Kovačić: "Strpljenje bi moglo biti ključno za pobjedu"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Paname utakmicu 2. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu, izabranici Zlatka Dalića traže prvu pobjedu.

Svoju je spremnost uoči susreta podijelio veznjak Vatrenih Mateo Kovačić: „Nije bila laka godina za mene, oduljila mi se ozljeda, ali osjećam se bolje, treniram dva mjeseca u punom pogonu, igram, osjećam se spremnijim. Spreman sam za ovo Svjetsko prvenstvo i nadam se da mogu pružiti dobre utakmice.“

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Panama i Gana ključ su za prolazak dalje?

- Sigurno je da nas čeka teška utakmica protiv protivnika koji je brz na lopti, svi su ovdje na Svjetskom prvenstvu dobro pripremljeni, igrali smo puno teških utakmica.

Što bi, po Vama, mogao biti ključ pobjede?

- Sigurno strpljenje, da ne žurimo i ne idemo odmah po gol, ono što nas je oduvijek krasilo. Oni igraju dobro, neće biti lako, jako su dobri na lopti, gledali smo ih.

Riječ-dvije o atmosferi?

- Imamo im samo zahvaliti jer uvijek stoje iza nas, gdje god da igramo. Navijaju nekad i više no što mogu i hvala im na tome.