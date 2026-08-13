KRAJ Bijeli prošli u play-off Konferencijske lige nakon golijade na Poljudu

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige

Splićani su u prvoj utakmici odigranoj prošlog četvrtak u Vilniusu pobijedili rezultatom 5:2. Dva je gola za Hajduk zabio Šego, a po jedan dodali su Pajaziti, Dalisson i Pukštas. Za domaću momčad golove su postigli Petković i Capan.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90' - Kraj utakmice. Hajduk se plasirao u play-off Konferencijske lige!

82' - Bijeli golove nižu kao na traci: nakon što je Bamba prošao po desnoj strani, dodao je Šegi koji je poslao loptu u mrežu za 4:0.

80' - Hajduk vodi 3:0: nakon što je dodao Del Moralu, Bamba je krenuo put peterca, Del Moral je dodao Siguru, a on nesebično produžio do Bambe koji je zatresao mrežu za 3:0.

79' - Šutirao je Sigur sa 16 metara, otišlo je pokraj lijeve vratnice.

78' - Bilenkyija je zamijenio Antal.

77' - Zaprijetili su Bijeli, međutim, gosti su spriječili konkretniju realizaciju napada.

75' - Bamba je zamijenio Šutala koji je dobio ovacije cijelog Poljuda.

71' - Mijenjali su gosti: Petkovića i Frankeja zamijenili su Vareika i Upstas.

69' - Hajduk je udvostručio vodstvo: Šutalo je ostavio za Acapandiéja, on ubacio do Šege čiji je pokušaj glavom blokiran, no lopta je stigla do Hurama koji je iz okreta zahvatio loptu i zatresao mrežu Žalgirisa za 2:0.

68' - Trostruka izmjena u redovima Hajduka: Šego je zamijenio Livaju, Brruti Dalissona, a Sigur Pajazitija.

67' - Šutalo je pucao iskosa, otišlo je pokraj vratnice.

65' - Livaja je ubacio, a Melnjak je pucao glavom, no nije zatresao mrežu.

64' - Mijenjali su gosti, Lytvynenko i Mihajlović zamijenili su Kendysha i Golubickasa.

63' - Pucao je Pajaziti silovito s 25 metara, otišlo je preko gola.

61' - Pucao je Šutalo, ali pokušaj mu je blokiran.

60' - Huram je zamijenio Šotičeka.

57' - Današnju utakmicu Hajduka prati 20229 gledatelja.

54' - Poveo je Hajduk: nakon ubačaja Šutala, Melnjak je pobjegao obrani gostiju i mirno poslao loptu u mrežu za 1:0.

49' - Pokušao je Capan s 20-ak metara, otišlo je pored vratnice.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

46' - Poluvrijeme.

46' - Pajaziti je izveo korner, a najviši je u skoku bio vratar gostiju koji je uhvatio loptu.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

45' - Šotiček je krasno prošao po lijevoj strani i izborio korner.

41' - Šutalo je krasno prošao dvojicu igrača, lopta mu je pobjegla, a potom je uspio izboriti slobodni udarac.

38' - Pajaziti je bespotrebno driblao u vlastitom kaznenom prostoru i izgubio loptu, pucao je Bilenkyi, a Raçi je blokirao.

37' - Pokušao je Pajaziti, no gostujući je vratar prvi stigao do lopte.

33' - Pucao je Raçi iz daleka, obranio je Olses.

30' - Marešić je dalekim pasom uposlio Melnjaka, no Lupano je izbio u aut.

26' - Hajduk je imao dva kornera u nizu, ali gosti su se obranili oba puta.

25' - Ubacio je Šutalo, no Kendysh je odbio u korner koji na kraju nije bio veća prijetnja za Žalgiris.

20' - Livaja je ostao ležati nakon prekršaja Kendysha, sudac se nije oglasio.

18' - Bijeli su imali korner nakon što je Olses spasio goste uklizavši ispred Dalissona. Acapandié je ubacio, no loptu je izboksao Olses.

16' - Nakon što je prošao po desnoj strani i šutirao, Šotiček je ostao ležati na travnjaku jer ga je nakon odbijanca lopta pogodila u glavu.

11' - Melnjak je nakon prebacivanja strane pucao iz prve, silovito, no pokraj vratnice.

7' - Gosti su izborili korner nakon što je Marešića pogodila lopta i odbila se izvan granica igrališta, Hajduk se obranio bez većih poteškoća.

5' - Nakon ubačaja Acapandiéja, Dalisson je pucao lijevom, završilo je u bloku, a onda je Livaja probao atraktivno škaricama, no otišlo je pokraj gola.

4' - Šotiček je krasno pronašao Pajazitija koji je potom uposlio Livaju čiji je udarac otišao preko gola.

3' - Pajaziti je tražio Livaju, lopta je bila prejaka.

1' - Gosti su prvi zaprijetili iz slobodnog udarca, Capan je pokušao ubaciti, ali otišlo je pokraj Silićeva gola.

1' - Krenula je utamica.

0' - Prilikom službene prozivke, trener Hajduka Gonzalo Garcia zaradio je zvižduke, a Marko Livaja, koji kreće od prve minute, ovacije Poljuda.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Melnjak - Del Moral, Pajaziti - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Livaja Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Bamba, Sigur, Šego, Brruti, Pukštas, Huram, Hrgović, Hodak ŽALGIRIS: Olses - Šešplaukis, Lupano, Bosančić, Franke - Kendysh, Capan - Golubickas, Bilenkyi, Teixeira - Petković Klupa: Šarkauskas, Turda, Mihajlović, Antal, Jarusevičius, Upstas, Šetkus, Lytvynenko, Verbickas, Mamasatshvili, Vareika, Bička