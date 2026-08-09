Hajduk ponovno primio gol u posljednjoj minuti nadoknade; Torcida skandirala "Uprava, odlazi!"

Hajduk je danas od 21 sat na Poljudu igrao protiv Istre utakmicu 2. kola SHNL-a, a Bijeli su u posljednjim sekundama utakmice primili izjednačujući gol i upisali remi, 2:2.

Bijeli su se u petak vratili u Split iz Vilniusa gdje su prethodnog dana s 5:2 svladali Žalgiris u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bilo je to ujedno i treće uzastopno gostovanje za Hajdukovu momčad.

U prvoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je poražen na gostovanju kod Varaždina rezultatom 2:1 te danas traži prve bodove u SuperSport HNL-u, a trener Garcia na raspolaganju i dalje nema ozlijeđenog Brajkovića.

Istra je, koju u ovoj sezoni vodi španjolski stručnjak Javier Cabello, u prvoj utakmici poražena s 3:2 od Lokomotive na domaćem terenu.

Glavni je sudac utakmice bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Stipe Brajković iz Šibenika i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac bio Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+6 - Kraj utakmice na Poljudu.

90'+5 - Nakon napada Istre prema naprijed, rezultat je izjednačen: Marešić nije čuvao nikoga, gledao je loptu, a nečuvani Ahmeti poslao je loptu u mrežu za 2:2.

90'+4 - Livaja je petom krasno izbacio svog čuvara, Šutalo je proslijedio do Pukštasa čiji je udarac završio u bloku.

90'+1 - Požutio je gostujući trener Javier Cabello nakon prigovora sucu.

90' - Igrat će se pet minuta sudačke nadokande.

89' - Ubacio je Livaja na Šegu na drugoj strani, no Kolić je ukrotio taj pokušaj.

88' - Kablar je ostao ležati na travnjaku nakon što ga je Pajaziti zakačio laktom u skoku, no pridigao se nakon 30-ak sekudni i nastavio s igrom.

87' - Melnjak je zamijenio Šotičeka kojem je Poljud gromoglasno zapljeskao.

84' - Poveo je Hajduk: pucao je Šutalo, Kolić obranio, a na odbijancu je bio Livaja koji je poslao loptu u mrežu za 2:1 i ovacije cijelog Poljuda.

80' - Kadušić je zamijenio Hrvatina, Kablar Albarracína, dok je kod Hajduka Acapandié zamijenio Sigura.

78' - Rozić je povukao kontru Istre, ali Van Hoorenbeeck je bio na mjestu i očistio.

77' - Pucao je Šutalo, no Kolić je obranio.

75' - Pucao je Hrgović nakon što je natrčao na Šotičekovu loptu, blokirao je Miettinen, a Kolić je potom uhvatio loptu u ruke.

71' - Igra je nastavljena.

70' - Pauza za osvježenje.

69' - Pukštas je ostao ležati nakon što je dobio udarac poslije udarca glavom na ubačaj Hrgovića, no pridigao se i nastavio s igrom.

67' - Pucao je Šutalo, Kolić se opružio i odbio u korner.

66' - Mijenjali su domaćini: Ahmeti i Rozić zamijenili su Šaranića i Žužića.

64' - Požutio je Miettinen.

63' - Silić nije najbolje ragirao nakon Istrina kornera, lopta mu je ispala iz ruku, no gosti se nisu najbolje snašli.

61' - Požutio je Šotiček, a Albarracín je ostao ležati, intervenirala je liječnička ekipa pa se pridigao i nastavio s igrom.

60' - Današnju utakmicu Hajduka prati 20506 gledatelja na Poljudu.

58' - Pucao je Pukštas glavom, otišlo je pored gola.

55' - Minjenjali su i gosti, Doumbia je izišao, zamijenio ga je Marešić.

54' - Bambu, Hodaka i Šegu zamijenili su Šutalo, Dalisson i Livaja.

49' - Požutio je Doumbia zbog prekršaja na Pajazitiju.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, a Šaranić je odmah zatreaso gredu s 20-ak metara.

45'+1 - Poluvrijeme.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

45' - Pukštas je pao nakon duela s Kolićem, sudac Erceg nije se oglasio.

41' - Šaranić je pao preko Pajazitija i izborio slobodni udarac iz kojeg je Istra izjednačila: Frederiksen je izvrano pucao i zabio kroz Pukšata i Šegu koji su se bočno okrenuli u skoku, lopta je prošla kroz njih i zatresla mrežu za 1:1.

39' - Pucao je Pajaziti s 25 metara, otišlo je preko gola.

35' - Gosti su imali korner, Hajduk se obranio i krenuo u kontru, Šotiček je uzeo loptu na centru i sjurio se do peterca Istre, no gosti iz Pule očistili su Šotičekov ubačaj.

31' - Bamba je prošao nekoliko igrača, međutim, gosti su ga zaustavili.

28' - Utakmica je nastavljena.

27' - Pauza za osvježenje.

26' - Pokušao je Bamba, ali njegov je ubačaj izbacio je Frederiksen.

24' - Bijeli su ponovno izborili korner, izveo ga je Pajaziti, Pukštas je opet pucao glavom, siguran je bio Kolić.

22' - Pucao je Hrgović iz daljine, ali pogodio je vanjski dio mreže.

15' - Šego je imao šansu, no Miettinen je odbio u korner iz kojeg je Hajduk poveo: izveo ga je Hrgović, a Pukštas je bio najviši u skoku i glavom poslao loptu u mrežu za 1:0.

12' - Hrgović je ubacio s lijeve strane, očistio je Nadraoui.

3' - Šepić je faulirao Bambu povlačeći ga za dres, no sudac Erceg nije se oglasio, a publika je to pozdravila zvižducima.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Trener Garcia od dijela je publike prilikom službene prozivke zaradio živužduke, dok je Livaja zaradio gromoglasni pljesak.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Sigur, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Dalisson, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Brutti, Del Moral, Acapandié, Huram ISTRA 1961: Kolić - Hrvatin, Nasraoui, Miettinen, Šepić - Albarracín, Doumbia - Frederiksen, Šaranić, Žužić - Jaganjac Klupa: Paus-Kunšt, Kuzmar, Rozić, Maurić, Bangura, Ahmeti, Ukich, Taraba, Celija, Kablar, Momoh, Kadušić