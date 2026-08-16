KRAJ Hajduk upisao prvu ovosezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 3. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Splićani rezultatom 1:2 odnosno golovima Šege iz 3. minute te Livaje iz 87., dok je za domaćine zabio Bogojević u 78. minuti.

Bijeli su u prva dva kola osvojili tek jedan bod nakon što su upisali poraz od Varaždina u gostima te remi s Istrom 1961 na Poljudu. Momčad trenera Garcije u četvrtak je odigrala i uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojoj je na Poljudu s 4:0 svladala Žalgiris te se plasirala u play-off s ukupnih 9:2 protiv litvanske momčadi.

Gorica je, koju vodi trener Mario Carević, također imala loš start u novu sezonu upisavši dva poraza u prva dva kola. Najprije su na domaćem terenu s 2:0 izgubili od Osijeka, a zatim prošlog tjedna s 3:1 u gostima kod Lokomotive.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti je sudac bio Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac bio Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

90'+7 - Kraj utakmice.

90'+3 - Zaprijetio je Pukštas, obranio je Matijaš, a potom je Kardum zamijenio Pavičića.

90'+2 - Pucao je Pranjić, iako je mogao i dodati, no srećom za Bijele, otišlo je pokraj gola.

90' - Požutio je Van Hoorenbeeck, a igrat će se 7 minuta sudačke nadokade.

88' - Bakić je zamijenio Brauta.

87' - Poveo je Hajduk: nakon što su domaćini izgubili loptu, Pukštas je stigao do nje i produžio do Del Morala, a on dodao Livaji koji se maestralno okrenuo i poslao loptu u mrežu za 1:2.

81' - Pukštas je ponovno pao u kaznenom prostoru nakon duela s Filipovićem, ali sudac Pavlešić odmahnuo je rukom i pustio da se igra dalje.

79' - Livaja je zamijenio Šegu, a Bamba Šutala.

78' - Bogojević je bio izvođač najstrože kazne i zabio za izjednačenje: pucao je u lijevu Silićevu stranu, vratar Hajduka bacio se, no nije uspio obraniti.

76' - Jedanesterac za Goricu: nakon što su izveli korner, Hodak je nagazio Pranjića, a sudac Pavlešić odmah je pokazao na bijelu točku.

75' - Ubacio je Vrzić s desne strane i izborio korner.

74' - Dvostruka promjena u redovima Gorice: Frigan i Mijić izišli su iz igre, a zamijenili su ih Kučiš i Vrzić.

73' - Nove škarice Pukštasa: nakon što je Sigur ubacio, Pukštas je škaricama vratio loptu prema sredini, no napustila je granicu igrališta.

71' - Požutio je Šutalo zbog povlačenja Pranjića.

67' - Mijenjao je Hajduk: Šotičeka je zamijenio Huram, a Pajazitija Del Moral.

65' - Perić se vratio u igru.

64' - Pukštas je pokušao atraktivno Škaricama, otišlo je iznad grede.

60' - Šotiček je nakon okreta Perića zahvatio laktom u glavu, a on je ostao ležati na travnjaku. Ukazivala mu se liječnička pomoć jer mu je prokrvario nos, a onda je i izišao uz aut liniju.

59' - Ubacio je Pranjić s desne strane prema Mijiću čiji je udarac glavom otišao ravno u Silićeve ruke.

55' - Pokušao je Braut, daleko od okvira gola.

52' - Požutio je Šego nakon guranja Frigana s leđa. U istoj je minuti Cvijanović bespotrebno naletio na Hodaka i udario ga koljenom u prsa. Hodaku se ukazivala liječnička pomoć, a onda s pridigao i nastavio s igrom, dok je Cvijanović dobio žuti karton.

51' - Ubacio je Hodak, preletjelo je šesnaesterac gostiju.

50' - Pucao je Kavelj, ni blizu okvira gola.

48' - Šotiček je izborio korner za Bijele koji nisu konkretnije zaprijetili.

47' - Domaćini su izborili korner, a Cvijanović je s 20-ak metara pucao previsoko.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, a obje su momčadi izvršile po jednu promjenu: kod Gorice je Pranjić zamijenio Čustovića, dok je kod Hajduka Hodak zamijenio Acapandiéja.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45'+1 - Pavičić i Acapandié ostali su ležati nakon duela, a Hajdukovom se braniču ukazivala liječnička pomoć nakon koje je nastavio s igrom.

45' - Opalio je Šotiček desnom, izgledalo je obećavajuće, međutim, otišlo je iznad grede; igrat će se minuta sudačke nadoknade.

42' - Bogojević je dobio loptu na lijevoj strani i pucao iz prve, daleko od vrata Silića.

40' - Pukštas je pucao lijevom, no lopta nije otišla u okvir gola.

32' - Šutalo je krasno dodao Šegi koji je produžio do Pukštasa, a lopta je potom otišla do centra.

31' - Bogojević je ubacio, Silić je odbio, a na koncu je akcije Frigan igrao rukom prije no što je poslao loptu preko vrata.

25' - Cvijanović je ubacio, a Perić glavom pucao preko gola.

24' - Hrgović je uposlio Pukštasa čiji je udarac s 20-ak metara obranio Matijaš.

22' - Pucao je Hrgović s 20-ak metara, obranila se Gorica.

21' - Šutalo je odigrao prema Šotičeku, ali Perić je prvi stigao do lopte.

19' - Šotiček je pucao desnom s 15-ak metara, no nije bio precizan

18' - Bogojević je ubacio s lijeve strane na Mijića čiji je udarac glavom otišao pokraj vrata.

16' - Šutirao je Bogojević iskosa, otišlo je preko gola.

15' - Pukštas je nakon Šutalove lopte završio u duelu s Kaveljem, Matijaš se bacio na loptu i spriječio novi nalet Bijelih.

13' - Pokušao je Šotiček, ali Perić je odbio u korner iz kojeg Hajduk nije uspio konkretnije zaprijetiti.

10' - Čustović je pobjegao Van Hoorenbeecku i dodao Mijiću čiju je povratnu loptu odbila obrana Hajduka.

7' - Silić je tražio Hrgovića, no lopta je došla do Matijaša.

4' - Pogodak se provjeravao, a naposljetku je i priznat jer Pukštas nije bio u zaleđu.

3' - Utakmica tek što je krenula, a Hajduk je poveo: Pukštas je prošao svoje čuvare i ubacio na Šegu koji je glavom poslao loptu u mrežu za 0:1.

1' - Utakmica je krenula.

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Cvijanović - Braut, Frigran, Kavelj, Bogojević - Čustović, Pavičić - Mijić Klupa: Josipović, Žarkov, Bakić, Pranjić, Kučiš, Kardum, Vrzić, Carole, Kožina Aranha, Prgomet, Gashi HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Šutalo, Pukštas, Šotiček - Šego Klupa: Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak