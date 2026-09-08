KRAJ Hajduk izborio osminu Kupa, Hadžikadunić i Ugwuodo upisali prvijenac

Hajduk je danas s početkom od 16:30 igrao protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu 1/16 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a Bijeli su se plasirali u daljnjufazu natjecanja slavivši rezultatom 0:2 odnosno golovima Hadžikadunića iz 28. minute te Ugwuodoa iz 93. minute.
Glavni je sudac utakmice bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Željko Bučar iz Duge Rese i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Filip Cindrić iz Nove Kapele.
Teksutalni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+4 - Kraj susreta.
90'+3 - Hajduk je udvostručio vodstvo za kraj susreta: Dalisson je uzeo loptu i dodao do debitanta Ugwuodoa koji je poslao loptu u mrežu za 0:2 i upisao, uz debi, prvijenac.
90'+2 - Budiša je izveo slobodni udarac, a Stipica je na koncu to uhvatio u ruke.
90'+1 - Dalisson je pucao preko gola.
90' - Nije poznato koliko će se igrati sudačke nadoknade.
88' - Pucao je Fayad nakon kornera, završilo je u bloku.
85' - Dalisson je zamijenio Livaju.
83' - Bamba je izveo korner, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.
81' - Budiša je prabacio do Ivacija koji je pucao iz prve, Stipica je bio na mjestu, a naposljetku je otišlo u korner iz kojeg se nije konkretnije zaprijetilo Hajdukovu golu.
78' - Ivaci je zamijenio Pejića, a Tajs Correu.
74' - Zaprijetio je Tkalec, no lopta nije pronašla put do gola.
72' - Ugwuodo je zamijenio Šutala i upisao debi.
71' - Pucao je Fayad, Kovačević je ukrotio loptu.
69' - Melnjak je pokušao atraktivno nakon kornera, ali pogodio je gredu.
67' - Vogyicska je pucao, ali Stipica je bio na mjestu i odbio u korner nakon kojeg je Pejić pucao visoko preka gola. Potom je Tkalec zamijenio Barišića, a Bagarić Vogyicsku.
65' - Barišić je požutio nakon što je udario Fayada.
62' - Bamba je zamijenio Hurama.
61' - Hodak je srušio Horvata, domaćini su izborili slobodni udarac, očistila je obrana Hajduka.
60' - Požutio je Gabrić.
58' - Baričjak je zamijenio Kirchbauera.
55' - Fayad je prošao dvojicu, no nije uspio i trećeg igrača.
50' - Požutio je Horvat.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.
45'+1 - Kraj prvog poluvremena.
45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.
44' - Požutio je Hodak.
43' - Martin je dodao Livaji čiji je udarac blokirao Gačić u posljednji trenutak i odbio u korner.
38' - Melnjak je izborio korner, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.
36' - Šutirao je Kirchbauer, siguran je bio Stipica.
31' - Ubacio je Melnjak prema Livaji, ali Hajdukova desetka nije uspjela doći do lopte.
28' - Požutio je Kirchbauer nakon što je zahvatio Šutala po nogama.
27' - Utakmica je nastavljena.
26' - Pauza za osvježenje.
18' - Poveo je Hajduk: nakon kornera, Gabrić je prebacio do Van Hoorenbecka, a on glavom do Hadžikadunića koji je poslao loptu u mrežu kroz noge vratara 0:1 upisavši i svoj prvijenac.
17' - Pucao je Martin, izborio je korner s lijeve strane.
13' - Livaja je prošao vratara Kovačevića, no dosuđeno je zaleđe.
11' - Pucao je Fayad, ali preko gola.
10' - Horvat je bio u trku prema loptu, no Gabrić je na vrijeme intervenirao ispred njega.
6' - Pucao je Melnjak nakon Livajina spuštanja glavom, otišlo je preko gola.
5' - Ubacio je Hadžikadunić, ali svirano je Livajino zaleđe.
1' - Krenula je utakmica. Prvi je zaprijetio Huram, no udarac mu je blokiran.
0' - Domagoj Tkalec je uoči početka utakmice dobio dres za 100 nastupa u dresu Vardarca, a također je održana i minuta šutnje za Ivana Gudelja.
VARDARAC: Kovačević - Lišnić, Gačić, Vincek, Budiša - Vogyicska, Correa - Pejić, Horvat, Kirchbauer - Budiša
Klupa: Jurić, Marin, Hmura, Bagarić, Tkalec, Baričjak, Ivaci, Tajs, Miladinović
HAJDUK: Stipica - Hadžikadunić, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Melnjak - Hodak, Fayad - Šutalo, Martin, Huram - Livaja
Klupa: Silić, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Raçi, Marešić, Brruti, Del Moral, Acapandie, Šotiček, Hrgović, Ugwuodo