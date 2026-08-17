Kraj drame na Brdima: Policija pretražila Kaufland zbog dojave o bombi – ništa nije pronađeno!

Protueksplozijski pregled Kauflanda na splitskim Brdima je dovršen, a policija tijekom pretrage nije pronašla ništa sumnjivo, potvrđeno je za Dalmaciju Danas.

"Dovršeno je, ništa nije pronađeno", kratko su nam nakon završetka policijskog postupanja potvrdili iz policije.

Podsjetimo, prava drama odvijala se u ponedjeljak navečer kada je zbog anonimne dojave o eksplozivnoj napravi trgovački centar ispražnjen, a na mjesto događaja upućene su policijske snage. Dojava je zaprimljena oko 20:10 sati, nakon čega je pokrenut protueksplozijski pregled cijelog objekta.

Na terenu su bili i policijski službenici sa psima, dok su kupci i djelatnici zbog sigurnosti morali napustiti trgovinu.

Nakon detaljne pretrage stigla je dobra vijest – nikakva eksplozivna naprava niti drugi sumnjivi predmet nisu pronađeni. Time je završeno policijsko postupanje koje je tijekom večeri izazvalo uznemirenost među građanima na splitskim Brdima.