Sjajna Hrvatska upisala je pobjedu na otvaranju Lige nacija!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala u Pragu protiv Češke prvo kolo Lige nacija, a slavili su Vatreni rezultatom 1:2. Hrvatska je povela preko Modrića u 47. minuti, Karabec je izjednačio u 54. minuti, a pobjedu Vatrenima donio je Marco Pašalić u 77. minuti.

Ovo je ujedno i bila prva utakmica Slavena Bilića nakon povratka na klupu hrvatske reprezentacije, odnosno početak njegova drugog mandata na mjestu izbornika.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+6 - Kraj susreta, Hrvatska je pobijedila rezultatom 1:2.

90+5' - Požutio je Král.

90+4' - Ubacio je Marco Pašalić, preletjelo je kazneni prostor.

90'+3 - Pucao je Budimir, obranio je Horniček odbivši u u korner, a potom u još jedan nakon izvođenja kornera.

90' - Igrat će se najmanje pet minuta sudačke nadokande.

88' - P. Sučić izišao je iz igre, zamijenio ga je Vlašić.

83' - Sejk i Zmrzlý zamijenili su Slámu i Šulca.

81' - Nakon VAR provjere, gol Češke je poništen jer je Hložek bio u zaleđu.

78' - Vratila se Češka: obrana Hrvatske nije bila koncentrirana, Hložek je potom dodao Radosti koji je ostao nečuvan i koji je matirao Livakovića za 2:2.

77' - Povela je Hrvatska: Perišić je ubacio, a Marco Pašalić glavom poslao loptu kroz Horničekove noge za 1:2.

76' - Mišić je zamijenio Modrića.

74' - Karabec je izišao iz igre, zamijenio ga je Šubert.

71' - Radosta je klizeći išao na loptu koju je poslao preko grede.

67' - Požutio je Vušković, a potom su mijenjali Česi: Král i Radosta zamijenili su Červa i Ambrosu.

63' - L. Sučića, Matanovića i Ivanovića zamijenili su Mario Pašalić, Budimir i Marco Pašalić.

62' - Pucao je Kovačić iz daljine, Horniček je obranio, no bio je blizu gol-linije.

57' - Ubacio je Perišić s lijeve strane, a Matanović je pucao ravno u Horničeka.

54' - Izjednačila je Češka: Hložek je prošao po desnoj strani, ubacio za natrčalog Karabeca koji je ostao nečuvan i poslao loptu u mrežu za 1:1.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, a Hrvatska je povela: Matanović je klizeći presjekao pas domaćina na 20-ak metara od vrata, dodao Modriću koji je krenuo prema vratima, odlučio se na udarac i zabio u suprotni kut za 0:1.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45'+1 - Livaković je pokupio loptu ispred Hložeka.

45' - Matanović je nakon dodavanja P. Sučića s ruba šesnaesterca pucao pored vrata. Igrat će se minuta sučeve nadokande.

42' - P. Sučić je lažnjakom prevario češkog braniča u šesnaestercu i krenuo 1 na 1 s Horničekom koji je obranio njegov prizemni udarac.

39' - Perišić je podvalio za Ivanovića, no njegov je pas prema Matanoviću blokiran.

36' - Požutio je Červ nakon faula nad P. Sučićem.

35' - Modrić je petom ostavio za P. Sučića koji nije uspio doći do lopte.

34' - Ubacio je Stanišić, preletjelo je domaći peterac.

31' - Matanović je pokušao glavom, ali bezuspješno.

23' - Ubacio je Ivanović do peterca nakon dodavanja Kovačića, L. Sučić pucao je iz voleja, otišlo je pored vrata.

13' - Izveo je Perišić, Horníček je odbio u novi korner iz kojeg je ponovno ubacio Perišić, a Stanišić je nakon pritiska odbio u aut.

12' - Pucao je Ivanović, otišlo je u korner. Ubacio je L. Sučić, no Stanišić nije uspio dobro zahvatiti loptu, a naposljetku je lopta otišla u drugi korner.

6' - Ubacio je L. Sučić u kazneni prostor, obranila se Češka.

1' - Krenula je utakmica.

ČEŠKA: Horníček - Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma - Červ, Šulc, Sadílek - Karabec, Hložek, Ambros Klupa: Kovář, Kinský, Kričfaluši, Zmrzlý, Šubert, Sejk, Vitik, Bucha, Radosta, Macek, Král, Sáček HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Ivanović - Matanović Klupa: Pandur, Kotarski, Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Beljo, Marco Pašalić, Mišić