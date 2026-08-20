KRAJ Hajduk opet primio gol u posljednjoj minuti susreta i prosuo pobjedu

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu, a utakmica je završila remijem, 2:2. Hajduk je dvaput vodio golovima Šege iz 21. minute i Dalissona iz 47., dok je za goste zabio Emreli u 27. minuti te Diaby u posljednjoj minuti susreta.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+6 - Kraj susreta.

90'+5 - Nevjerojatno ali istinito: Hajduk je još jednom na samom kraju utakmice primio pogodak za izjednačenje. Diaby je prošao po desnoj strani i provukao loptu kroz noge Melnjaku za konačnih 2:2.

90'+4 - Požutio je Pukštas.

90'+3 - Hajduk je imao slobodni udarac iz kuta, nije konkrentnije zaprijetio.

90'+1 - Diaby je zatresao gredu.

90' - Igrat će se 5 minuta sučeve nadokande.

88' - Zaprijetili su gosti udarcem glavom, obranio je Silić.

84' - Pucao je Pieńko, daleko od gola.

83' - Na klupi je Hajduka požutio Goran Roce zbog prigovora.

82' - Livaja se krasno okrenuo i pucao, no obranio je Trelowski.

81' - Požutio je Pieńko.

79' - Požutio je Del Moral.

77' - Livaja je zamijnenio Šegu, a Van Hoorenbeeck Hrgovića.

74' - Kocherhinu je zamijenio Brusberg.

72' - Pucao je Šutalo, malo iznad gola.

68' - Bambu je zamijenio Šutalo, a Sigura Melnjak.

67' - Brorsson je zamijenio Tudora.

65' - Zaprijetili su ponovno gosti, Silić je bio spreman i uhvatio je loptu.

60' - Del Moral je zamijenio Šotičeka.

58' - Mijenjali su gosti: Pieńko i Carlos zamijenili su Ameyawa i Omunu.

55' - Hajduk će igrati s igračem manje, Diaby je ostao ležti na podu nakon što ga je Pajaziti zakačio, a veznjak Bijelih dobio je direktni crveni karton.

50' - Opet je pucao Dalisson, ali loše je zahvatio loptu, otišlo je kraj gola.

48' - Pokušao je Bamba lobom, otišlo je malo pored gola.

47' - Poluvrijeme tek što je počelo, a Hajduk je poveo: Dalisson je posalo bombu u mrežu Rakowa, vratar gostiju ostao je ukopan.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Svarnasa je zamijenio Gaucho.

45'+4 - Torcida je igračima prilikom odlaska na predah između poluvremena skandirala: "Oćemo pobjedu!"

45'+3 - Na samom je kraju poluvremena Diaby pogodio vratnicu, Silić je prvi pokušaj obranio, no na odbijancu je bio krilni napadač Rakowa koji je zatresao vratnicu na što je Silić poludio jer ga nitko nije čuvao.

45'+2 - S druge su strane gosti izborili korner nakon što je Raci odbio.

45'+1 - Šotiček je ostao ležati nakon što je dobio udarac, ali brzo se pridigao i nastavio s igrom. U nastavku je akcije Šego pucao preko gola.

45' - Dva kratka kornera za Hajduk, ali gosti su se oba puta obranili. Igrat će se tri minute nadokande.

44' - Pucao je Dalisson, od bloka je otišlo u korner.

43' - Pucao je Šego, otišlo je od bloka u korner u gužvu, no gosti su se obranili.

41' - Sigur je ostao ležati, a Hajduk je imao slobodni udarac.

33' - Požutio je Hrgović.

31' - Požutio je Ouma nakon prekršaja nad Bambom.

30' - Rakow je izborio korner, a nakon niza pokušaja, Silić je uspio stići do lopte.

27' - Izjednačio je Rakow: Ouma je ubacio s lijeve strane, Emreli je ostao nečuvan i glavom poslao loptu u mrežu za 1:1.

21' - Poveo je Hajduk: Bamba je ubacio na drugu stranu, a Šego je glavom poslao loptu u mrežu za 1:0.

18' - Pucao je Šego, gosti su odbili u korner iz kojeg je Dalisson poslao loptu daleko do sjevera.

11' - Silić je ostao ležati na travnjaku nakon što ga je Emreli kopačkom zakačio po licu, sudac je tek minutu nakon dao dopuštenje liječničkoj ekipi Hajduka za ulazak, a Ivušić je krenuo sa zagrijavanjem.

8' - Zaprijetili su ponovno gosti, Pajaziti je blokirao.

4' - Bamba je pao u kaznenom prostoru, no nije suđeno ništa, sudac je dobio opravdane zvižduke i odmahao je rukom.

2' - Krenuo je Rakow prema naprijed, Pukštas je napravio prekršaj i otklonio opasnost.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Garcia je ponovno prilikom službene prozivke zaradio dio zvižduka, ali i pljesak dijela publike.

0' - Uoči samog početka susreta službeni je spiker na Poljudu Vedran Očašić podsjetio navijače na groznu tragediju, veliki požar koja je zahvatio omiško područje. Udruga Bilo srce jedna je u nizu udruga koja prikuplja novac za pomoć ljudima u prostoru pogođenom požarom, a pozvao je i da zajedno s Torcidom doprinesu koliko mogu. Poljudom se potom prolomio gromoglasni pljesak, a onda je krenula i pjesma "Na omiškoj stini" nakon koje je ponovno odjeknuo pljesak.

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Raçi, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak, Skelin RAKOW: Trelowski - Tudor, Racoviţan, Svarnas - Ameyaw, Kochergin, Repka, Ouma - Diaby-Fadiga, Emreli, Kwiatkowski Klupa: Żołneczko, Karić, Napieraj, Brorsson, Jendryka, Carlos, Pieńko, Struski, Brusberg, Dieudonne Gaucho, Molnár