Kovačić: "Lakše se sad diše, bilo je bitno proći grupu, koja nije laka"

Hrvatska je pobijedila Ganu 2:1 golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića i kao drugoplasirana u svojoj skupini prošla u drugi krug Svjetskog prvenstva.

Mateo Kovačić istaknuo je da je utakmica bila vrlo teška.

"Bila je teška utakmica, primili smo gol iz prekida pa se sve zakompliciralo. I dalje nismo na nivou na kojem trebamo biti, ali dignuli smo se. Moramo biti čvršći u obrani i konkretniji prema naprijed. Lakše se sad diše, bilo je bitno proći grupu, koja nije laka", kazao je Vlašić.