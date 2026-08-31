KRAJ Bijeli upisali treću uzastopnu pobjedu u prvenstvu

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.
Glavni je sudac utakmice bio Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagali su mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac bio Mateo Erceg iz Benkovca. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+2 - Kraj utakmice.
90'+1 - Pogodak se provjeravao, a naposljetku je dosuđeno zaleđe.
90' - Novi pogodak za Bijele: samo deset minuta nakon što je ušao, Brruti je zatresao mrežu za visokih 3:0. Marešić je ubacio, a Brruti je istrčao i matirao Posaveca. Igrat će se dvije minute sudačke nadoknade.
89' - Huram je odigrao do Livaje čiji je udarac Posavec lako ukrotio.
82' - Požutio je Pajaziti. Vukovića je potom zamijenio Morina.
80' - Dalissona je zamijenio Brruti, a Šegu Livaja koji je pobrao ovacije.
77' - Lokomotiva igra s igračem manje: drugi žuti karton dobio je Lorber, Hajduk nastavlja s 11 igrača.
73' - Huram je zamijenio Šotičeka, a Hadžikadunić Acapandiéja.
72' - Pokušao je Raçi iz daljine, no otišlo je pored gola.
68' - Pao je Bamba nakon duela s Čabrajićem u kaznenom prostoru, sudac je pokazao da se igra dalje.
67' - Reić je zamijenio Karačića.
66' - Pucao je Pajaziti, otišlo je preko grede.
64' - Bamba je zatresao mrežu, a u nastavku je napada Posavec obranio Pajazitijev pokušaj i odbio u korner.
63' - Ubacio je Karačić, Vuković je pucao preko vratnice.
62' - Pucao je Šotiček iz okreta, pokraj vratnice.
60' - Današnju utakmicu prati 14549 gledatelja.
59' - Bamba je zamijenio Šutala.
55' - Hajduk je udvostručio prednost: nakon što je dobio loptu, Šotiček se namjestio na desnu nogu i poslao bombu u mrežu Posavca za 2:0 i prvijenac u dresu Hajduka.
53' - Požutio je Lorber nakon što je pokupio Šegu.
51' - Pucao je Šotiček, izvan okvira gola.
50' - Pucao je Dalisson, otišlo je preko vratnice.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Thaqi, Vasilj i Smiljanić ostali su u svlačionici, zamijenili su ih Kayke, Lorber i Katić.
45'+2 - Kraj prvog poluvremena.
45'+1 - Nakon ubačaja Hrgovića, Šego je glavom loše zahvatio loptu.
45' - Marešić je odbio loptu Smiljanića u korner, no gosti iz Zagreba nisu konkretnije zaprijetili. Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.
42' - Ponovno je pucao Šotiček, zatresao je okvir gola. U nastavku je iduće akcije Šotiček pao nakon duela s Posavcem, a Lokomotivin je vratar ostao ležati nakon krivog doskoka, ukazivala mu se liječnička pomoć i nastavio je s igrom.
41' - Ubacio je Šotiček nakon driblanja, no obranili su se gosti izbivši loptu prema naprijed.
39' - Nakon propusta u obrani Bijelih, Silić je pravovremeno reagirao na šut Vukovića i spasio čisti gol.
38' - Ponovno je pucao Dalisson, Posavec je obranio.
35' - Đurković je udario Raçija u lice, glavni sudac dosudio je samo prekršaj.
34' - Vasilj je napravio prekršaj na Dalissonu, no Bijeli nisu uspjeli konkretnije zaprijetiti.
30' - Pajaziti je bio u situaciji 2 na 1, no ipak je odlučio pucati, obranili su se gosti.
28' - Zaprijetio je Karačić, otišlo je u aut.
26' - Pucao je Šutalo iskosa, gosti su odbili u korner koji nije bio opasan po gol Posavca.
25' - Igra je nastavljena.
23' - Pauza za osvježenje.
22' - Pao je Šotiček nakon što ga je Karačić gurnuo s leđa, nije svirano ništa. Potom je pucao Pajaziti, no bio je u zaleđu.
21' - Požutio je Smiljanić nakon prekršaja na Pajazitiju.
17' - Opet je zaprijetio raspoloženi Dalisson, obranio je Posavec.
16' - Hajduk vodi 1:0: nakon što je Hrgović napravio cijeli posao pretrčavši pola terena i ubacio, Šego je na drugoj strani ispratio trkom, Trintafyllou je zakasnio s uklizavanjem, a Šego je poslao loptu u mrežu za 1:0.
14' - Pucao je Dalisson nakon dodavanja Šotičeka, ponovno je obranio Posavec, a u nastavku je akcije Pajaziti pao u kaznenom prostoru, no nije ništa dosuđeno.
9' - Pucao je Dalisson iskosa, Posavec se dobro opružio i obranio.
8' - Ubacio je Dalisson, Šego je malo zakasnio na loptu, otišlo je u aut.
7' - Hrgović je nakon ubačaja s desn strane u letu zakačio Kralevskog, odmah se ispričao, a glavni je sudac označio prekršaj.
3' - Šotiček je izborio slobodni ubačaj s 20 metara iskosa, Pajaziti je pucao iz prve, a Posavec je iščupao loptu ispod grede i odbio u korner.
2' - Hrgović je pokušao prizemnim udarcem, izbio je Karačić.
1' - Krenula je utakmica.
0' - Garcia je ponovno od dijela publike dobio ovacije, a od drugog zvižduke. Igrači su danas na teren izišli uz pjesmu "Zbog jedne ljubavi" umjesto "Dalmacijo".
HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Šego
Klupa: Stpica, Fesyuk, Gabrić, Hadžikadunić, Bamba, Livaja, Melnjak, Brruti, Huram, Skelin, Hodak
LOKOMOTIVA: Posavec - Karačić, Trintafyllou, Kralevski, Čabrajić - Smiljanić, Subotić - Thaqi, Vasilj, Vuković - Đurković
Klupa: Savatović, Gurlica, Fetai, Katić, Lorber, Kayke, Antunović, Morina, Godec, Reić