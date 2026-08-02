KRAJ Poraz Bijelih na otvaranju sezone

Hajduk je danas od 18:30 gostovao kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni, a slavili su domaćini rezultatom 2:1 odnosno pogocima Mladenovskog u 53. minuti i Mamića u 62. minuti, dok je za Hajduk zabio Pukštas u 56. minuti, a uz to Livaja nije realizirao kazneni udarac.
U odnosu na prošle utakmice trener Garcia u Varaždinu nije mogao računati na krilnog napadača Šotičeka, a na raspolaganju nema Brajkovića zbog ozljede koljena.
Glavni je sudac utakmice bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagali mu Ivan Janić iz Iloka i Dino Knez iz Osijeka, a četvrti je sudac bio Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+6 - Kraj susreta.
90'+5 - Hajduk je iznudio korner, Pajaziti je ubacio, no Varaždinci su se obranili.
90'+3 ' - Bamba je zaprijetio, no ravno u ruke Silića.
90' - Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.
90' - Nakon što je Kolarić dosudio kazneni udarac, Livaja je bio izvođač najstrože kazne, no Silić je obranio, a Livajin je pokušaj glavom nakon odbijanca zaustavljen.
88' - Sudac Kolarić otišao je pogledati snimku, iako je bio na 3 metra od Bambe, a naposljetku je dosuđen kazneni udarac za Bijele, a onda je i poništio Bambi žuti karton.
87' - Bamba je dobio žuti karton zbog simuliranja, a Hajdukovo je krilo tražilo VAR provjeru.
86' - Pucao je Pajaziti iz slobodnog udarca, ali ravno u ruke Silića.
85' - Lesjak je zamijenio Tavaresa.
81' - Utakmica je na minutu prekinuta zbog bakljade Torcide.
79' - Požutio je Acapandié zbog prekršaja na Tavaresu.
76' - Mamut je bio ispred Silića i prebacio ga, ali lopta je otišla iznad grede.
71' - U akciji je bio Mamić, ali obranili su se Splićani.
70' - Dalisson je produžio do Livaje koji je pokušao pucati iz voleja, ali nije bio precizan.
66' - Prošao je Bamba po desnoj strani i ubacio, ali nije bilo nikoga na drugoj strani.
65' - Mijenjali su domaćini: Latkovića, Sikošeka i Marinu zamijenili su Posavec, Tepšić i Duvnjak.
62' - Ponovno je poveo Varaždin: nakon što je Van Hoorenbeeck kriminalno odigrao prema natrag i pogodio Pajazitija, domaćini su dočekali priliku, Mamić je stigao do lopte i matirao Silića za 2.1.
57' - Požutio je Marina.
56' - Vratio se Hajduk: Pukštas je zatresao mrežu nakon što je šutirao lijevom s 18 metara za 1:1.
55' - Pokušao je Dalisson lijevom, otišlo je preko grede.
52' - Acapandié je nagazio Tavaresa, a domaćini su imali slobodni udarac iz kojeg su i poveli: Canjuga je ubacio, a Mladenovski je bio najviši u skoku i glavom je poslao loptu u mrežu za 1:0.
48' - Pajaziti je pucao iz slobodna udarca, no domaćini su odbili u korner iz kojeg Splićani nisu konkretnije zaprijetili.
47' - Požutio je Maglica zbog povlačenja Šotičeka.
45' - Krenulo je drugo poluvrijeme, a mijenjale su obje momčadi. Kod Varaždina izišao je Punčec, zamijenio ga je Mladenovski, a kod Hajduka Marešić, Dalisson, Bamba i debitant Šotiček zamijenili su Gabrića, Del Morala, Šegu i Melnjaka.
45'+3 - Kraj prvog poluvremena.
45'+2 - Hajduk je izborio korner, izveo ga je Šego, no gosti su se obranili.
45' - Igrat će se dvije minute nadokande.
42' - Šego je bio u prilici, no nije uspio zahvatiti loptu.
39' - Matković je podvalio za Latkovića, otišlo je pokraj vratnice, a signalizirano je i zaleđe.
37' - Ubacio je Canjuga prema Tavaresu, no lopta je naposljetku otišla u gol-aut.
34' - Pucao je Tavares iskosa, Silić je sjajnom obranom odbio u korner.
33' - Ubacio je Livaja prema Pukštasu koji nije uspio dobro zahvatiit loptu.
27' - Pucao je Pajaziti s 20-ak metara, otišlo je poreko gola.
25' - Igra je nastavljena.
24' - Pauza za osvježenje.
23' - Požutio je Pajaziti.
21' - Pukštas je tražio Melnjaka, domaćini su se obranili.
20' - Tavares je ubacio na peterac, uhvatio je Silić.
15' - Pucao je Mamut iz slobodnog udarca, ali otišlo je preko grede.
12' - Zaprijetio je Latković, Hrgović je bio na mjestu.
11' - Pucao je Tavares, pokraj vratnice.
3' - Prvi je zaprijetio Hajduk: Melnjak je dodao Livaji, a on produžio do Pukštasa koji je zakačio Škaričića tijekom udarca, dosuđen je prekršaj u napadu, a Škaričiću se pružala liječnička pomoć.
1' - Krenula je utakmica.
VARAŽDIN: J. Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Sikošek - Canjuga, Marina - Latković, Mamić, Tavares - Mamut
Klupa: Zelenika, Bočkaj, Duvnjak, Jurić, Lesjak, Mladenovski, Paizinho, Posavec, Posinković, Tepšić, Uchegbu, Vuk
HAJDUK: T. Silić - Acapandié, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Šego, Pukštas, Melnjak - Livaja
Klupa: Stipica, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Raçi, Marešić, Šutalo, Brruti, Šotiček, Huram, Skelin, Hodak