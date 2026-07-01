Kraj dugom čekanju? Bolnice će biti obvezne osigurati pregled u medicinski opravdanom roku

Pacijenti bi uskoro trebali lakše dolaziti do potrebnih pregleda i pretraga, piše Danas.hr.

Novi pravilnik predviđa da će liječnik specijalist na nalazu jasno naznačiti u kojem roku pacijent treba obaviti određenu pretragu ili kontrolni pregled, a bolnica će biti obvezna osigurati termin unutar tog medicinski opravdanog roka.

Ako bolnica to ne bude mogla učiniti, morat će postojati jasno definiran mehanizam prema kojem će pacijent pretragu moći obaviti u drugoj zdravstvenoj ustanovi, bez dodatne birokracije.

Podrška uz skepsu oko provedbe

Predsjednica Udruge 'Nismo same', Ivana Kalogjera Brkić, podržava ovu inicijativu, ali upozorava da će najveći izazov biti njezina provedba.

"Apsolutno podržavamo inicijativu, ali moram izraziti skepsu prema realizaciji takve ideje. Mogu govoriti i iz osobnog iskustva kao pacijentica – preglede ne stignem obaviti u bolnici u kojoj se liječim", rekla je.

Ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh, Edvard Galić, smatra da je ključno osigurati alternativu kada bolnica ne može ponuditi termin u propisanom roku.

"Ako bolnica nije u stanju osigurati termin u medicinski opravdanom roku, svakako mora biti jasno definiran mehanizam prema kojem će pacijent to moći obaviti u drugoj ustanovi, bez birokratskih zapreka. Pacijent nikako ne smije biti žrtva organizacijskih ograničenja", poručio je.

Pacijenti će unaprijed znati rokove

Prema novim pravilima, pacijent će odmah nakon pregleda znati treba li sljedeću pretragu obaviti za nekoliko dana, nekoliko mjeseci ili tek za godinu dana. S nalazom će se moći naručiti na šalteru bolnice za idući pregled ili pretragu.

Cilj je smanjiti liste čekanja i spriječiti situacije u kojima pacijenti zbog dugog čekanja moraju sami plaćati pretrage u privatnim ustanovama.

Ministrica zdravstva, Irena Hrstić, ističe kako je riječ o važnoj reformi, ali upozorava da će za njezinu punu provedbu trebati vremena.

"To je vrlo dobra mjera koja će biti kvalitetna kada se primijeni na svim razinama. Ako govorimo o ovom normativu u samom nalazu, ne očekujem njegovu primjenu prije kraja ove godine", rekla je.

Dodala je i da je prosječno vrijeme čekanja na pretrage prije tri godine bilo dulje od 200 dana, dok danas iznosi 142 dana.

Galić smatra da je rok za provedbu ostvariv.

"Nadam se da će to profunkcionirati. Čekamo pravilnik, vidjet ćemo njegov sadržaj, a nakon toga krećemo u provedbu. Mislim da je šest mjeseci dovoljno da to izvedemo do kraja", rekao je.

Posebni rokovi za onkološke pacijente

Prije početka primjene pravilnika radna skupina trebala bi definirati medicinski prihvatljive rokove čekanja za pojedine dijagnostičke pretrage.

Ministrica naglašava da su pacijenti sa sumnjom na onkološku bolest već sada izdvojeni iz redovnih lista čekanja.

"Pacijenti koji boluju od onkoloških bolesti, odnosno imaju sumnju na onkološku bolest, već su sada definirani kao pacijenti izvan redovnih kategorija i za njih znamo u kojem roku trebaju dobiti pretragu", kaže.

Ipak, iz Udruge Nismo same upozoravaju da praksa često izgleda drukčije.

"Imali smo pacijenta koji je bolovao od tumora mozga i kojem je hitno trebao CT kako bi se procijenio učinak terapije i odredilo daljnje liječenje. Na uputnici je pisalo 'hitno', a prvi termin koji je mogao dobiti bio je za 15 mjeseci", rekla je Kalogjera Brkić.

Upravo bi takve situacije novi pravilnik trebao spriječiti, obvezujući zdravstvene ustanove da pacijentima osiguraju pregled ili pretragu u roku koji odredi liječnik specijalist.