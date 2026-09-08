Krađa u šibenskom domu za starije: Nepoznati počinitelj otuđio nakit i novac

Šibenska policija izvijestila je o krađi u domu za starije i nemoćne osobe te oštećenju voćaka na području Radonića. Za počiniteljima se traga.

U razdoblju od 1. lipnja do 3. rujna nepoznati počinitelj iz Doma za starije i nemoćne osobe u Šibeniku ukrao je nakit i novac u vlasništvu 80-godišnjakinje. Vrijednost ukradenih predmeta i novca nije navedena.

Drugi slučaj zabilježen je 2. rujna u Radoniću, gdje je nepoznati počinitelj oštetio više stabala različitih vrsta voća. Materijalna šteta procijenjena je na oko 700 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide kako bi ih otkrila.