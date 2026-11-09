Kozjak nije odlagalište! Volonteri ponovno čistili padine i uklonili gomile glomaznog otpada

Kozjak je ove subote ponovno bio u središtu ekološke akcije kojom su volonteri upozorili na problem nepropisnog odlaganja otpada i važnost očuvanja prirodnog okoliša. U organizaciji HPD-a Malačka, uz podršku Turističke zajednice grada Kaštela, Grada Kaštela, Mjesnog odbora Kaštel Stari i tvrtke Modro i Zeleno, održana je treća ekološka akcija „Moj čisti Kozjak“.

U akciji je sudjelovalo tridesetak volontera, među kojima su bili planinari i članovi Moto kluba Salona, koji su zajedničkim snagama prionuli uklanjanju otpada s padina Kozjaka.

Prikupljene su velike količine različitog otpada, a posebno zabrinjava činjenica da se među odbačenim materijalom nalazio i glomazni otpad. Stari kućanski aparati, komadi namještaja, građevinski materijal, odjeća te plastična i staklena ambalaža samo su dio onoga što je pronađeno u prirodi.

Umjesto na za to predviđenim mjestima, različiti predmeti završili su na padinama Kozjaka, narušavajući izgled krajolika i predstavljajući potencijalnu prijetnju okolišu.

Treća akcija „Moj čisti Kozjak“ još je jednom pokazala koliko je važno zajedničko djelovanje u zaštiti prirode, ali i koliko je velik problem neodgovornog odlaganja otpada.

Volonteri su svojim angažmanom poslali jasnu poruku da Kozjak nije odlagalište otpada, već vrijedno prirodno područje koje zaslužuje odgovorniji odnos svih građana.

Ovakve akcije važne su ne samo zbog količine prikupljenog otpada nego i zbog podizanja svijesti o potrebi pravilnog zbrinjavanja glomaznog otpada i očuvanja okoliša za buduće generacije.