Kovačić se oglasio nakon bolnog poraza u Splitu: "Teško nam je ovo prihvatiti"

Dan nakon poraza hrvatske reprezentacije od Španjolske u Splitu oglasio se Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak osvrnuo se na težak rasplet utakmice u kojoj su Vatreni imali vodstvo, ali su na kraju ostali bez bodova.

Hrvatska je u susretu četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija pred 32.600 gledatelja izgubila od Španjolske rezultatom 1:2.

Nakon teškog izdanja protiv Engleske, Vatreni su protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka pokazali znatno više energije, agresivnosti i borbenosti. Ipak, Španjolci su u završnici uspjeli preokrenuti utakmicu i produžiti svoj impresivan niz bez poraza na 42 susreta.

Perišić zabio pa kasnije isključen

Hrvatska je odlično otvorila susret i do vodstva stigla u 17. minuti. Strijelac za 1:0 bio je Ivan Perišić, a prednost domaćina ostala je na snazi sve do drugog poluvremena.

Španjolska se vratila u 61. minuti. Dani Olmo asistirao je Mikelu Merinu, koji je pogodio za izjednačenje.

Situacija za Hrvatsku dodatno se zakomplicirala desetak minuta prije kraja. Perišić je u 80. minuti dobio drugi žuti karton, pa su Vatreni završnicu morali odigrati s desetoricom.

Španjolci su brojčanu prednost iskoristili u 89. minuti. Merino je svojim drugim pogotkom na utakmici postavio konačnih 2:1 i donio gostima sva tri boda.

Kovačić: „Motivirani smo za dalje“

Dan poslije utakmice Kovačić je putem Instagrama zahvalio navijačima na podršci i poručio da reprezentacija mora nastaviti dalje.

„Jučer je bilo borbeno i teško nam pada prihvatiti ovakav poraz. Hvala svima na podršci u Splitu. Motivirani smo za dalje. Zajedno za reprezentaciju“, napisao je Kovačić uz emotikon hrvatske zastave.

Vatrene čekaju dvije važne utakmice

Španjolska je četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale Lige nacija, dok je Engleska na devet bodova i vrlo blizu prolaska dalje.

Hrvatska je trenutačno na tri boda, dok je Češka još uvijek bez bodova.

Odluka pada u studenom. Vatreni će 12. studenoga gostovati kod Engleske, a tri dana poslije ligaški dio natjecanja zaključit će domaćom utakmicom protiv Češke.