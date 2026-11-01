Kovačević odlazi iz Dinama, ali neće praznih džepova: Evo koliko bi Modri mogli platiti njegov otkaz

Ostale su samo formalnosti. Mario Kovačević uskoro će postati bivši trener Dinama. Razlaz je neminovan, poraz od Rudeša bio je previše i za navijače i za Zvonimira Bobana. Naravno, Dinamo će Kovačeviću morati isplatiti i otpremninu, jer će mu dati otkaz prije isteka ugovora. Kovačević je potpisao do 2027.

Kovačević je na klupu Dinama sjeo u lipnju 2025. godine, uz mjesečnu plaću od oko 40.000 eura. To znači da bi mu navodno, prema ugovorenim uvjetima, trebala pripasti otpremnina od približno 240.000 eura, piše novinar 24sata Jakov Drobnjak.

Nije to prvi put da Dinamo mora izdvojiti ozbiljan novac zbog promjene trenera. Sergej Jakirović imao je klauzulu prema kojoj mu je pripadalo šest mjesečnih plaća, a njegova otpremnina iznosila je nešto manje od 350.000 eura bruto.

Još skuplji bio je rastanak s Nenadom Bjelicom. On je prema dostupnim informacijama imao mjesečnu bruto plaću od oko 100.000 eura i klauzulu o 12 mjesečnih plaća u slučaju otkaza. Samo njegova otpremnina tako je iznosila oko 1,2 milijuna eura, dok se zajedno s članovima stručnog stožera ukupni trošak popeo na približno dva milijuna eura.

Dinamo je morao izdvojiti značajan iznos i nakon odlaska Fabija Cannavara. Talijanski stručnjak i njegova tri pomoćnika, prema tadašnjim informacijama, zajedno su trebali dobiti oko 600.000 eura bruto.