KRAJ Hajdučice upisale poraz u Solinu, podrška s tribine nije izostala

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 17:30 igrale protiv Fortune Hjørring u Solinu u sklopu UEFA Women's Europa Cupa, a slavile su gošće rezultatom 0:2 odnosno dvama pogocima Valvik.
Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.
Sudačka postava za ovaj susret bila je iz Engleske. Glavna je sutkinja bila Emily Heaslip, pogamale su joj Isabel Chaplin te Leoni Harland, a četvrta je sutkinja bila Kirsty Dowle.
Teksutalni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+5 - Kraj susreta.
90'+3 - Pucala je Mikkelsen, sjajno je obranila Kalač.
90' - Pucala je R. Frederiksen, Kalač je sjajno obranila, igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.
88' - Pucala je Vlastelica, vratarka gotiju ukrotila je njezin pokušaj.
87' - Pala je Vanjak nakon što je gurnuta s leđa, nije ništa svirano.
86' - Ubacila je Dulčić, ali u ruke Părăluţăe.
83' - Kostmayer je pucala u padu, otišlo je porak vratnice. S druge je strane Marković pokušala ubaciit, gošće su odbile.
82' - Pucala je Marković, otišlo je u korner, no linijska sutkinja to nije tako doživjela.
81' - Pedersen je zamijenila Olar.
78' - Kukavica je ostala ležati nakon doskoka, ukazivala joj se liječnička pomoć i izvan granica igrališta.
77' - Pucala je Vanjak, no nije konretnije zaprijetila.
75' - Pucala je Čanjevac, otišlo je u korner koji je izvela također Čanjevac, ali preletjelo je gostujući šesnaesterac.
73' - Mikkelsen je zamijenila Valvik, a Carstens Pallesen.
72' - Marković je zamijenila Živković, a nakon slobodnog ubačaja Carstens je pucala pored gola.
70' - Nakon dva kornera Hajdučica, Brnić je pucala pokraj vratnice.
66' - Gošće su udvostručile prednost: Kostmayer je poslala loptu do Valvik koja je ponovno zatresla mrežu za 0:2.
64' - Kostmayer je zamijenila Hansen.
62' - Vanjak je zamijenila Bagarić, a Vlastelica Kalaš.
61' - Pucala je Dulčić iz okreta, otišlo je pokraj vratnice.
56' - Kalaš je ostala ležati na travnjaku nakon duela, no ubrzo se pridignula.
55' - 410 gledatelja prati Hajdučice na njhovom europskom putu.
50' - Pucala je Bakalar, ravno u ruke Părăluţăe.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, R. Frederiksen zamijenila je Watanabe.
45'+5 - Kraj prvog poluvremena.
45'+4' - Bakalar je pucala, otišlo je u korner koji je obranila gostujuća vratarka.
45'+2 - Nakon slobodnog udarca Watanbe, lopta je otišla u gol-aut.
45' - Pucala je Bagarić, otišlo je preko gola. Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.
43' - Watanabe je dobila žuti karton nakon što je pokupila Bagarić po nogama.
41' - Čanjevac je mudro izborila korner, Bagarić ga je izvela, a gošće su se obranile.
39' - Dobra lopta prema Čanjevac, no nažalost nije stigla.
38' - Pucala je Živković lijevom iz daljine, otišlo je pokraj vratnice.
37' - Prskalo je izišla iz igre, zamijenila je Brnić.
36' - Prskalo je ostala ležati, intervenirala je liječnička ekipa.
31' - Prskalo je odlično pucala, dobro se opružila vratarka gošći i skrenula u korner.
29' - Požutjela je Kukavica.
28' - Živković je uputila loptu prema Čanjevac, no prva je do nje stigla vratarka gostiju koja ju je ispucala prema naprijed, a iz te je akcije Fortuna povela: Valvik je sama izišla na Kalač i poslala loptu u mrežu za 0:1.
25' - Igra je nastavljena.
23' - Pauza za osvježenje.
22' - Šutirala je Bagarić, pokraj vratnice.
16' - Nakon što je Pedić pala nakon povlačenja, Čanjevac je izvela kratki slobodni udarac, a na kraju je akcije Bulač pucala pored vratnice.
10' - Nakon ubačaja Olar, Valvik je bila ispred gola, no otišlo je u korner iz kojeg gošće nisu konkretnije zaprijetile.
8' - Pokušala je Čanjevac iz okreta, lak plijen za vratarku Părăluţă.
5' - Napad gostiju spriječila je Dulčić pravovremenom reakcijom.
4' - Nakon prekršaja ubacila je ubacila je Živković, prošlo je pokraj gola.
3' - Ubacila je Dulčić, no lopta je otišla u gol-aut.
2' - Zaprijetile su gošće, no Kalač je obranila.
1' - Krenula je utakmica.
ŽNK HAJDUK: Kalač - Prskalo, Pedić, Bukač, Dulčić - Bagarić, Bakalar, Kukavica - Živković, Kalaš, Čanjevac
Klupa: Matković, Brnić, Vlastelica, Vanjak, Doknić, Vlajčević, Bošnjak, Marković, Herceg
FORTUNA HJØRRING: Părăluţă - Cordia, Rodriguez, Olai, Parcell - Carstens, P. Pedersen, Hansen - Valvik, Watanabe - Olar
Klupa: Thisgaard, Petersen, S. Pedersen, Kostmayer, R. Frederiksen, Mikkelsen, F. Fredriksen, Sort, Pallesen