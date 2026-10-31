Kovačević najavio kazne

Dinamo je u 12. kolu SuperSport HNL-a doživio težak udarac. Zagrepčani su na gostovanju kod Rudeša poraženi rezultatom 1:0, a trener Mario Kovačević nakon utakmice nije skrivao razočaranje. Priznao je odgovornost za lošu predstavu svoje momčadi, komentirao nezadovoljstvo navijača i progovorio o disciplinskim problemima.

Rudeš je do velike pobjede stigao zahvaljujući pogotku Juniora Fernandesa u 30. minuti. Dinamo je tijekom susreta imao prilike za povratak, dvaput je zatresao mrežu, ali oba su mu pogotka poništena. Situaciju je dodatno zakomplicirao Iker Almena, koji je samo pet minuta nakon ulaska u igru zaradio izravni crveni karton zbog udarca laktom u glavu suparničkog igrača.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Kovačević je razočarano odmahnuo rukama, a na konferenciji za medije otvoreno je govorio o problemima koji su doveli do jednog od najvećih Dinamovih posrtaja ove sezone. Trener Dinama najprije je čestitao Rudešu na pobjedi, a potom priznao da njegova momčad nije bila na potrebnoj razini. Posebno ga je zasmetao način na koji je Dinamo izgledao u prvom poluvremenu, tijekom kojeg su domaćini stvorili nekoliko ozbiljnih prilika.

"Nema smisla, ja to priznajem. Tih desetak minuta smo dobro ušli, sve je ovo do nas", rekao je Kovačević.

Objasnio je kako su njegovi nogometaši previše žurili u završnici napada, a nakon početnog razdoblja utakmice potpuno izgubili kontrolu nad igrom. Potvrdio je i da mu je riječ o najtežem porazu otkako vodi zagrebački klub.

Razumije bijes navijača i preuzima odgovornost

Nezadovoljstvo Dinamovih navijača bilo je izraženo i tijekom utakmice. Dio kritika bio je usmjeren upravo prema treneru, no Kovačević nije pokušavao opravdavati rezultat niti prebacivati odgovornost na druge.

"Potpuno ih razumijem, da su ljuti i to najviše za mene. Prihvaćam krivicu", poručio je. Naglasio je da je svjestan očekivanja koja prate Dinamo te da razumije reakciju navijača nakon ovakve predstave.

Hoće li Almena biti kažnjen?

Jedna od tema konferencije bilo je i isključenje Ikera Almene, koji je svojim potezom dodatno otežao pokušaj Dinama da dođe do izjednačenja. Kovačević je pritom govorio i o ponašanju igrača te nedostatku zajedništva koji je, prema njegovu priznanju, primjetan u momčadi. "Zna se kako se u Dinamu treba ponašati, čak i kad je i najteže", upozorio je trener. Na pitanje o mogućim kaznama objasnio je da klub ima interne disciplinske mehanizme i da se određeni postupci ne smiju događati. Time je otvorio mogućnost sankcija zbog nediscipline, iako nije otkrio kakva bi konkretna kazna mogla uslijediti.

Unatoč svemu, nije želio optužiti igrače da su ga iznevjerili. Istaknuo je da kod njih i dalje vidi želju, ali da pojedini postupci i način igre nisu prihvatljivi.

Dinamo čeka Sunderland, a pritisak raste

Kovačević se osvrnuo i na svoj dosadašnji rad, podsjetivši da je Dinamo dobro otvorio sezonu te osvojio četiri boda u europskim utakmicama. Međutim, poraz od Rudeša ozbiljno je narušio pozitivan dojam i ponovno otvorio pitanja o igri zagrebačke momčadi.

"Vi prosudite moje rezultate", poručio je Kovačević odgovarajući na pitanja o svojem radu i povjerenju klupskog vodstva. Pred Dinamom je sada europski ogled protiv engleskog Sunderlanda, a nakon neočekivanog prvenstvenog posrtaja trener i njegovi igrači morat će pronaći način kako odgovoriti na sve izraženije nezadovoljstvo navijača.