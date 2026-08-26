KRAJ Hajdučice upisale poraz u Solinu, podrška s tribine nije izostala

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 17:30 igrale protiv Fortune Hjørring u Solinu u sklopu UEFA Women's Europa Cupa, a slavile su gošće rezultatom 0:2 odnosno dvama pogocima Valvik.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Sudačka postava za ovaj susret bila je iz Engleske. Glavna je sutkinja bila Emily Heaslip, pogamale su joj Isabel Chaplin te Leoni Harland, a četvrta je sutkinja bila Kirsty Dowle.

Teksutalni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+5 - Kraj susreta.

90'+3 - Pucala je Mikkelsen, sjajno je obranila Kalač.

90' - Pucala je R. Frederiksen, Kalač je sjajno obranila, igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

88' - Pucala je Vlastelica, vratarka gotiju ukrotila je njezin pokušaj.

87' - Pala je Vanjak nakon što je gurnuta s leđa, nije ništa svirano.

86' - Ubacila je Dulčić, ali u ruke Părăluţăe.

83' - Kostmayer je pucala u padu, otišlo je porak vratnice. S druge je strane Marković pokušala ubaciit, gošće su odbile.

82' - Pucala je Marković, otišlo je u korner, no linijska sutkinja to nije tako doživjela.

81' - Pedersen je zamijenila Olar.

78' - Kukavica je ostala ležati nakon doskoka, ukazivala joj se liječnička pomoć i izvan granica igrališta.

77' - Pucala je Vanjak, no nije konretnije zaprijetila.

75' - Pucala je Čanjevac, otišlo je u korner koji je izvela također Čanjevac, ali preletjelo je gostujući šesnaesterac.

73' - Mikkelsen je zamijenila Valvik, a Carstens Pallesen.

72' - Marković je zamijenila Živković, a nakon slobodnog ubačaja Carstens je pucala pored gola.

70' - Nakon dva kornera Hajdučica, Brnić je pucala pokraj vratnice.

66' - Gošće su udvostručile prednost: Kostmayer je poslala loptu do Valvik koja je ponovno zatresla mrežu za 0:2.

64' - Kostmayer je zamijenila Hansen.

62' - Vanjak je zamijenila Bagarić, a Vlastelica Kalaš.

61' - Pucala je Dulčić iz okreta, otišlo je pokraj vratnice.

56' - Kalaš je ostala ležati na travnjaku nakon duela, no ubrzo se pridignula.

55' - 410 gledatelja prati Hajdučice na njhovom europskom putu.

50' - Pucala je Bakalar, ravno u ruke Părăluţăe.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, R. Frederiksen zamijenila je Watanabe.

45'+5 - Kraj prvog poluvremena.

45'+4' - Bakalar je pucala, otišlo je u korner koji je obranila gostujuća vratarka.

45'+2 - Nakon slobodnog udarca Watanbe, lopta je otišla u gol-aut.

45' - Pucala je Bagarić, otišlo je preko gola. Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

43' - Watanabe je dobila žuti karton nakon što je pokupila Bagarić po nogama.

41' - Čanjevac je mudro izborila korner, Bagarić ga je izvela, a gošće su se obranile.

39' - Dobra lopta prema Čanjevac, no nažalost nije stigla.

38' - Pucala je Živković lijevom iz daljine, otišlo je pokraj vratnice.

37' - Prskalo je izišla iz igre, zamijenila je Brnić.

36' - Prskalo je ostala ležati, intervenirala je liječnička ekipa.

31' - Prskalo je odlično pucala, dobro se opružila vratarka gošći i skrenula u korner.

29' - Požutjela je Kukavica.

28' - Živković je uputila loptu prema Čanjevac, no prva je do nje stigla vratarka gostiju koja ju je ispucala prema naprijed, a iz te je akcije Fortuna povela: Valvik je sama izišla na Kalač i poslala loptu u mrežu za 0:1.

25' - Igra je nastavljena.

23' - Pauza za osvježenje.

22' - Šutirala je Bagarić, pokraj vratnice.

16' - Nakon što je Pedić pala nakon povlačenja, Čanjevac je izvela kratki slobodni udarac, a na kraju je akcije Bulač pucala pored vratnice.

10' - Nakon ubačaja Olar, Valvik je bila ispred gola, no otišlo je u korner iz kojeg gošće nisu konkretnije zaprijetile.

8' - Pokušala je Čanjevac iz okreta, lak plijen za vratarku Părăluţă.

5' - Napad gostiju spriječila je Dulčić pravovremenom reakcijom.

4' - Nakon prekršaja ubacila je ubacila je Živković, prošlo je pokraj gola.

3' - Ubacila je Dulčić, no lopta je otišla u gol-aut.

2' - Zaprijetile su gošće, no Kalač je obranila.

1' - Krenula je utakmica.

ŽNK HAJDUK: Kalač - Prskalo, Pedić, Bukač, Dulčić - Bagarić, Bakalar, Kukavica - Živković, Kalaš, Čanjevac Klupa: Matković, Brnić, Vlastelica, Vanjak, Doknić, Vlajčević, Bošnjak, Marković, Herceg FORTUNA HJØRRING: Părăluţă - Cordia, Rodriguez, Olai, Parcell - Carstens, P. Pedersen, Hansen - Valvik, Watanabe - Olar Klupa: Thisgaard, Petersen, S. Pedersen, Kostmayer, R. Frederiksen, Mikkelsen, F. Fredriksen, Sort, Pallesen