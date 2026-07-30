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KRAJ Grčka tragedija nije zaobišla Hajduk: Splićani ispali iz Europske lige

Hajduk je prosuo dva gola prednosti i ispao je iz Europske lige

Hajduk je danas od 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) igrao protiv ciparskog Pafosa uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Prednost je u poljudskom susretu Hajduk ostvario sjajnim golovima Šege i Melnjaka slaviviši rezultatom 2:0, no to nije bilo dovoljno za prolaz dalje jer je Pafos slavio s 4:0 i izborio prolaz.

U odnosu na prvi susret trener Garcia nije mogao računati na ozlijeđenog Brajkovića koji će zbog teške ozljede koljena izbivati s terena nekoliko tjedana. U sastav se vratio Sigur koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

120' - Kraj susreta.

117' - Nakon pogrešnog dodavanja Van Hoorenbeecka, Pafos je krenuo u kontru i zabio novi gol: povukao je Pêpê i nesebično dodao Correiji koji je lagano pospremio loptu u mrežu za 4:0.

111' - Pucao je Correia, daleko od gola.

110' - Ubacio je Bamba, no Sigur je bio nizak, potom je Melnjak ubacio na drugu stranu, previsoko za Šegu, a onda je Bamba ponovno ubacio do Sigura čiji je udarac obranio Majecki.

108' - Pucao je Correia s 20-ak metara, Silić je bio siguran.

106' - Krenuo je drugi produžetak, Skelin je zamijenio Marešića.

105'+1 - Kraj prvog produžetka.

105' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.

105' - Nakon što je prošao kroz sredinu, Livaja je pokušao stići do lopte, no nije bio precizan.

104' - Brito je zamijenio Biela.

101' - Pucao je Sigur, ali pokraj vratnice.

98' - Šutalo je upisao debi zamijenivši Dalissona.

96' - Požutio je Pukštas.

95' - Povukao je Lelê i ubacio, Silić je obranio, a Sigur izbacio daleko od gola.

93' - Pafos je poveo: Pêpê je ubacio na pet metara, Silić je odbio, no Biel je bio najbrži na odbijancu i pospremio je loptu u mrežu za 3:0.

91' - Krenuo je prvi produžetak. 

90'+4 - Igrat će se produžeci.

90'+3 - Pokušao je Livaja iskosa, no prošlo je tik uz vratnicu. 

90'+1 - Domaćini su izborili korner, a nakon njega Goldar je zatresao mrežu za izjednačenje rezultata: nakon ubačaja, Goldar je glavom poslao loptu u mrežu za 2:0 i poravnanje rezultata.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadokande. 

88' - Luiz je spustio glavom na peterac, obranili su se Splićani.

87' - Pucao je Livaja iz prve, daleko od okvira gola.

86' - Bilo je opasno ispred gola Silića, Pukštas je blokirao udarac, a Silić uhvatio svijeću.

85' - Del Moral zamijenio je Pajazitija.

84' - Pucao je Luiz s 25 metara, ali preko gola. 

83' - Sema je zamijenio N. Ioannoua.

82' - Ciprani su izjedančili: nakon što se Goldar probio kroz igrače, nakon udarca glavom zatresao je mrežu Silića, no ranije je označen prekršaj na Marešiću.

77' - Sigur je ubacio s desne strane, Luiz je odbio u korner, no nisu Splićani konkretnije zaprijetili.

71' - Igra je nastavljena, a u međuvremenu su Gugu i Quinu zamijenili Pêpê i Correia.

70' - Pauza za osvježenje.

68' - Požutio je Šunjić nakon starta na Siguru. 

66' - Nakon ubačaja s desne strane lopta je stigla do N. Ioannua koji je pucao s ruba kaznenog prostora, ali izvan okvira gola.

65' - Quina je pokušao škaricama s 10-ak metara, otišlo je malo iznad grede.

63' - Livaja i Sigur zamijenili su Hrgovića i Acapandiéa.

58' - Izborili su gosti korner, Goldar je pucao glavom pored gola.

56' - Hrgović je izveo slobodni udarac, pucao je izravno na gol, obranio je Majecki.

55' - Bamba je izborio prekršaj nakon što ga je srušio Luiz.

54' - Melnjak je krasno prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu koji je pao prilikom uklizivanja, no nije stigao do lopte, ostao je ležati na travnjaku, a potom se ubrzo pridigao.

53' - Bamba je zamijenio Hurama.

50' - Požutio je Pajaziti, a domaćini su imali slobodni udarac koji nisu konkretnije realizirali.

47' - Pucao je Guga iz voleja, završilo je u bloku.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+6 - Poluvrijeme na Cipru.

45'+4 - Guga je dobio žuti karton zbog lakta u glavu Dalissona, reagirala je liječnička ekipa Hajduka.

45'+2 - Hrgović je ubacio, no nitko nije stigao na tu loptu. Potom je Dragomir zamijenio ozlijeđenog Jajáu.

45'+1 - Jajá je ponovno legao na travnjak, no nije mogao samostalno ustati i držao se za koljeno.

45' - Igrat će se tri minute sudačke nadokande.

44' - Jajá se vratio u igru.

42' - Jajá je izišao s trenera.

41' - Jajá je ostao ležati, ukazivala mu se liječnička pomoć.

40' - Poveo je Pafos: nakon što je Jajá opucao, lopta je nakon odbijanca stigla do Guge koji je poslao bombu u Hajdukovu mrežu kroz šumu nogu za 1:0.

39' - Pucao je Pukštas, ravno u vratara Majeckog.

36' - Pajaziti je ubacio iz kornera, Pukštas je pucao glavom, otišlo je u novi korner, no nije dosuđen s obzirom na to da je Hajdukov veznjak napravio prekršaj u napadu.

35' - Hrgović je pokušao ubaciti, no Bruno je odbio u prvi Hajdukov korner.

34' - Odbio je Hrgović u korner nakon kojeg je Goldar glavom pucao preko gola. 

32' - Pucao je Quina, daleko od okvira gola.

31' - Melnjak je bio s Brunom u trku za dugu loptu, no nije stigao, pokupio ju je vratar Majecki.

28' - Lelê je pucao pored gola pored Marešića.

27' - Pucao je Bruno lijevom s ruba kaznenog prostora, Silić je obranio.

26' - Igra je nastavljena.

25' - Pauza za osvježenje.

22' - Nakon flipera po šesnaestercu, lopta je stigla do Guge koji je ostao sam na 13 metara, ali nije najbolje zahvatio loptu.

21' - Zaprijetio je Jajá s 20-ak metara, otišlo je preko gola. 

19' - Acapandié nije dobro reagirao, Jajá je stigao do lopte, no onda se i spetljao. 

14' - Pucao je Jajá, Silić je obranio krasnom paradom.

13' - Šego je izveo slobodni udarac, no lopta je pogodila Acapandiéa.

12' - Pukštas je pao nakon uklizavanja Goldara koji je potom požutio, a Hajduk je dobio slobodni udarac.

10' - Pucao je Quina, srećom, izvan okvira gola.

9' - Pokušao je Biel kroz sredinu, lopta je završila iznad gola.

8' - Pafos je izborio udarac iz kuta, no nije konkretnije zaprijetio.

5' - Pucao je Bruno s 20-ak metara, otišlo je preko gola. 

4' - Marešić je blokirao pokušaj Jajáe.

1' - Krenula je utakmica.

PAFOS FC: Majecki - Bruno, Goldar, Luiz, N. Ioannou - Quina, Šunjić, Guga - Biel, Lelê, Jajá

Klupa: Papastylianou, Petrou, Mmaee, Sema, Dragomir, Murad, Alexandre, K. Ioannou, Correia, Pêpê, Michael, Evzonas

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Sigur, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Skelin, Skoko, Hodak

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