Kovačević prokomentirao poraz: "Čestitam Hajduku na pobjedi, očekivao sam da ćemo biti bolji s loptom"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj nakon susreta prokomentirao trener Dinama Mario Kovačević odgovaravši na novinarska pitanja.

Što reći nakon poraza po ovim uvjetima?

Teško je reći, a posebno o drugom poluvremenu. Znali smo da će biti teški uvjeti, Hajduk je ušao s prednošću, okrenuli su utakmicu i svaka im čast na tome. Uzeli smo im puno lopti, Hajduk je imao prvi šansu, očekivao sam da ćemo biti bolji s loptom. Mislio sam već mijenjati na drugom poluvremenu, ali nisam. Nakon toga krenula je jedna pa druga bakljada, a onda je i kiša pojačala. Čestitam svojim igračima što su dobro odigrali zadnjih 10 minuta, bilo je jako teško.

Koliko je teško podići igrače nakon prekida?

Nije bilo uvjeta za igranje, to je već drugi sport. Nije da su bili nemogući uvjeti, puno je lakše braniti se nego napadati u tim trenucima.

Koliko će se ovo psihološki osjetiti i na utakmicama u Europi?

Uvijek se želi bolji rezultat, dat ćemo sve od sebe da pobijedimo, nekad ne znaš kako će igrači reagirati nakon pauze, vjerujem da će pobijediti.

Zašto ste vadili Vinlofa?

Ne znam zašto svi njega komentiraju, ne znam koliko je točno minuta igrao, mijenjao sam i druge.

Kako komentirate svoje krilne igrače?

Beljo je danas bio dobar, ne bih htio napadati svoje igrače, ali očekujem od tih pozicija veći doprinos i znam da igrači to mogu. Almena je ušao drugo poluvrijeme.

O čemu je sudac pričao s Vama?

Mislio je zaustaviti na nekoliko minuta 10-15 minuta ako se vrijeme smiri. Tada bi se igrači i ohladili, možda se nevrijeme ne bi smirilo, ali sve je upitno, tko zna bi li se i kasnije nastavila utakmica.

Koliko ste zadovoljni pripremom utakmice?

Gubili smo loptu bezveze, na to nisam bio zadovoljan, zanima nas dobar presing, a opet se nismo dovoljno otvarali. Oduzimali smo im puno lopti, ali ništa to nije koristilo kada nismo zabili gol.

Koliko Vam je Mišić neodstajao?

Znali smo da neće biti lako, bilo je teško, ali Kravtsov je to dobro odigrao. Svakome takav igrač nedostaje.

Treća utakmica koju niste pobijedili u gostima?

Ne razmišljam o tome, prije toga smo imali dobar niz od 28 utakmica bez poraza. Radit ćemo sve kako bismo pobjeđivali.

Je li Vam čudno što nije igrao Livaja?

Oni pobjeđuju i bez njega, to je i njihova kvaliteta.