Kraj ljubavi naše poznate voditeljice nakon avanture u showu. Ključni trenutak dogodio se u budističkom hramu

Putovanje kroz Kambodžu za Anitu Martinović i Alekseja Škaricu nije završilo samo ispadanjem iz "Asia Expressa". Dok su se pred kamerama borili s nepoznatim cestama, potragom za prijevozom, iscrpljujućim zadacima i svakodnevnim izazovima, njih dvoje su u jednom trenutku morali donijeti puno važniju odluku – onu koja se tiče njihova privatnog života.

U Kambodžu nisu stigli kao par koji je bio bez problema. Njihov je odnos već neko vrijeme bio uzdrman, a ulazak u popularni show vidjeli su i kao svojevrsni posljednji test. Daleko od poznatog okruženja i svakodnevice, željeli su vidjeti mogu li ponovno pronaći ono što ih je nekada povezivalo.

Umjesto novog početka, zajednički put donio im je odgovor koji možda nisu očekivali. Anita je nakon završetka showa za RTL.hr govorila o iskustvu koje je za nju bilo puno više od televizijskog natjecanja.

S vremenom su, kaže, počeli prepoznavati koliko se dobro razumiju kada između njih nema pritiska ljubavne veze. Shvatili su da se mogu osloniti jedno na drugo, razgovarati i dijeliti iskustva, ali da kao partneri više ne funkcioniraju na isti način.

Presudan trenutak dogodio se tijekom noćenja u budističkom hramu. U neobičnom i tihom okruženju, daleko od svega što ih je čekalo kod kuće, odlučili su maknuti se od prepirki i nepotrebnih sukoba. Upravo im je taj mir omogućio da iskreno sagledaju vlastiti odnos.

Iako više nisu zajedno kao ljubavni par, Anita i Aleksej nisu jedno drugome okrenuli leđa. Njihov odnos nastavio je postojati u drukčijem obliku, a nakon povratka iz Kambodže ostali su u kontaktu.

Putovanje kroz Kambodžu za Anitu Martinović i Alekseja Škaricu nije završilo samo ispadanjem iz "Asia Expressa". Dok su se pred kamerama borili s nepoznatim cestama, potragom za prijevozom, iscrpljujućim zadacima i svakodnevnim izazovima, njih dvoje su u jednom trenutku morali donijeti puno važniju odluku – onu koja se tiče njihova privatnog života.

U Kambodžu nisu stigli kao par koji je bio bez problema. Njihov je odnos već neko vrijeme bio uzdrman, a ulazak u popularni show vidjeli su i kao svojevrsni posljednji test. Daleko od poznatog okruženja i svakodnevice, željeli su vidjeti mogu li ponovno pronaći ono što ih je nekada povezivalo.

Umjesto novog početka, zajednički put donio im je odgovor koji možda nisu očekivali. Anita je nakon završetka showa za RTL.hr govorila o iskustvu koje je za nju bilo puno više od televizijskog natjecanja.

S vremenom su, kaže, počeli prepoznavati koliko se dobro razumiju kada između njih nema pritiska ljubavne veze. Shvatili su da se mogu osloniti jedno na drugo, razgovarati i dijeliti iskustva, ali da kao partneri više ne funkcioniraju na isti način.

Presudan trenutak dogodio se tijekom noćenja u budističkom hramu. U neobičnom i tihom okruženju, daleko od svega što ih je čekalo kod kuće, odlučili su maknuti se od prepirki i nepotrebnih sukoba. Upravo im je taj mir omogućio da iskreno sagledaju vlastiti odnos.

Tada su, čini se, oboje shvatili ono što je već neko vrijeme bilo prisutno između njih – njihova ljubavna priča završila je.

Iako više nisu zajedno kao ljubavni par, Anita i Aleksej nisu jedno drugome okrenuli leđa. Njihov odnos nastavio je postojati u drukčijem obliku, a nakon povratka iz Kambodže ostali su u kontaktu.

Štoviše, Anita je dala naslutiti da njihova zajednička priča pred publikom možda još nije završena. Nije otkrila detalje, no najavila je mogućnost da će ih gledatelji ponovno vidjeti zajedno u nekim budućim projektima.