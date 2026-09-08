KRAJ Hajduk izborio osminu Kupa, Hadžikadunić i Ugwuodo upisali prvijenac

Hajduk je danas s početkom od 16:30 igrao protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu 1/16 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a Bijeli su se plasirali u daljnjufazu natjecanja slavivši rezultatom 0:2 odnosno golovima Hadžikadunića iz 28. minute te Ugwuodoa iz 93. minute.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Željko Bučar iz Duge Rese i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Filip Cindrić iz Nove Kapele.

Teksutalni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4 - Kraj susreta.

90'+3 - Hajduk je udvostručio vodstvo za kraj susreta: Dalisson je uzeo loptu i dodao do debitanta Ugwuodoa koji je poslao loptu u mrežu za 0:2 i upisao, uz debi, prvijenac.

90'+2 - Budiša je izveo slobodni udarac, a Stipica je na koncu to uhvatio u ruke.

90'+1 - Dalisson je pucao preko gola.

90' - Nije poznato koliko će se igrati sudačke nadoknade.

88' - Pucao je Fayad nakon kornera, završilo je u bloku.

85' - Dalisson je zamijenio Livaju.

83' - Bamba je izveo korner, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.

81' - Budiša je prabacio do Ivacija koji je pucao iz prve, Stipica je bio na mjestu, a naposljetku je otišlo u korner iz kojeg se nije konkretnije zaprijetilo Hajdukovu golu.

78' - Ivaci je zamijenio Pejića, a Tajs Correu.

74' - Zaprijetio je Tkalec, no lopta nije pronašla put do gola.

72' - Ugwuodo je zamijenio Šutala i upisao debi.

71' - Pucao je Fayad, Kovačević je ukrotio loptu.

69' - Melnjak je pokušao atraktivno nakon kornera, ali pogodio je gredu.

67' - Vogyicska je pucao, ali Stipica je bio na mjestu i odbio u korner nakon kojeg je Pejić pucao visoko preka gola. Potom je Tkalec zamijenio Barišića, a Bagarić Vogyicsku.

65' - Barišić je požutio nakon što je udario Fayada.

62' - Bamba je zamijenio Hurama.

61' - Hodak je srušio Horvata, domaćini su izborili slobodni udarac, očistila je obrana Hajduka.

60' - Požutio je Gabrić.

58' - Baričjak je zamijenio Kirchbauera.

55' - Fayad je prošao dvojicu, no nije uspio i trećeg igrača.

50' - Požutio je Horvat.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+1 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

44' - Požutio je Hodak.

43' - Martin je dodao Livaji čiji je udarac blokirao Gačić u posljednji trenutak i odbio u korner.

38' - Melnjak je izborio korner, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.

36' - Šutirao je Kirchbauer, siguran je bio Stipica.

31' - Ubacio je Melnjak prema Livaji, ali Hajdukova desetka nije uspjela doći do lopte.

28' - Požutio je Kirchbauer nakon što je zahvatio Šutala po nogama.

27' - Utakmica je nastavljena.

26' - Pauza za osvježenje.

18' - Poveo je Hajduk: nakon kornera, Gabrić je prebacio do Van Hoorenbecka, a on glavom do Hadžikadunića koji je poslao loptu u mrežu kroz noge vratara 0:1 upisavši i svoj prvijenac.

17' - Pucao je Martin, izborio je korner s lijeve strane.

13' - Livaja je prošao vratara Kovačevića, no dosuđeno je zaleđe.

11' - Pucao je Fayad, ali preko gola.

10' - Horvat je bio u trku prema loptu, no Gabrić je na vrijeme intervenirao ispred njega.

6' - Pucao je Melnjak nakon Livajina spuštanja glavom, otišlo je preko gola.

5' - Ubacio je Hadžikadunić, ali svirano je Livajino zaleđe.

1' - Krenula je utakmica. Prvi je zaprijetio Huram, no udarac mu je blokiran.

0' - Domagoj Tkalec je uoči početka utakmice dobio dres za 100 nastupa u dresu Vardarca, a također je održana i minuta šutnje za Ivana Gudelja.

VARDARAC: Kovačević - Lišnić, Gačić, Vincek, Budiša - Vogyicska, Correa - Pejić, Horvat, Kirchbauer - Budiša Klupa: Jurić, Marin, Hmura, Bagarić, Tkalec, Baričjak, Ivaci, Tajs, Miladinović HAJDUK: Stipica - Hadžikadunić, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Melnjak - Hodak, Fayad - Šutalo, Martin, Huram - Livaja Klupa: Silić, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Raçi, Marešić, Brruti, Del Moral, Acapandie, Šotiček, Hrgović, Ugwuodo