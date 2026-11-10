Kraj mutnoj vodi u Splitu! Projekt od 41 milijun eura donosi veliku promjenu za 250.000 stanovnika

Za približno 250.000 stanovnika Splita i okolice novi uređaj značit će pouzdaniju opskrbu pitkom vodom i manje problema sa zamućenjem nakon obilnih kiša. Nakon postavljanja armiranobetonskih nosača slijedi zatvaranje objekta, a početkom 2027. godine planirana je montaža opreme za pročišćavanje vode.

Bistra voda iz slavine i nakon obilnih kiša, bez povremenih zamućenja koja danas prate jače oborine, glavni je cilj izgradnje uređaja za pročišćavanje pitke vode na izvoru Jadra. Projekt vrijedan 41 milijun eura namijenjen je dugoročnom poboljšanju kvalitete i pouzdanosti vodoopskrbe za približno 250.000 stanovnika Splita i okolice.

Radovi na gradilištu nastavljaju se prema planu. Nakon postavljanja armiranobetonskih grednih nosača, kojima je glavna građevina dobila konačne obrise, slijedi montaža čelične podkonstrukcije i sendvič panela. Njihovim postavljanjem objekt će se zatvoriti i stvoriti uvjeti za nastavak radova u unutrašnjosti.

Kako objašnjava voditelj projekta Danijel Dujmović, u novom postrojenju bit će ugrađeno ukupno 1.408 ultrafiltracijskih modula. Za smještaj složene strojarske opreme bilo je potrebno izvesti konstrukciju s nosačima koji premošćuju raspon od 20 metara. Najveći nosači dugi su 20 metara i teški 16 tona, a za njihovo podizanje korištena je dizalica nosivosti 160 tona.

Usporedno s radovima na glavnom objektu izvodi se zahvatno-povratna građevina, smještena neposredno uz postojeće vodovodne kanale.

„To je tehnički najzahtjevniji dio gradnje. Kanale treba otvoriti kako bismo vodu uzeli, pročistili je i vratili natrag u sustav”, pojašnjava Dujmović.

Poseban izazov predstavlja način na koji voda s izvora Jadra dolazi do Splita. Izvor se nalazi na svega tridesetak metara nadmorske visine, a voda se prema gradu transportira gravitacijskim kanalima, Dioklecijanovim i Splitskim kanalom, uz vrlo mali visinski pad. Budući da se prolaskom kroz novo postrojenje gubi dio raspoložive energije, pročišćenu vodu bit će potrebno prepumpavati natrag u postojeće vodovodne kanale, pri čemu je posebno važno osigurati da ne dođe do njihova oštećenja.

Radovi se odvijaju u zahtjevnim prostornim uvjetima. Gradilište je smješteno između strmog pokosa, koji je prethodno trebalo sanirati, i postojećih vodovodnih kanala. Ograničen manipulativni prostor i uski pristup dodatno otežavaju dopremu i postavljanje velikih građevinskih elemenata.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić ističe kako izgradnja glavnog objekta napreduje prema planu, a početak montaže strojarske opreme predviđen je početkom 2027. godine.

Što će novi uređaj značiti za građane?

Jadro je izvor kvalitetne pitke vode, no nakon obilnih oborina povremeno dolazi do povećanja njezine mutnoće. To je osobito vidljivo kada voda iz slavine izgubi svoju uobičajenu bistrinu.

Novi uređaj koristit će tehnologiju membranske ultrafiltracije, kojom se iz vode uklanjaju sitne suspendirane čestice odgovorne za zamućenje. Time će se u potpunosti ukloniti utjecaj obilnih kiša na bistrinu vode koja dolazi do potrošača.

Za građane to znači manje neizvjesnosti nakon jakih kiša, stabilniju kvalitetu vode i pouzdaniji sustav vodoopskrbe. Umjesto da se problem zamućenja rješava tek kada se pojavi, voda će se pročišćavati prije ulaska u distribucijski sustav.

„Cilj nam je da naši potrošači imaju bistru vodu svih 365 dana u godini, bez obzira na obilne kiše”, ističe Perić.

Osim što će riješiti dugogodišnji problem povremene mutnoće, novi uređaj predstavlja ulaganje u dugoročnu sigurnost i kvalitetu vodoopskrbe Splita i okolice.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 41 milijun eura s PDV-om, a početak probnog rada očekuje se tijekom ljeta 2027. godine, u skladu s planiranom dinamikom završetka projekta.