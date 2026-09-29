KRAJ Španjolska potopila Vatrene u Sevilli

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske u Sevilli u sklopu 2. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

Aktualni svjetski i europski prvaci ovogodišnju su Ligu nacija otvorili pobjedom protiv Engleske rezultatom 3:2, dok je Hrvatska slavila protiv Češke u gostima rezultatom 1:2.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90+2' - Kraj susreta, Hrvatska je upisala poraz.

90' - Pucao je Modrić, obranio je domaći vratar. Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

89' - Novi pokušaj Španjolske donio im je i pogodak: Merino je dodao Williamsu koji je "slomio" Šutala i zabio za 4:1.

88' - Ivanović je bio u prilicu, dodao je prema Budimiru, no loše.

84' - Modrić je ubacio iz kornera, otišlo je u ruke Simóna.

81' - Modrić je zamijenio P. Sučića.

79' - Livaković je Pedrijev pokušaj odbio u korner.

75' - Šutirao je Ivanović, prošlo je pokraj vratnice.

73' - Pucao je Munoz, blokirao je Gvardiol.

72' - Ivanović je zamijenio Perišića, a Rodri je zamijenio Zubimendija.

68' - Williams i Munoz zamijenili su Baenu i Yamala.

63' - Španjolska je udvostučila prednost: Yamal je nakon kobinacije s Pedrijem i Pubillom pogodio bliži Livakovićev kut te se lopta od vratnice odbila u gol za 3:1.

60' - Kovačića je zamijenio Mario Pašalić, a Belju Budimir.

58' - Požutio je Mišić zbog starta na zglob.

57' - Lopeza i Ruiza zamijenili su Merino i Pedri.

55' - Marco Pašalić požutio je zbog prekršaja.

50' - P. Sučić izborio je korner, no Simón je uhvatio ubačaj.

49' - Požutio je Baena nakon opetovanih prekršaja.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme. Vušković je zamijenio Pongračića.

45+1' - Kraj prvog poluvremena.

45' - Pucao je ponovno Lopez iskosa, pogodio je vratnicu. Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

43' - Ubacio je Perišić, no Simón je prvi stigao do lopte.

41' - Pucao je Lopez, Livaković je obranio.

37' - Požutio je P. Sučić zbog opasne igre nad domaćim vratarom.

36' - Oyarzabal je zatresao mrežu nakon odbijanca, no bio je u zaleđu.

31' - Nije dugo trajalo slavlje Hrvatske, Španjolska je ponovno povela: nakon kornera, Pubill je poslao loptu u mrežu za 2:1 između Belje i Šutala.

28' - Izjednačila je Hrvatska: Kovačić je dodao Perišiću koji je ubacio prema Beljo, a on je glavom poslao loptu u mrežu i upisao prvijenac za 1:1.

24' - Ubacio je Perišić iz slobodnog udraca, Beljo je prebacio na drugu stranu, no Mišić je napravio prekršaj u napadu.

20' - Šutirao je Cubarsi, otišlo je pokraj vratnice.

19' - Pucao je Oyarzabal, Livaković je uhvatio loptu.

18' - Požutio je Pongračić.

9' - Ubacio je ponovno Cucurella, no nitko nije bio na drugoj strani.

4' - Cucurella je dodao Baeni u sredinu koji je pucao, Livaković je obranio, a lopta je nakon toga otišla u korner iz kojeg Španjolci nisu konkretnije zaprijetili.

2' - Nakon što je Cucurella poslao loptu prema kaznenom prostoru, a domaćini su poveli: Baena je proslijedio do Yamala koji je bio na drugoj strani i zabio za 1:0.

1' - Krenula je utakmica.

ŠPANJOLSKA: Simón - Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella - Lopez, Zubimendi, Ruiz, - Yamal, Oyarzabal, Baena Klupa: Raya, Martinez, Grimaldo, Fresneda, Merino, Ferran Torres, Olmo, Munoz, Laporte, Rodri, Williams, Pedri HRVATSKA: Livaković - Smolčić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Mišić, Kovačić - Marco Pašalić, P. Sučić, Perišić - Beljo Klupa: Pandur, Kotarski, Vušković, Ivanović, Kramarić, Modrić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Baturina, Jakić, Luka Sučić