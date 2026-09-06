KRAJ Bijeli upisali visoku pobjedu protiv Rudeša

Hajduk je danas od 18 sati igrao protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL-a, a Bijeli s uslavili rezultatom 0:4. Šego je zabio dva pogotka, u 4. i 28. minuti, Šotiček je zatresao mrežu u 48., a debitant Fayad u 87. minuti.

Glavni je sudac utakmice bio Antonio Škobić iz Osijeka, pomagali su mu Luka Kurtović iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj susreta.

90'+2 - Pucao je Martín, ali preko gola.

90' - Igrat će se dvije mintue sudačke nadoknade.

87' - Hajduk je ponovno zabio pogodak, a debi bolje nije mogao zamisliti Fayad: Huram mu je ostavio loptu, a on s 14 metara poslao loptu u suprotni kut za 0:4.

82' - Marešića je zamijenio Hadžikadunić, Suška J. Fernandes, dok je umjesto Ilečića ušao Kolega.

81' - Očigledno povlačenje s obje ruke u režiji Celjaka nad Livajom nije dosuđeno.

80' - Pucao je Huram, ali slabo. Torcida je pripremila pirotehnički arsenal, dimne bombe, no igra se nije zaustavila.

77' - Pucao je Dalisson, Rogić se dobro opružio i odbio u korner.

76' - Livaja je zamijenio Šegu, a pljesak se prolomio stadionom u Velikoj Gorici. Raçi je potom nakon kornera pucao iznad gola.

75' - Pucao je Huram iz daljine, otišlo je preko gola.

70' - Šego je pucao iz slobodnog udarca, pogodio je živi zid.

68' - Huram je ubacio na peterac, ali domaćini su izbacili u korner.

63' - Mijenjao je Rudeš: Unušić je zamijenio Tarabu, a Lovrić Poldrugača. Mijenjali su i Bijeli: Bambu je zamijenio Martín, Šotičeka Huram, a Brrutija Fayad.

56' - Bamba je tražio Šotičeka u sredini, no nije uspio pronaći ga.

52' - Zaprijetio je Poldrugač, Silić je obranio, a napsljetku je svirano zaleđe.

48' - Poluvrijeme tek što je krenulo, a Bijeli su povećali prednost: Brruti je izborio loptu, dodao Bambi, on proslijedio Dalissonu koji je upisao novu asistenciju dodavši Šotičeku čiji je udarac završio u maloj mreži za 0:3.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Dorića je zamijenio Seitz.

45'+3 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

44' - Ponovno je pucao Del Moral nakon što mu je dodao Bamba, otišlo je preko gola nakon voleja.

42' - Pucao je Brruti, no pogodio je vanjski dio gola.

41' - Šego je pucao izravno iz slobodnog udarca, ali Rogić je izboksao loptu.

28' - Hajduk je udvostručio prednost: izvođač je bio Šego koji je posalo bombu u donji lijevi kut za 0:2.

26' - Šotiček je pao u kaznenom prostoru nakon što ga je Taraba srušio uklizavši mu u noge.

25' - Utakmica je nastavljena.

23' - Pauza za osvježenje.

21' - Šego je izborio korner, ubacio je Bamba, a Raçi je pucao glavom preko grede.

14' - Ubacio je Skoko nakon slobodna udarca, Raçi je odbio u korner, no Splićani su se obranili.

9' - Dalisson je zahvatio Skoku po nogama, odmah se ispričao, a Skoko se pridigao i nastavio s igrom.

8' - Bamba je izborio korner, a u nastavku je akcije svirano zaleđe Dalissona.

4' - Poveo je Hajduk: ubacio je Dalisson na peterac, a Šego je prsima poslao loptu u mrežu za 0:1.

2' - Brruti je pokušao prebaciti Rogića, no vratar domaćina uhvatio je loptu.

1' - Krenula je utakmica, a u prvoj je minuti Dalisson već dobio lakat u glavu.

0' - Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za preminulog bivšeg Hajdukova igrača, Ivana Gudelja.

RUDEŠ: Rogić - Taraba, Stolnik, Celjak, Sušak - Skoko, Đorić - Ilečić, X. Fernandes, Poldrugač - Saho Klupa: Duvnjak, Unušić, Seitz, Kolega, Blagaić, Udovčić, Pripuz Špekuljuk, Pejić, Lovrić, Zebić, J. Fernandes HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Brruti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Fayad, Livaja, Šutalo, Melnjak, Huram, Hodak, Martín