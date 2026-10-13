Kraj prokuhavanju vode u Splitu? Pročistač na Jadru trebao bi proraditi idućeg ljeta, a Perić otkrio i moguće poskupljenje vode!

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Split i okolicu ulazi u završnu fazu građevinskih radova. Na lokaciji Majdan u Solinu gradi se uređaj za kondicioniranje pitke vode Jadro, koji bi trebao riješiti dugogodišnje probleme sa zamućenjem vode nakon obilnih kiša, zbog kojih građani povremeno moraju prokuhavati vodu prije konzumacije.

Gradilište su u utorak, 13. listopada, obišli splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević i direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić, uz predstavnike izvođača radova. Prema njihovim najavama, građevinski dio projekta trebao bi biti uglavnom završen do kraja ove godine, dok se početak probnog rada očekuje tijekom ljeta 2027. godine.

Šuta: "Osigurat ćemo pročišćenu pitku vodu za 250 tisuća stanovnika"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je da se radi o iznimno zahtjevnom projektu čija priprema traje još od 2018. godine. "Nalazimo se na lokaciji budućeg pročistača pitke vode, na Majdanu, gdje ćemo osigurati pročišćenu pitku vodu za 250.000 stanovnika. Svi znamo da je ovaj projekt krenuo 2018. godine. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu u kojem sam osobno sudjelovao, zajedno s tadašnjim direktorom Vodovoda i kanalizacije Ivicom Perićem, kada su ishođene sve potrebne dozvole i osigurana europska bespovratna sredstva", kazao je Šuta. Naglasio je da je objekt već u visokoj fazi izgradnje te da se njegovo puštanje u probni rad očekuje idućeg ljeta. "Građani Splita trebali bi dobiti pročišćenu vodu na razini europskih standarda. Riječ je o kompleksnom projektu koji je zahtijevao brojne okolišne dokumente, analize mogućnosti i odabir odgovarajuće tehnologije. Smatram da će ovo biti jedan od tehnološki najnaprednijih pročistača na razini Europske unije", poručio je splitski gradonačelnik. Prema njegovim riječima, do kraja godine trebao bi biti dovršen građevinski dio objekta, nakon čega slijedi postavljanje tehnološke opreme. Šuta je projekt povezao i s velikim ulaganjima u vodoopskrbnu i kanalizacijsku infrastrukturu šireg splitskog područja.

Podsjetio je na ulaganja u sklopu aglomeracija Split – Solin i Kaštela – Trogir, čija ukupna vrijednost, prema njegovim riječima, doseže oko 500 milijuna eura s PDV-om. Spomenuo je i izgradnju pročistača otpadnih voda na području TTTS-a, vrijednog oko 100 milijuna eura, kao i brojne projekte vodoopskrbe i odvodnje koji bi trebali poboljšati životni standard stanovnika.

Ninčević: "Radovi se odvijaju iznimno dobro, građanima poručujem još malo strpljenja"

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević izrazio je zadovoljstvo dinamikom radova, posebno ističući da gradilište redovito obilazi i osobno prati napredak projekta. Kako je objasnio, za razliku od pojedinih drugih gradilišta na području Solina, na kojima se pojavljuju problemi s izvođačima i rokovima, na Majdanu radovi napreduju prema predviđenom planu. "Mogu potvrditi iz prve ruke da se radovi odvijaju iznimno dobro, prema predviđenoj dinamici. Ako sve bude u redu, a vjerujem da nema razloga da ne bude, nakon probnog rada imat ćemo ovaj pročistač u funkciji", kazao je Ninčević. Posebno je naglasio važnost organizacije radova zbog neposredne blizine uređenog Izletišta Jadro, koje svakodnevno posjećuju brojni građani, među njima i djeca.

"Važno mi je da su radovi i izletište u kvalitetnom suživotu. Unatoč velikom gradilištu, izletište normalno funkcionira i ima velik broj posjetitelja", istaknuo je. Zahvalio je Vodovodu i kanalizaciji, Gradu Splitu i Vladi Republike Hrvatske na osiguranim sredstvima, napomenuvši da se radi o ulaganju većem od 40 milijuna eura.

"Vrijednost koju će građani Splita, Solina, Kaštela i okolnih mjesta dobiti nakon realizacije projekta puno je veća od samog financijskog iznosa. Konačno ćemo dobiti kvalitetnu i čistu vodu, bez straha od svake malo jače kiše i mogućnosti da nekoliko dana ne možemo piti vodu bez prokuhavanja", poručio je Ninčević. Građanima je uputio poziv na još malo strpljenja, ističući da će završetak projekta donijeti dugoročno poboljšanje kvalitete života.

Perić otkrio koliko je radova završeno i kada stiže tehnologija

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić iznio je najkonkretnije podatke o trenutačnom stanju gradilišta.

Prema njegovim riječima, izvedeno je više od 51 posto građevinskih radova. "Plan je do kraja ove godine završiti vanjsku konstrukciju objekta i postaviti krov. Implementacija tehnološke opreme slijedi početkom sljedeće godine, a završetak izgradnje planiran je za ljeto 2027. godine", kazao je Perić. Naglasio je da se radovi zasad odvijaju predviđenom dinamikom. Pročistač će omogućiti sigurniju vodoopskrbu za više od 250.000 stanovnika Splita i okolice, uključujući Solin, Kaštela, Trogir i druga područja koja se opskrbljuju vodom s izvorišta rijeke Jadro.

Pripreme projekta počele su 2018. godine, a uključivale su pilot-uređaj, odabir tehnologije, tehnoekonomske analize, okolišne dozvole, izradu projektne dokumentacije i postupke javne nabave. Građevinski radovi započeli su u veljači ove godine, dok se paralelno priprema tehnološka oprema koja će biti ugrađena u postrojenje.

Kako će pročistač raditi? Perić objasnio zašto neće biti potrebe za dodavanjem kemikalija

Jedna od najvažnijih značajki novog postrojenja bit će primjena ultrafiltracijskih membrana. Perić je objasnio da se radi o suvremenoj tehnologiji kojom se iz vode fizički uklanjaju čestice odgovorne za zamućenje. "Radi se o ultrafiltracijskim membranama, jednoj od najmodernijih tehnologija pročišćavanja. Naša voda je i prilikom zamućenja u pravilu kemijski i mikrobiološki ispravna, ali ovdje uvodimo dodatnu prevenciju. Sve čestice mutnoće fizički će se uklanjati putem membrana, bez dodavanja kemikalija, kako bismo dobili čistu i bistru pitku vodu koja zadovoljava propisane parametre", objasnio je Perić.

Uređaj je projektiran i za moguće buduće pooštravanje europskih standarda kvalitete vode. Perić je naveo da se zahtjevi vezani uz dopuštenu mutnoću vode postupno postrožuju te da je postrojenje pripremljeno i za strože kriterije koji bi mogli vrijediti u budućnosti.

Zanimljiv detalj odnosi se na sam način rada budućeg postrojenja. Kako je objasnio direktor Vodovoda i kanalizacije, pročistač neće nužno raditi neprekidno tijekom cijele godine. Naime, voda s izvorišta Jadro tijekom najvećeg dijela godine zadovoljava propisane parametre, a problem zamućenja uglavnom se pojavljuje nakon dugotrajnijih i obilnijih oborina. "Statistički gledano, govorimo o približno 15 dana godišnje kada imamo problem, uglavnom tijekom jesenskih i proljetnih kiša koje traju četiri ili pet dana. Uređaj će raditi kada za to bude potrebe, a u razdobljima kada nije potreban moći će biti u svojevrsnom stanju pripravnosti", kazao je Perić. Dodao je da će se rad postrojenja prilagođavati parametrima izvorske vode, koji se kontinuirano prate. Kapacitet uređaja bit će do 2.000 litara vode u sekundi, što bi trebalo zadovoljiti i buduće potrebe sustava. "U srcu ljeta trenutačno zahvaćamo oko 1.800 litara u sekundi. Nismo željeli projektirati uređaj samo za sadašnje potrebe, nego i za budući razvoj vodoopskrbnog sustava", naglasio je.

Razmatraju se i alternativni izvori vode: Spominju se Ruda i Perućko jezero

Perić je govorio i o mogućnosti uspostave alternativnih izvora vodoopskrbe koji bi u budućnosti mogli smanjiti ovisnost šireg splitskog područja o rijeci Jadro. Prema njegovim riječima, Hrvatske vode predvode studijske analize u kojima se razmatraju različite mogućnosti. Među potencijalnim izvorima spomenuo je rijeku Rudu i Perućko jezero. "Na tome se radi. Hrvatske vode predvode taj projekt i izrađuju se studijske analize. Govori se o rijeci Rudi, Perućkom jezeru i alternativnom dovodu vode koji možda ne bi mogao pokriti sve kapacitete, ali bi predstavljao dodatnu sigurnost", kazao je. Istaknuo je da je voda s izvorišta Jadro iznimno kvalitetna te da tijekom ovogodišnjeg sušnog razdoblja nije zabilježen pad izdašnosti izvorišta. Unatoč tome, smatra da je dugoročno potrebno razmišljati o dodatnim mogućnostima vodoopskrbe.

Hoće li voda poskupjeti? Perić spomenuo mogućnost povećanja cijena do 20 posto

Osim izgradnje pročistača, pozornost je privuklo i pitanje buduće cijene vode. Direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije potvrdio je da se razmatra povećanje cijene vodnih usluga, što povezuje s rastom troškova poslovanja i ulaganjima u infrastrukturu. "Trenutačno imamo jednu od najnižih cijena vodne usluge. Uvijek naglašavam da mi ne prodajemo vodu, nego pružamo uslugu vodoopskrbe i odvodnje. Priprema se povećanje cijena vodnih usluga, kao i kod drugih javnih isporučitelja u Hrvatskoj", kazao je Perić. Spomenuo je mogućnost povećanja od približno 20 posto, ali je naglasio da odluka još nije konačna. "Voda mora biti priuštiva i dostupna svima. Eventualno povećanje ne smije posebno opteretiti kućni proračun obitelji", poručio je.

Dodao je da se prije konačne odluke moraju provesti odgovarajuće procedure i dobiti potrebna odobrenja nadležnih tijela. Prema njegovim riječima, rast cijena energenata, građevinskih radova i operativnih troškova dodatno opterećuje poslovanje komunalnog društva. Istodobno je naglasio da uprava mora voditi računa o financijskoj održivosti sustava i zaštiti potrošača.

Alarmantan podatak: U splitskom vodovodnom sustavu gubi se gotovo 60 posto vode

Perić je tijekom obraćanja iznio i podatak o gubicima vode u distribucijskoj mreži. Prema njegovim riječima, gubici trenutačno iznose nešto manje od 60 posto. "Nešto manje od 60 posto iznose gubici u vodoopskrbnoj mreži, što je približno i hrvatski prosjek", kazao je. Objasnio je da su se prethodnih desetljeća ulaganja najvećim dijelom usmjeravala na širenje mreže, izgradnju sustava odvodnje i omogućavanje priključaka stanovništvu na područjima koja dotad nisu imala odgovarajuću infrastrukturu.

Smanjenje gubitaka, priznao je, nije se provodilo dovoljno sustavno. "Desetljećima se nije dovoljno ulagalo u smanjenje gubitaka na kontinuiran, predviđen i organiziran način. Međutim, u posljednjih godinu dana posebno se trudimo. Osnovali smo i poseban odjel unutar tvrtke, provodimo radionice i surađujemo s Hrvatskim vodama i nadležnim ministarstvom", kazao je Perić. Podsjetio je i na donošenje akcijskog plana za smanjenje gubitaka vode, koji uključuje javne isporučitelje na nacionalnoj razini. Naglasio je da se Vodovod i kanalizacija mora ozbiljno uhvatiti u koštac s problemom koji traje desetljećima, uz nastavak redovitog održavanja i intervencija na mreži.

Nakon godina upozorenja i cisterni, rješenje je sve bliže

Izgradnjom pročistača na Jadru Split i okolni gradovi trebali bi dobiti dugoročno rješenje problema koji se ponavlja nakon obilnih oborina. Dovršetkom postrojenja očekuje se znatno smanjenje potrebe za izdavanjem upozorenja o zamućenju vode, preporukama za prokuhavanje i organiziranjem alternativne opskrbe cisternama.

Ipak, konačni rezultati ovisit će o uspješnom završetku građevinskih radova, ugradnji tehnologije i probnom radu tijekom kojeg će se morati potvrditi svi propisani parametri kvalitete. Prema aktualnim najavama, ljeto 2027. godine trebalo bi donijeti početak rada jednog od najvažnijih vodoopskrbnih objekata u Dalmaciji. Uz očekivano poboljšanje kvalitete opskrbe, pred Vodovodom i kanalizacijom ostaju i dva velika izazova – smanjenje gotovo 60-postotnih gubitaka vode te osiguravanje financijski održivog sustava bez prevelikog opterećenja kućanstava.