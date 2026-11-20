Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom kojeg sumnjiči da je iz prostora jedne tvrtke ukrao dijelove brodskog motora i brodskog sustava. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 5.000 eura.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, osumnjičeni je u kolovozu 2026. godine iz prostora tvrtke sa sjedištem u Šibeniku otuđio hladnjak zraka brodskog motora, pogon za brod te više komada cijevi brodskog sustava.

Šteta se procjenjuje na 5.000 eura

Ukupna materijalna šteta nastala krađom procjenjuje se na oko 5.000 eura.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, a protiv 26-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.