KRAJ Hajduk uz nevjerojatne vremenske uvjete pobijedio Dinamo

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1.
Glavni je sudac utakmice bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagali su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac bio Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac bio Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90+17' - Kraj susreta.
90+15' - Zagrepčani su pogodili vratnicu.
90+14' - Dalissona je zamijenio Martin.
90+13' - Silić je izboksao pokušaj Dinama, otišlo je u aut.
90+5' - Sudac Pajač nakon konzultacija s kapetanima i pomoćnicima odlučio je nastaviti utakmicu nakon što se pljusak malo smanjio.
90' - Fayada je zamijenio Dendoncker, Racija Hadžikadunić, a Šotičeka Melnjak. Igrat će se 12 minuta sučeve nadoknade.
86' - Pucao je Šutalo, obranio je Kotarski.
83' - Utakmica je nastavljena.
76' - Šutalo je zamijenio Bambu. Utakmica je zaustavljena zbog dimne zavjese koju je priredila Torcida.
74' - Pucao je Stojković iz slobodnog udarca, otišlo je preko grede.
73' - Valinčić je zamijenio Domíngueza.
71' - Ubacio je Bamba, Šotiček je pucao preko grede.
70' - Zajca je zamijenio Rodriguez.
68' - Igra je nastavljena.
66' - BBB ponovno su ubacili pirotehniku u teren, igra je zaustavljena. Danas 24974 gledatelja prati najveći hrvatski derbi.
63' - Mijenjali su gosti: Tabinasa, Lisicu i Kačavendu zamijenili su Galešić, Almena i Stojković.
62' - Požutio je Raçi.
59' - Poveo je Hajduk: lopta je došla do Šege koji ju je ostavio Bambi, a on je lijevom poslao u gol za 2:1. Prilikom Šegina utrčavanja provjeravalo se zaleđe, a naposljetku je dosuđen pogodak.
56' - Pucao je Bamba iskosa lijevom, otišlo je izvan granica terena.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.
45+2' - Kraj prvog poluvremena.
45' - Igrat će se dvije minute sučeve nadokadne.
43' - Ubacio je Zajc iz kornera, Beljo je pucao glavom preko grede.
39' - Pucao je Bamba, ali loše je zahvatio loptu. Trenutak prje toga, Fayad je ostao na travnjaku, ukazivala mu se liječnička pomoć.
35' - Ubacio je Bamba i izborio je korner iz kojeg Hajduk nije konkretnije zaprijetio.
32' - Ubacio je Šego, Kotarski je pokupio loptu, a onda je ispustio prema tlu u namjeri da je izbije, Šotiček mu je oduzeo, no dosuđen je prekršaj nad Kotarskim.
31' - Fayad je ostao ležati nakon prekršaja Kačavende, no pridigao se i nastavio s igrom.
30' - Šotiček je prošao svog čuvara nakon izvrsne lopte Hrgovića, pokušao je ubaciti, ali lopta je završila u bloku.
24' - Izjednačio je Hajduk: Hrgović je ubacio iz slobodnog udarca, a McKenna je poslao loptu u vlastitu mrežu za 1:1.
22' - Poveo je Dinamo: ubacio je Vinlöf, a nečuvani Beljo glavom je poslao loptu u mrežu za 0:1. Nedugo zatim, BBB upalili su prve baklje i ubacili ih u teren, igra je zaustavljena.
13' - Požutio je Beljo nakon lakta u glavu Del Morala.
11' - Zaprijetio je Kačavenda glavom nakon kornera, pucao je pored vratnice.
6' - Pucao je Šego nakon što je Bamba ubacio, otišlo je preko vratnice.
4' - Prvi je zaprijetio Dinamo preko Lisice, otišlo je pored vratnice.
1' - Krenula je utakmica.
HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Livaja, Šutalo, Melnjak, Dendocker, Brruti, Huram, Martín
DINAMO: Kotarski - Tabinas, Domínguez, McKenna, Vinlöf - Kačavenda, Kravtsov, Zajc - Lisica, Beljo, Ivanušec
Klupa: Filipović, Goda, Radeljić, Rodriguez, Stojković, Hoxha, Prevljak, Galešić, Mudražija, Almena, Valinčić, Oršić