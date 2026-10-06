Španjolska nakon preokreta upisala pobjedu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4 - Kraj susreta, pobjeda Španjolske na Poljudu.

90' - Igrat će se još najmanje četiri minute sučeve nadoknade.

88' - Španjolska je preokrenula rezultat: nakon što je Zubimendi uposlio Merina, potonji je pucao prema vratima Livakovića i matirao ga za 1:2.

87' - Pedrija je zamijenio Pino, a Mario Pašalić Kovačića.

81' - Nakon VAR provjere, Perišiću je ipak pokazan crveni karton, Hrvatska igra s igračem manje, a potom su uslijedili povici "Cigane, cigane!"

79' - Cucurella je pao nakon što je Perišić gurnuo loptu prema naprijed, a glavni mu je sudac odmah pokazao drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton.

78' - Munoz je zamijenio Yamala.

77' - Perišić je imao zicer, 1 na 1 s Simonom, ali pucao je ravno u njega.

76' - Španjolci su izborili korner, Livaković je uhvatio ubačaj.

75' - 32 690 gledatelja prati večerašnji susret.

74' - Ubacio je P. Sučić, no lopta je preletjela Belju.

71' - Rodrija je zamijenio Zubimendi, a Olma Lopez. Kod Hrvatske izišao je Vlašić, zamijenio ga je Baturina.

66' - Matanovića je zamijenio Beljo, a Modrića P. Sučić. Trenutak kasnije požutio je Rodri.

65' - Požutio je Modrić.

61' - Izjednačila je Španjolska: nakon što mu je Olmo dodao, Merino je poslao loptu u mrežu za 1:1.

55' - Yamal je ubacio na drugu stativu, Olmo je zakasnio s utrčavanjem.

52' - Pao je Yamal u situaciji 1 na 1 s Livakovićem, lopta je otišla u korner.

50' - Zaiskrilo je u Livakovićevu kaznenom prostoru nakon što je netko od Španjolaca pao, krenulo je naguravanje, ali situacija se riješila bez kartona, no uključio se i VAR kako bi se provjerio potencijani kazneni udarac koji naposljetku nije dosuđen.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Baenu je zamijenio Merino.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45'+1 - Pucao je Yamal iskosa, pogodio je vanjski dio vmreže vrata.

45' - Pucao je Oyarzabalglavom, Livaković je bio na mjestu. Igrat će se najmanje jedna minuta sudačke nadokadne.

43' - Pucao je Kovačić, a od bloka je otišlo u korner. Perišić je potom mahao rukama kako bi podignuo atmosferu. probudio publiku.

42' - Ubacio je Baena, no Oyarzabal nije stigao na tu loptu.

25' - Španjolci su imali slobodni udarac nakon Modrićeva prekršaja, no završilo je u živom zidu.

23' - Pucao je Matanović iz okreta, Simon je obranio.

22' - Požutio je Perišić nakon prekršaja nad Pubillom.

21' - Korner je izveo Modrić, a Matanović je pucao glavom pored vratnice.

20' - Ubacio je Perišić, no Pubill je odbio u korner.

17' - Povela je Hrvatska: nakon što je udarac Matanovića Simon obranio, Perišić je bio na odbijancu i poslao je loptu u mrežu za 1:0.

14' - Požutio je Slaven Bilić na klupi zbog prigovora.

13' - Perišić je dorbo uposlio Stanišića koji je pucao glavom, ali obranili su se Španjolci.

7' - Modrić je izveo korner, uz ovacije, na koncu je Šutalo pokušao škaricama, otišlo je preko gola.

6' - Pucao je Perišić nakon Kovačićeva dodavanja, izborio je korner.

4' - Yamal je prošao Gvardiola i ubacio, izbacili su Vatreni u aut.

2' - Pogriješio je Vušković, dodao je Yamalu, no Španjolci nisu konkretnije zaprijetili.

1' - Krenula je utakmica.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol - Modrić, Jakić - Vlašić, Kovačić, Perišić - Matanović Klupa: Pandur, Kotarski, Pongračić, Beljo, Kramarić, Budimir, Mario Pašalić, Baturina, Petar Sučić, Marco Pašalić, Luka Sučić, Mišić ŠPANJOLSKA: Simón - Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal Klupa: Raya, Martinez, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Merino, Munoz, Fernandez, Lopez, Pino, Garcia, Zubimendi