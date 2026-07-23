KRAJ Slavlje Bijelih na Poljudu i prednost za uzvrat na Cipru

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv Pafos FC-a prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a slavili su Bijeli rezultatom 2:0.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4 - Kraj utakmice.

90'+2 - Raçi je zamijenio Hrgovića.

90'+1 - Rodrigues je pucao iz slobodnog udarca, završilo je u živom zidu, a potom je drugi pokušaj obranio Silić.

90' - Igrat će se tri minute nadoknade.

88' - Požutio je i Del Moral.

86' - Požutio je Huram.

83' - Huram je zamijenio strijelca Melnjaka.

78' - Melnjak je predao Livaji kapetansku traku.

77' - Skelin je zamijenio Marešića, Livaja Šegu, a Dalissona Del Moral. Livaja je pritom dobio ovacije Poljuda.

74' - Šunjića i Dragomira zamijenili su Quina i Rodrigues.

64' - Hajduk je udvostručio vodstvo: Acapandié je ubacio s desne strane, a Melnjak je pospremio loptu u suprotni kut za 2:0.

64' - Požutio je Brito.

63' - Mijenjali su gosti: Pêpêa i Goldara zamijenili su Brito i Bruno.

56' - Poveo je Hajduk: Šego je izveo slobodni udarac, prebacio živi zid, a lopta je od grede završila u mreži za vodstvo Hajduka.

54' - Brajković je izborio slobodni udarac s 20 metara, a N. Ioannou dobio je žuti karton.

53' - Pucao je Dalisson nakon što mu je Melnjak dodao, nije bio precizan.

51' - Jajá je pucao s 20-ak metara, otišlo je poreko gola.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Hrgović je povukao po lijevoj strani, dodao Melnjaku koji je proslijedio na prvi stativu, međutim, Šego je ponovno zakasnio.

45'+1 - Poluvrijeme.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

44' - Marešić je pucao s 10 metara, no obranio je Majecki, a svakako je bio i prekršaj u napadu.

41' - Pucao je Hrgović s 15-ak metara u suprotni kut, no otišlo je pokraj gola.

38' - Krenuli su gosti prema naprijed, no signalizirano je zaleđe.

35' - Pucao je Pajaziti, blokirao je Luiz.

32' - Pucao je Jajá silovito, Silić je odbio u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Bijelih.

31' - Hrgović je pucao iskosa, otišlo je malo pokraj vratnice.

30' - Gosti su zaprijetili iz slobodnog udarca, Silić je bio spreman.

28' - Jajá je slomio svog čuvara i pucao, no obranili su se Bijeli.

25' - Hrgović je ponovno sjajno ubacio, no Šego je zakasnio na tu loptu.

22' - Pajaziti je pao na rubu kaznenog prostora, no nije dosuđeno ništa.

21' - Hrgović je izveo korner ubacivši na peterac, očistio je Luiz.

16' - Pucao je Teixeira iskosa i izborio korner nakon kojeg je Luiz poslao loptu preko gola.

15' - Ubacio je Hrgović, lopta je preletjela gostujući šesnaesterac.

14' - Pucali su gosti, no Silić je uspio uhvatiti loptu nakon što mu je ispala iz ruke.

12' - Ubacio je Brajković, no glavom je očistio Luiz.

8' - Šego je pao i izborio slobodni udarac s 25 metara, no nakon što ga je izveo, lopta je otišla u korner iz kojeg Bijeli nisu zaprijetili.

5' - Lêlê je pucao glavom, Silić je uhvatio njegov pokušaj.

4' - Požutio je Pajaziti zbog prekršaja.

1' - Krenula je utakmica.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Skoko, Hodak PAFOS FC: Majecki - Goldar, Luiz, Mmaee - Jajá, Pêpê, Šunjić, N. Ioannou - Dragomir, Lêlê, Teixeira Klupa: Papastylianou, Petrou, Rodrigues, Bruno, Quina, Sema, Michael, Mammadov, Brito, Evzona, Kais, K. Ioannou