Kraj jedne od najvećih kontroverzi NBA lige? Uvode se pravila koja bi mogla promijeniti košarku

NBA liga u novu sezonu ulazi s jednom od najvećih promjena pravila u svojoj povijesti. Nakon godina u kojima su pojedini klubovi namjerno gubili utakmice kako bi povećali izglede za najbolje igrače na draftu, vodstvo natjecanja odlučilo je tome stati na kraj. Uveden je novi sustav draft-lutrije koji će prvi put u povijesti izravno kažnjavati momčadi s najlošijim rezultatima, piše Index.

Reformu su 28. svibnja odobrili vlasnici 29 od 30 NBA klubova, a jedini protiv bio je Memphis. Novi sustav počet će se primjenjivati na draftu 2027. godine, što znači da će već rezultati nadolazeće sezone određivati izglede klubova prema novim pravilima.

Cilj je jednostavan: spriječiti situacije u kojima se klubovima više isplati gubiti nego pobjeđivati. Međutim, američki analitičari upozoravaju da bi nova pravila, osim očekivanih pozitivnih posljedica, mogla stvoriti i nepredviđene probleme.

Što je tankiranje i zašto je postalo toliki problem?

U NBA ligi najlošije momčadi tradicionalno imaju najveće izglede za dobivanje prvog izbora drafta, odnosno prava da odaberu najtalentiranijeg mladog košarkaša koji dolazi u ligu. Takav je sustav zamišljen kako bi slabiji klubovi dobili priliku za napredak i kako bi se održala konkurentnost natjecanja.

Međutim, tijekom godina stvorio je suprotan poticaj: klubovi koji izgube dovoljno utakmica mogu biti nagrađeni talentiranim igračem oko kojeg će graditi budućnost. Praksa je poznata kao tanking.

Ne znači nužno da igrači namjerno promašuju šuteve ili puštaju protivnike da pobjeđuju. Mnogo češće uprave oslabljuju momčadi razmjenama kvalitetnih igrača, ograničavanjem minutaže najboljih pojedinaca ili njihovim izostavljanjem iz sastava.

Problem je posebno izražen u završnici osnovnog dijela sezone, kada klubovi koji više nemaju realne izglede za doigravanje počinju razmišljati o draftu umjesto o pobjedama.

Najlošiji klubovi više neće imati najbolje izglede

Dosad su tri momčadi s najlošijim omjerima imale po 14 posto izgleda da osvoje prvi izbor drafta. Novi sustav, nazvan "3-2-1 lutrija", tu računicu potpuno okreće. Tri najlošije momčadi imat će samo 5,4 posto izgleda za prvi izbor, dok će momčadi s četvrtim do desetim najlošijim omjerom imati po 8,1 posto.

Drugim riječima, momčad koja sezonu završi kao četvrta najlošija imat će veće izglede za prvi izbor od one koja završi posljednja. Lutrija se pritom proširuje s 14 na 16 klubova. Sudjelovat će momčadi koje ne izbore doigravanje, a ovisno o plasmanu dobit će jedan, dva ili tri glasa, odnosno kuglice u izvlačenju.

Umjesto samo prva četiri izbora, izvlačenjem će se određivati svih prvih 16 pozicija drafta. Tri najlošije momčadi usto neće moći pasti ispod 12. mjesta. NBA tako pokušava uspostaviti ravnotežu između pomoći slabijim klubovima i uklanjanja poticaja za namjerno gubljenje.

Klubovi više neće moći stalno dobivati najbolje izbore

Reforma donosi još jednu važnu promjenu. Nijedan klub neće moći imati pravo na prvi izbor drafta dvije godine zaredom, niti na izbor među prvih pet tri uzastopne godine. Ograničenje će se odnositi na vlastite izbore klubova, čak i ako su ih prethodno razmijenili drugoj momčadi.

NBA je dobila i veće ovlasti za kažnjavanje klubova za koje utvrdi da namjerno pokušavaju gubiti utakmice. Kazne mogu uključivati velike novčane iznose, smanjivanje izgleda na lutriji i promjenu pozicije na draftu.

Koliko je problem postao ozbiljan, pokazuje i činjenica da je liga prošle sezone kaznila Utah Jazz s 500.000 dolara, a Indiana Pacerse sa 100.000 dolara zbog postupaka povezanih s izostavljanjem igrača.

NBA je priznala da navijačima prodaje proizvod koji ne žele gledati

Povjerenik NBA lige Adam Silver tijekom predstavljanja reforme priznao je da je tankiranje postalo jedan od najvećih problema natjecanja. Posebno ga zabrinjava činjenica da navijači pojedinih klubova istodobno podržavaju dugoročnu strategiju gubljenja radi drafta, ali ne žele plaćati ulaznice za gledanje nekonkurentnih momčadi.

Silver je upozorio da su takve situacije postale previše prihvaćene i da liga mora zaštititi natjecateljski karakter utakmica. Problem nije samo sportski. NBA prodaje televizijska prava vrijedna milijarde dolara, a klubovi naplaćuju skupe ulaznice. Kada momčadi svjesno odustaju od borbe za pobjedu, vrijednost tog proizvoda pada.

Hoće li novi sustav zaista riješiti problem?

Američki ESPN u analizi objavljenoj 6. listopada ističe da će reforma promijeniti način na koji klubovi planiraju svoje sezone. Momčadima više neće biti dovoljno izgubiti što više utakmica kako bi povećale izglede za najveće talente.

Međutim, potpuno uklanjanje tankiranja ostaje vrlo težak zadatak. Klubovi će i dalje imati razloga za odustajanje od kratkoročnih rezultata ako procijene da im dugoročna rekonstrukcija donosi veću korist.

Postoji i pitanje pravednosti prema momčadima koje nisu namjerno loše. Klub koji zbog ozljeda ili nedostatka kvalitete doživi katastrofalnu sezonu sada će imati manje izglede za prvi izbor od konkurenta koji je ostvario nešto više pobjeda. Nova pravila zasad će vrijediti za draftove 2027., 2028. i 2029. godine, nakon čega će vlasnici odlučiti hoće li ih zadržati ili dodatno promijeniti.

NBA tako ulazi u sezonu u kojoj se prvi put pokušava ozbiljno obračunati s paradoksom koji godinama frustrira navijače. U ligi u kojoj je poraz prečesto bio ulaganje u budućnost, sada se pokušava ponovno učiniti pobjedu najisplativijim rezultatom.