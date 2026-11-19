Četvrtak, 19. studenoga 2026., datum je koji su milijuni ljubitelja videoigara dugo čekali. Nakon čak 13 godina od izlaska prethodnog nastavka, američki studio Rockstar Games napokon je predstavio Grand Theft Auto VI.

Igra je na tržišta stizala postupno, ovisno o vremenskim zonama. Među prvima su je zaigrali stanovnici Novog Zelanda, nakon kojih je postala dostupna u Australiji, a potom i u Europi.

Brojni obožavatelji koji su igru kupili unaprijed već su je ranije preuzeli na svoje konzole kako bi mogli započeti igranje odmah nakon službenog izlaska.

Milijarde dolara i prije početka prodaje

Koliko je zanimanje za novi GTA veliko, najbolje pokazuju financijske procjene.

Prema podacima koje prenosi njemačka novinska agencija dpa, prednarudžbe su već donijele više od 1,5 milijardi dolara prihoda.

Ni troškovi razvoja nisu ništa manje impresivni. Procjenjuje se da je u stvaranje igre uloženo između jedne i dvije milijarde dolara, što GTA 6 svrstava među najskuplje projekte u povijesti industrije videoigara.

Takva ulaganja pokazuju koliko su se očekivanja od modernih videoigara promijenila. Današnji veliki naslovi uključuju goleme virtualne svjetove, složene priče, naprednu grafiku i stotine sati potencijalne zabave.

Povratak u Vice City, ali s potpuno novom pričom

Novi nastavak vraća igrače u Vice City, izmišljeni grad inspiriran američkim Miamijem, koji je ljubiteljima serijala dobro poznat.

Ovoga puta radnja prati dvoje glavnih likova, Jasona Duvala i Luciju Caminos.

Njihova priča odvija se u kriminalnom podzemlju izmišljene američke savezne države Leonide, nadahnute Floridom. Ono što započinje kao pokušaj lake zarade pretvara se u niz opasnih situacija u kojima će se dvoje protagonista morati osloniti jedno na drugo.

Uz glavnu priču, igrači mogu istraživati veliki otvoreni svijet, voziti različita vozila, sudjelovati u misijama i otkrivati brojne dodatne aktivnosti.

Upravo je sloboda kretanja i istraživanja jedan od razloga zbog kojih je GTA tijekom godina stekao golemu popularnost.

Na računala će ipak trebati pričekati

GTA 6 trenutačno je dostupan vlasnicima konzola PlayStation 5 te Xbox Series X i Series S.

Igrači koji preferiraju osobna računala morat će još pričekati jer PC verzija nije objavljena istodobno s konzolaškim izdanjima.

Takav pristup nije novost za Rockstar Games, koji je i ranije pojedine nastavke svojih najpoznatijih serijala najprije objavljivao za konzole.

Serijal koji je promijenio svijet videoigara

Prvi Grand Theft Auto pojavio se još 1997. godine. Tijekom gotovo tri desetljeća serijal je izrastao u jedan od najprepoznatljivijih brendova industrije zabave.

Posebnu popularnost stekao je zahvaljujući otvorenom svijetu, slobodi odlučivanja, kriminalističkim pričama i satiričnom prikazu američkog društva.

Prethodni nastavak, GTA 5, izašao je 2013. godine i postao jedna od najprodavanijih videoigara u povijesti.

Zbog toga su očekivanja od šestog nastavka iznimno velika.

Hoće li GTA 6 uspjeti nadmašiti prethodnika i postaviti nove prodajne rekorde, pokazat će sljedeći mjeseci.

Jedno je sigurno – nakon 13 godina čekanja, ljubitelji Grand Theft Auta napokon su dobili priliku vratiti se u svijet koji je obilježio generacije igrača.