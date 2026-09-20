KRAJ Hajduk pretrpio težak poraz na Rujevici

Hajduk je danas s početkom od 17 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Rijeka rezultatom 3:0 odnosno golovima Dantasa iz 35. minute, Vignata iz 45'+3 te Adu-Ajdeija iz 58. minute.

Glavni je sudac utakmice bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Ivan Mihalj iz Velike Gorice, a četvrti je sudac bio Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4' - Kraj utakmice.

90'+2 - Ubacio je Raçi, otišlo je u gol-aut.

90'+1 - Pucao je Janković, obranili su se Splićani.

90' - Riječani su pokušali direktnim prizemnim udarcem, obranio je Silić. Igrat će se 4 minute sudačke nadokande.

88' - Nakon slobodnog udarca za Hajduk sviran je prekršaj Šege nad Majstorovićem.

86' - Dantasa i Fruka zamijenili su Janković i Gojak.

85' - Pucao je ponovno Dalisson, no opet je na mjestu bio Vekić. Husić se vratio na teren u međuvremenu.

83' - Husić je izišao iz igre nakon što je ostao ležati nakon prekršaja.

82' - Huram je zamijenio Bambu, a Melnjak Fayada.

80' - Zaprijetio je Dalisson, no loptu je skrenula obrana Rijeke, a domaći je vratar upisao novu obranu.

77' - Mohebbi je pogodio vratnicu, a lopta je od Silića otišla preko grede.

74' - Dvostruka zamjena i u redovima Rijeke: Devetak je zamijenio Lasickasa, a MohebbiVignata. Nedugo zatim požutio je Fayad.

73' - Hadžikadunić je zamijeno Acapandiéja, a Martín Šotičeka.

71' - Ubacio je Hrgović prema Dalissonu koji nije dobro zahvatio loptu.

66' - Hrgović je ubacio, Vekić je stigao prvi do lopte.

65' - Ubacio je Šotiček, odbili su domaćini u aut, a potom je Ćubelića zamijenio Del Solar.

64' - Požutio je Pavić zbog prekršaja na Šotičeku.

63' - Pucao je Fayad s 20-ak metara, od bloka je završilo u korneru.

62' - Del Moral je zamijenio ozlijeđenog Pajazitija.

60' - Pajaziti je izišao iz igre.

59' - Pucao je Pajaziti, ravno u ruke Vekića.

58' - Rijeka je na tri pogodka prednosti: Raçi se okliznuo prilikom pokušaja izbijanja lopte, no Adu-Adjei ostao je na nogama i poslao loptu kroz noge Silića za 3:0.

57' - Ubacio je Bamba, ali nije bilo nikoga na drugoj strani.

56' - Pucao je Ćubelić iz prve, otišlo je pored vratnice.

54' - Pucao je Dalisson s 20-ak metara, siguran je bio Vekić.

51' - Pucao je Fruk, ali pored vratnice.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+6 - Kraj prvog poluvremena.

45'+5 - Marešić je zakačio Ćubelića, a veznjak Rijeke osao je ležati, no pridigao se i nastavio je s igrom, a požutio je Silić zbog prigovora.

45'+4 - Trener Hajduka Gonzalo Garcia isključen je nakon gola Rijeke, a momčad iz Splita sada vodi Goran Roce.

45'+3 - Dalisson je izgubio loptu, potom je Fruk faulirao Fayada, no sviran je prekršaj nad Frukom, a onda je Rijeka povela: Fruk je brzo izveo prekid, dodao Adu-Adjeiju koji je kroz noge Marešića pronašao Vignata koji je zatresao mrežu za 2:0.

45'+2 - Ubacio je Dantas, Hrgović je odbio glavom.

45' - Lasickas je dobio žuti karton zbog prekršaja nad Marešićem. Igrat će se pet minuta sudačke nadokande.

44' - Bamba je izveo slobodni udarac, ali nisko je ubacio.

42' - Zaprijetio je Fayad, obranio je Vekić, a potom je Pajazitijev pokušaj otišao iznad grede.

40' - Pucao je Hrgović iz daljine, otišlo je preko gola.

38' - Požutio je Raçi.

37' - Raçi je ostao ležati nakon duela s Adu-Adjeijem, a potom je Šego zakačio Fruka.

35' - Nakon što je ušao u igru, Dantas se sjurio prema golu Hajduka i zabio za vodstvo: potrčao je prema naprijed i matirao Silića za 1:0.

30' - Dantas je ostao ležati nakon duela, intervenirala je liječnička ekipa Rijeke, a veznjak Rijeke dobio je povez oko glave zbog krvarenja.

28' - Poveo je Hajduk, ali nakratko: nakon što je Vekić obranio Šegin pokušaj glavom, Dalisson je pospremio odbijanac od grede u mrežu, no signalizirano je zaleđe Šege pa pogodak nije priznat.

27' - Ubacio je Bamba iz kornera, ali preletjelo je šesnaesterac.

25' - Ponovno je zaprijetio Oreč, ali Raçi je dobro reagirao.

21' - Pucao je Dalisson, no slabo, Vekić je bio siguran.

18' - Zaprijetio je Bamba ubačajem s lijeve strane, lopta je naposljetku došla do Šotičeka čiji je pokušaj ukrotio Vekić.

14' - Ubacio je Oreč, Adu-Adjei je glavom krenuo na loptu iza leđa Marešića koji je podignuo nogu, no nije bilo konkretnije opasnosti po Splićane.

12' - Pucao je Fruk lijevom nakon što je Adu-Adjei uzeo loptu Raçiju, no od Marešićeva je bloka lopta završila u rukama Silića.

10' - Adu-Adjei pucao je ravno u Silića, no i da je bio gol, ne bi vrijedio jer je signalizirano zaleđe.

9' - Pucao je Šego iskosa, otšlo je pored gola.

6' - Šotiček je izborio korner, ali obranila se Rijeka.

5' - Ubacio je Bamba, ali predaleko od okvira gola.

4' - Požutio je Ćubelić nakon prekršaja nad Dalissonom.

2' - Pucao je Šotiček iz daljine, blokirali su domaćini.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Utakmica kreće za 10 minuta.

RIJEKA: Vekić - Oreč, Majstorović, Husić, Lasickas - Ćubelić, Pavić - Fruk, Dantas, Vignato - Adu-Adjei Klupa: Kovač, Todorović, Živković, Janković, Del Solar, Kabadayi, Mohebbi, Gojak, Puljić, Devetak, Jurić, Bodetić HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Fayad, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak, Martín