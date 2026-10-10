KRAJ Hajduk uz nevjerojatne vremenske uvjete pobijedio Dinamo

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1.

Glavni je sudac utakmice bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagali su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac bio Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac bio Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90+17' - Kraj susreta.

90+15' - Zagrepčani su pogodili vratnicu.

90+14' - Dalissona je zamijenio Martin.

90+13' - Silić je izboksao pokušaj Dinama, otišlo je u aut.

90+5' - Sudac Pajač nakon konzultacija s kapetanima i pomoćnicima odlučio je nastaviti utakmicu nakon što se pljusak malo smanjio.

90' - Fayada je zamijenio Dendoncker, Racija Hadžikadunić, a Šotičeka Melnjak. Igrat će se 12 minuta sučeve nadoknade.

86' - Pucao je Šutalo, obranio je Kotarski.

83' - Utakmica je nastavljena.

76' - Šutalo je zamijenio Bambu. Utakmica je zaustavljena zbog dimne zavjese koju je priredila Torcida.

74' - Pucao je Stojković iz slobodnog udarca, otišlo je preko grede.

73' - Valinčić je zamijenio Domíngueza.

71' - Ubacio je Bamba, Šotiček je pucao preko grede.

70' - Zajca je zamijenio Rodriguez.

68' - Igra je nastavljena.

66' - BBB ponovno su ubacili pirotehniku u teren, igra je zaustavljena. Danas 24974 gledatelja prati najveći hrvatski derbi.

63' - Mijenjali su gosti: Tabinasa, Lisicu i Kačavendu zamijenili su Galešić, Almena i Stojković.

62' - Požutio je Raçi.

59' - Poveo je Hajduk: lopta je došla do Šege koji ju je ostavio Bambi, a on je lijevom poslao u gol za 2:1. Prilikom Šegina utrčavanja provjeravalo se zaleđe, a naposljetku je dosuđen pogodak.

56' - Pucao je Bamba iskosa lijevom, otišlo je izvan granica terena.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45+2' - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se dvije minute sučeve nadokadne.

43' - Ubacio je Zajc iz kornera, Beljo je pucao glavom preko grede.

39' - Pucao je Bamba, ali loše je zahvatio loptu. Trenutak prje toga, Fayad je ostao na travnjaku, ukazivala mu se liječnička pomoć.

35' - Ubacio je Bamba i izborio je korner iz kojeg Hajduk nije konkretnije zaprijetio.

32' - Ubacio je Šego, Kotarski je pokupio loptu, a onda je ispustio prema tlu u namjeri da je izbije, Šotiček mu je oduzeo, no dosuđen je prekršaj nad Kotarskim.

31' - Fayad je ostao ležati nakon prekršaja Kačavende, no pridigao se i nastavio s igrom.

30' - Šotiček je prošao svog čuvara nakon izvrsne lopte Hrgovića, pokušao je ubaciti, ali lopta je završila u bloku.

24' - Izjednačio je Hajduk: Hrgović je ubacio iz slobodnog udarca, a McKenna je poslao loptu u vlastitu mrežu za 1:1.

22' - Poveo je Dinamo: ubacio je Vinlöf, a nečuvani Beljo glavom je poslao loptu u mrežu za 0:1. Nedugo zatim, BBB upalili su prve baklje i ubacili ih u teren, igra je zaustavljena.

13' - Požutio je Beljo nakon lakta u glavu Del Morala.

11' - Zaprijetio je Kačavenda glavom nakon kornera, pucao je pored vratnice.

6' - Pucao je Šego nakon što je Bamba ubacio, otišlo je preko vratnice.

4' - Prvi je zaprijetio Dinamo preko Lisice, otišlo je pored vratnice.

1' - Krenula je utakmica.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Livaja, Šutalo, Melnjak, Dendocker, Brruti, Huram, Martín DINAMO: Kotarski - Tabinas, Domínguez, McKenna, Vinlöf - Kačavenda, Kravtsov, Zajc - Lisica, Beljo, Ivanušec Klupa: Filipović, Goda, Radeljić, Rodriguez, Stojković, Hoxha, Prevljak, Galešić, Mudražija, Almena, Valinčić, Oršić