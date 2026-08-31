KRAJ Bijeli upisali treću uzastopnu pobjedu u prvenstvu

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.

Glavni je sudac utakmice bio Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagali su mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac bio Mateo Erceg iz Benkovca. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+2 - Kraj utakmice.

90'+1 - Pogodak se provjeravao, a naposljetku je dosuđeno zaleđe.

90' - Novi pogodak za Bijele: samo deset minuta nakon što je ušao, Brruti je zatresao mrežu za visokih 3:0. Marešić je ubacio, a Brruti je istrčao i matirao Posaveca. Igrat će se dvije minute sudačke nadoknade.

89' - Huram je odigrao do Livaje čiji je udarac Posavec lako ukrotio.

82' - Požutio je Pajaziti. Vukovića je potom zamijenio Morina.

80' - Dalissona je zamijenio Brruti, a Šegu Livaja koji je pobrao ovacije.

77' - Lokomotiva igra s igračem manje: drugi žuti karton dobio je Lorber, Hajduk nastavlja s 11 igrača.

73' - Huram je zamijenio Šotičeka, a Hadžikadunić Acapandiéja.

72' - Pokušao je Raçi iz daljine, no otišlo je pored gola.

68' - Pao je Bamba nakon duela s Čabrajićem u kaznenom prostoru, sudac je pokazao da se igra dalje.

67' - Reić je zamijenio Karačića.

66' - Pucao je Pajaziti, otišlo je preko grede.

64' - Bamba je zatresao mrežu, a u nastavku je napada Posavec obranio Pajazitijev pokušaj i odbio u korner.

63' - Ubacio je Karačić, Vuković je pucao preko vratnice.

62' - Pucao je Šotiček iz okreta, pokraj vratnice.

60' - Današnju utakmicu prati 14549 gledatelja.

59' - Bamba je zamijenio Šutala.

55' - Hajduk je udvostručio prednost: nakon što je dobio loptu, Šotiček se namjestio na desnu nogu i poslao bombu u mrežu Posavca za 2:0 i prvijenac u dresu Hajduka.

53' - Požutio je Lorber nakon što je pokupio Šegu.

51' - Pucao je Šotiček, izvan okvira gola.

50' - Pucao je Dalisson, otišlo je preko vratnice.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Thaqi, Vasilj i Smiljanić ostali su u svlačionici, zamijenili su ih Kayke, Lorber i Katić.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45'+1 - Nakon ubačaja Hrgovića, Šego je glavom loše zahvatio loptu.

45' - Marešić je odbio loptu Smiljanića u korner, no gosti iz Zagreba nisu konkretnije zaprijetili. Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

42' - Ponovno je pucao Šotiček, zatresao je okvir gola. U nastavku je iduće akcije Šotiček pao nakon duela s Posavcem, a Lokomotivin je vratar ostao ležati nakon krivog doskoka, ukazivala mu se liječnička pomoć i nastavio je s igrom.

41' - Ubacio je Šotiček nakon driblanja, no obranili su se gosti izbivši loptu prema naprijed.

39' - Nakon propusta u obrani Bijelih, Silić je pravovremeno reagirao na šut Vukovića i spasio čisti gol.

38' - Ponovno je pucao Dalisson, Posavec je obranio.

35' - Đurković je udario Raçija u lice, glavni sudac dosudio je samo prekršaj.

34' - Vasilj je napravio prekršaj na Dalissonu, no Bijeli nisu uspjeli konkretnije zaprijetiti.

30' - Pajaziti je bio u situaciji 2 na 1, no ipak je odlučio pucati, obranili su se gosti.

28' - Zaprijetio je Karačić, otišlo je u aut.

26' - Pucao je Šutalo iskosa, gosti su odbili u korner koji nije bio opasan po gol Posavca.

25' - Igra je nastavljena.

23' - Pauza za osvježenje.

22' - Pao je Šotiček nakon što ga je Karačić gurnuo s leđa, nije svirano ništa. Potom je pucao Pajaziti, no bio je u zaleđu.

21' - Požutio je Smiljanić nakon prekršaja na Pajazitiju.

17' - Opet je zaprijetio raspoloženi Dalisson, obranio je Posavec.

16' - Hajduk vodi 1:0: nakon što je Hrgović napravio cijeli posao pretrčavši pola terena i ubacio, Šego je na drugoj strani ispratio trkom, Trintafyllou je zakasnio s uklizavanjem, a Šego je poslao loptu u mrežu za 1:0.

14' - Pucao je Dalisson nakon dodavanja Šotičeka, ponovno je obranio Posavec, a u nastavku je akcije Pajaziti pao u kaznenom prostoru, no nije ništa dosuđeno.

9' - Pucao je Dalisson iskosa, Posavec se dobro opružio i obranio.

8' - Ubacio je Dalisson, Šego je malo zakasnio na loptu, otišlo je u aut.

7' - Hrgović je nakon ubačaja s desn strane u letu zakačio Kralevskog, odmah se ispričao, a glavni je sudac označio prekršaj.

3' - Šotiček je izborio slobodni ubačaj s 20 metara iskosa, Pajaziti je pucao iz prve, a Posavec je iščupao loptu ispod grede i odbio u korner.

2' - Hrgović je pokušao prizemnim udarcem, izbio je Karačić.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Garcia je ponovno od dijela publike dobio ovacije, a od drugog zvižduke. Igrači su danas na teren izišli uz pjesmu "Zbog jedne ljubavi" umjesto "Dalmacijo".

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stpica, Fesyuk, Gabrić, Hadžikadunić, Bamba, Livaja, Melnjak, Brruti, Huram, Skelin, Hodak LOKOMOTIVA: Posavec - Karačić, Trintafyllou, Kralevski, Čabrajić - Smiljanić, Subotić - Thaqi, Vasilj, Vuković - Đurković Klupa: Savatović, Gurlica, Fetai, Katić, Lorber, Kayke, Antunović, Morina, Godec, Reić