značenje. Naime, kada se 365 dana pomnoži s 369 kilometara, dobije se upravo 134.685 kilometara. "Kad uzmete moju akciju koja traje 365 dana i pomnožite s brojem 369, dobijete 134.685 kilometara, koliko sam ja uspio napraviti u ovih 365 dana. Tako svi vi, kad budete sutra pokušali srušiti ovaj rekord, znajte da ćete svaki dan morati voziti 369 kilometara", poručio je Rakela. Iako je na kraju uspio ostvariti sve što je zacrtao, priznao je kako godina iza njega nije bila nimalo jednostavna.

"Jako sam sretan što je napokon sve završilo. Bila je teška godina, godina utrke, godina straha. Stalno utrka s vremenom, hoću li sve stići, hoću li doći na vrijeme. Strah od neuspjeha, strah da se nekome nešto ne dogodi", ispričao je. Priznao je i da takav pothvat više ne namjerava ponoviti. "Bilo je jako teško, izazovno", dodao je, zahvalivši svima koji su ga pratili i podržavali.

Poljud mu je nedavno zapljeskao: Motociklom napravio počasni krug pred navijačima Hajduka

Koliko je Rakelina humanitarna priča odjeknula među Splićanima, pokazalo se i nedavno na Poljudu.

Uoči utakmice Hajduka i Gorice, 31. listopada, Rakela je svojim prepoznatljivim motociklom napravio počasni krug oko nogometnog travnjaka, a njegov su izlazak navijači Hajduka pozdravili velikim pljeskom. Bio je to poseban trenutak za splitskog humanitarca, koji je gotovo godinu dana proveo na motociklu s jednim ciljem – pomoći ljudima kojima je medicinska pomoć najpotrebnija. Priznanje s poljudskih tribina bilo je još jedna potvrda koliko je njegova akcija nadrasla motociklističke krugove i koliko je ljudi tijekom proteklih mjeseci pratilo njegov pothvat.

Završetkom humanitarne akcije završava se i jedno posebno poglavlje za motocikl kojim je Rakela tijekom godine prelazio goleme udaljenosti. Nakon nevjerojatnih 134.685 kilometara prijeđenih tijekom ovog izazova, njegov motocikl sada odlazi u zasluženu mirovinu. Na njegovu kilometar-satu ostala je brojka od 238.130 kilometara, a iza njega godina dana putovanja, napora, neizvjesnosti i brojnih susreta s ljudima koji su odlučili podržati humanitarnu akciju. Motocikl koji je postao jedan od zaštitnih znakova "Bradate vožnje Extreme" tako završava svoju veliku humanitarnu misiju.

Donacije se nastavljaju do 5. prosinca, kada će obrijati bradu

Iako je vožnja završena, humanitarna akcija još nije službeno zaključena. Rakela je najavio da će se donacije nastaviti prikupljati do 5. prosinca, kada je planirano i simbolično brijanje brade, još jednog prepoznatljivog obilježja njegova pothvata. "Hvala svima koji ste pratili. Hvala svima vama koji ste donirali. Kao što sam rekao, već smo na preko 550.000 eura", poručio je u završnoj videoporuci. Uspješan završetak vožnje obilježen je i druženjem u splitskom Plan B-u, gdje je Rakela s prijateljima i ljudima koji su ga podržavali proslavio kraj jednog od najvećih izazova u svojem životu.

Kilometri će se zaboraviti, ali ono što ostaje iza ove vožnje vrijedi mnogo više

Brojke govore same za sebe. Godina dana, 134.685 kilometara, 152 dana vožnje i više od 550.000 eura donacija. No iza tih brojki ostaje nešto mnogo važnije – zajedništvo velikog broja ljudi koji su odlučili pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Željan Rakela svoju je vožnju završio. Njegov motocikl sada odlazi u mirovinu, a veliki humanitarni pothvat ostat će zapamćen ne samo po prijeđenim kilometrima nego i po novcu prikupljenom za splitsku bolnicu. Jer na kraju ove nevjerojatne priče nisu najvažniji ni rekord, ni motor, ni kilometri. Najvažniji su ljudi zbog kojih je Rakela prije godinu dana uopće krenuo na put.

Svi koji žele podržati humanitarnu akciju još uvijek mogu donirati putem službene stranice Bradate aukcije.