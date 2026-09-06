KRAJ Bijeli upisali visoku pobjedu protiv Rudeša

Hajduk je danas od 18 sati igrao protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL-a, a Bijeli s uslavili rezultatom 0:4. Šego je zabio dva pogotka, u 4. i 28. minuti, Šotiček je zatresao mrežu u 48., a debitant Fayad u 87. minuti.
Glavni je sudac utakmice bio Antonio Škobić iz Osijeka, pomagali su mu Luka Kurtović iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+3 - Kraj susreta.
90'+2 - Pucao je Martín, ali preko gola.
90' - Igrat će se dvije mintue sudačke nadoknade.
87' - Hajduk je ponovno zabio pogodak, a debi bolje nije mogao zamisliti Fayad: Huram mu je ostavio loptu, a on s 14 metara poslao loptu u suprotni kut za 0:4.
82' - Marešića je zamijenio Hadžikadunić, Suška J. Fernandes, dok je umjesto Ilečića ušao Kolega.
81' - Očigledno povlačenje s obje ruke u režiji Celjaka nad Livajom nije dosuđeno.
80' - Pucao je Huram, ali slabo. Torcida je pripremila pirotehnički arsenal, dimne bombe, no igra se nije zaustavila.
77' - Pucao je Dalisson, Rogić se dobro opružio i odbio u korner.
76' - Livaja je zamijenio Šegu, a pljesak se prolomio stadionom u Velikoj Gorici. Raçi je potom nakon kornera pucao iznad gola.
75' - Pucao je Huram iz daljine, otišlo je preko gola.
70' - Šego je pucao iz slobodnog udarca, pogodio je živi zid.
68' - Huram je ubacio na peterac, ali domaćini su izbacili u korner.
63' - Mijenjao je Rudeš: Unušić je zamijenio Tarabu, a Lovrić Poldrugača. Mijenjali su i Bijeli: Bambu je zamijenio Martín, Šotičeka Huram, a Brrutija Fayad.
56' - Bamba je tražio Šotičeka u sredini, no nije uspio pronaći ga.
52' - Zaprijetio je Poldrugač, Silić je obranio, a napsljetku je svirano zaleđe.
48' - Poluvrijeme tek što je krenulo, a Bijeli su povećali prednost: Brruti je izborio loptu, dodao Bambi, on proslijedio Dalissonu koji je upisao novu asistenciju dodavši Šotičeku čiji je udarac završio u maloj mreži za 0:3.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Dorića je zamijenio Seitz.
45'+3 - Kraj prvog poluvremena.
45' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.
44' - Ponovno je pucao Del Moral nakon što mu je dodao Bamba, otišlo je preko gola nakon voleja.
42' - Pucao je Brruti, no pogodio je vanjski dio gola.
41' - Šego je pucao izravno iz slobodnog udarca, ali Rogić je izboksao loptu.
28' - Hajduk je udvostručio prednost: izvođač je bio Šego koji je posalo bombu u donji lijevi kut za 0:2.
26' - Šotiček je pao u kaznenom prostoru nakon što ga je Taraba srušio uklizavši mu u noge.
25' - Utakmica je nastavljena.
23' - Pauza za osvježenje.
21' - Šego je izborio korner, ubacio je Bamba, a Raçi je pucao glavom preko grede.
14' - Ubacio je Skoko nakon slobodna udarca, Raçi je odbio u korner, no Splićani su se obranili.
9' - Dalisson je zahvatio Skoku po nogama, odmah se ispričao, a Skoko se pridigao i nastavio s igrom.
8' - Bamba je izborio korner, a u nastavku je akcije svirano zaleđe Dalissona.
4' - Poveo je Hajduk: ubacio je Dalisson na peterac, a Šego je prsima poslao loptu u mrežu za 0:1.
2' - Brruti je pokušao prebaciti Rogića, no vratar domaćina uhvatio je loptu.
1' - Krenula je utakmica, a u prvoj je minuti Dalisson već dobio lakat u glavu.
0' - Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za preminulog bivšeg Hajdukova igrača, Ivana Gudelja.
RUDEŠ: Rogić - Taraba, Stolnik, Celjak, Sušak - Skoko, Đorić - Ilečić, X. Fernandes, Poldrugač - Saho
Klupa: Duvnjak, Unušić, Seitz, Kolega, Blagaić, Udovčić, Pripuz Špekuljuk, Pejić, Lovrić, Zebić, J. Fernandes
HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Brruti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Fayad, Livaja, Šutalo, Melnjak, Huram, Hodak, Martín