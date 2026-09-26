Kovačić nakon pobjede: "Kada sam u ritmu, bolje igram, drago mi je da je sve dobro završilo"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala u Pragu protiv Češke prvo kolo Lige nacija, a slavili su Vatreni rezultatom 1:2. Hrvatska je povela preko Modrića u 47. minuti, Karabec je izjednačio u 54. minuti, a pobjedu Vatrenima donio je Marco Pašalić u 77. minuti. Utakmicu je prokomentirao veznjak Hrvatske Mateo Kovačić odgovaravši na novinarska pitanja.

Nije bila laka utakmica?

Da, igrači se još traže, izišli smo agresivno, dobro i čvrsto. Zabili smo gol, primili ga, ali smo uspjeli pobijediti.

Nastavili ste tamo gdje ste bili u Torontu?

Kada sam u ritmu, bolje igram, drago mi je da je sve dobro završilo.

S izbornikom Dalićem bili ste devet godina, ovo Vam je prvi susret sa Slavenom Bilićem.

Zahvaljujem mu na svemu i želim mu sreću u daljnjoj karijeri.

Što se tiče izbornika Bilića, imali smo dobri tjedan, sve je super i nadam se da ćemo biti još bolji.

Kako komentirate Modrića?

Čudo je, ne treba igrački ništa dodavati, sretni smo da je s nama, nadamo se da će to još trajati.

Sada slijedi Španjolska?

Da, idemo po pobjedu svaku utakmicu, tko god da je pred nama, ali moramo se prvo dobro odmoriti.