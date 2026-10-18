KRAJ Bijeli upisali minimalnu pobjedu i važna tri boda

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a.

Ovo je bio dvoboj dvije vodeće momčadi prvenstva. Hajduk drži prvo mjesto prvenstvene tablice s 19 osvojenih bodova, dok je Varaždin drugi s bodom manje. Iza Bijelih je sjajan tjedan u kojem su najprije pobjedom u derbiju s Dinamom preuzeli vodeću poziciju, a zatim su na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige u četvrtak svladali nizozemski Ajax.

Varaždin je u posljednjoj prvenstvenoj utakmici u gostima svladao Lokomotivu s 1:0 te nastavio s izvrsnim rezultatima u aktualnoj sezoni. Podsjetimo, u prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je upravo na gostovanju u Varaždinu poražen s 2:1.

Glavni je sudac utakmice bio Dario Bel iz Osijeka, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac bio Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac bio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Zdenko Lovrić iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj susreta.

90+2' - Uchegbu je došao do lopte i pucao, blokirao je Hadžikadunić.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

89' - Požutio je Pajaziti.

86' - Poveli su Bijeli: Acapandié je nakon ubačaja Bambe iz kornera glaovm poslao loptu mrežu za 1:0.

81' - Pogriješio je Hadžikadunić, lopta je došla do Canjuge koji je pucao sa svoje polovice i pokušao iznenadili T. Silića koji je uspio odbiti loptu u korner iz kojeg gosti nisu konkretnije zaprijetili.

78' - Zaprijetio je Dalisson, obranio je J. Silić.

76' - Mamića je zamijenio Posavec, a Škaričić Latkovića.

75' - Šotičeka je zamijenio Huram.

74' - Pucao je Latković iznad grede.

67' - 14882 gledatelja danas prati utakmicu Hajduka.

65' - Hrgović je zamijenio Melnjaka, Šego Livaju, a Pajaziti Del Morala.

63' - Požutio je Latković, a Duvnjaka i Bočkaja zamijenili su Puclin i Uchegbu.

62' - Ubacio je Fayad, ali previsoko prema Livaji.

58' - Bamba je zamijenio Šutala i dobio ovacije Poljuda.

57' - Livaja je iznudio slobodni udarac nakon što je pao, požutio je Duvnjak, a potom nije bilo konkretnije prijetnje za J. Silića.

55' - Šutalo je dobio prstima po očima, a Bijeli slobodni udarac koji su domaćini odbili.

52' - Pucao je Šutalo iz okreta, završilo je u bloku.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45+2' - Kraj prvog poluvremena.

45' - Pucao je Šotiček nakon što je izbacio igrača Varaždina, otišlo je pokraj vratnice. Igrat će se minuta sudačke nadokande.

43' - Bočkaj je iznudio slobodni udarac na 25 metara od vrata Hajduka, šutirao je i pucao preko grede.

41' - Zagužvalo je u kaznenom porstoru Važadinaca, Dalisson nije dodao usamljenom Livaji, dugo je vagao, a naposljetku je lopta stigla do Del Morala koji je glaovm pucao malo iznad grede.

36' - Ubacio je Bočkaj nakon slobodnog udarca, Tavares nije uspio doći do lopte.

35' - Pucao je Fayad, obranio je vratar Varaždina.

33' - Požutio je Marešić, a Bočkaj je pucao prema golu, T. Silić je bez problema ukrotio loptu.

32' - Fayad je iznudio slobodni udarac za Bijele, izveo ga je Šutalo, a obranio je J. Silić.

24' - Sikošek je zamijenio Durakovića, a Hajduk je iznudio korner nakon čijeg je izvođenja Melnjak pucao preko gola.

20' - Pucao je Šutalo iskosa, obranio je J. Silić.

12' - Zaprijetio je Šotiček udarcem s 20-ak metara, otišlo je preko grede.

7' - Tavares je pogodio vratnicu, a potom su se Splićani obranili.

4' - Pucao je Bočkaj, otišlo je pored gola.

1' - Krenula je utakmica, a Bijeli su početni udarac odbili u aut.

0' - Livaja je prilikom službene prozivke dobio ovacije cijelog Poljuda.

HAJDUK: T. Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Melnjak - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Livaja Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Bamba, Šego, Raçi, Dendocker, Huram, Hrgović, Martín VARAŽDIN: J. Sililć - Posinković, Mladenovski, Tepšić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Bočkaj, Mamić, Tavares - Latković Klupa: McCrorie, Škaričić, Lesjak, Puclin, Jurić, Uchegbu, Punčec, Akrap, Lukanić, Sikošek, I. Posavec, Marina