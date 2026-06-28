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Kovačić: "Lakše se sad diše, bilo je bitno proći grupu, koja nije laka"

Mateo Kovačić istaknuo je da je utakmica bila vrlo teška
Mateo Kovačić

Hrvatska je pobijedila Ganu 2:1 golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića i kao drugoplasirana u svojoj skupini prošla u drugi krug Svjetskog prvenstva.

DETALJAN IZVJEŠTAJ Petar Sučić i Vlašić zapečatili hrvatsku pobjedu!

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Mateo Kovačić istaknuo je da je utakmica bila vrlo teška.

"Bila je teška utakmica, primili smo gol iz prekida pa se sve zakompliciralo. I dalje nismo na nivou na kojem trebamo biti, ali dignuli smo se. Moramo biti čvršći u obrani i konkretniji prema naprijed. Lakše se sad diše, bilo je bitno proći grupu, koja nije laka", kazao je Vlašić.

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