Kovač zbog bizarne situacije umalo ostao bez junaka utakmice: "Tražio sam ga, a on je bio na WC-u"

Borussia Dortmund svladala je Betis 2:1 u četvrtom kolu Lige prvaka, a junak pobjede bio je 18-godišnji Konstantinos Karetsas. Mladi grčki nogometaš postigao je odlučujući pogodak, no malo je nedostajalo da uopće ne dobije priliku zaigrati. Razlog je bio prilično neobičan, a hrvatski trener Niko Kovač nakon utakmice otkrio je detalje situacije koja je nasmijala mnoge.

Sve je počelo u 34. minuti, kada je Kovač zbog ozljede Serhoua Guirassyja morao posegnuti za zamjenom. Odlučio je u igru poslati Karetsasa, ali nastao je neočekivan problem. Mladog Grka nije bilo na klupi, a ubrzo se ispostavilo da je otišao na WC.

"Bilo je pomalo bizarno. Htio sam ga uvesti, ali nije ga bilo. Bio je na WC-u", ispričao je Kovač nakon utakmice.

Hrvatski stručnjak već je počeo razmišljati o drugom rješenju jer nije znao kada će se Karetsas vratiti.

"Pozvao sam Carneyja Chukwuemeku, a onda se Karetsas odjednom pojavio iza ugla", otkrio je Kovač za DAZN.

Mladi nogometaš tako se pojavio doslovno u posljednji trenutak. Da je zakasnio još nekoliko sekundi, priliku bi umjesto njega dobio Chukwuemeka.

"Upravo sam se vratio s WC-a, nisam dobio mnogo uputa"

Nakon utakmice i sam Karetsas potvrdio je neobičnu priču svojeg trenera. Priznao je da se zbog žurbe nije stigao ni temeljito pripremiti za ulazak na teren.

"Iskreno, upravo sam se vratio s WC-a kada sam trebao ući u igru. Zato nisam dobio mnogo uputa", rekao je 18-godišnjak za DAZN.

Ipak, Kovač mu je uspio prenijeti ono najvažnije. Poručio mu je da igra agresivno, bude odlučan i pokuša nametnuti svoju igru.

Pokazalo se da su te kratke upute bile sasvim dovoljne.

Ušao u igru i postao junak pred 80 tisuća navijača

Borussia je povela u 49. minuti pogotkom Fábija Silve, no Betis se vratio u utakmicu kada je Aitor Ruibal u 67. minuti izjednačio na 1:1.

Samo pet minuta poslije na scenu je stupio Karetsas. Mladi Grk zatresao je mrežu za konačnih 2:1 i donio dortmundskoj momčadi treću pobjedu u ovosezonskom izdanju Lige prvaka.

Bio je to njegov prvi službeni pogodak u dresu Borussije Dortmund, i to pred više od 80 tisuća navijača na Westfalenu.

Tako je nogometaš koji je zbog odlaska na WC umalo ostao bez nastupa na kraju postao junak večeri, a Kovačeva neplanirana zamjena pokazala se kao pun pogodak.

Dobro ga pamte i navijači Dinama

Karetsas je proteklog ljeta stigao u Borussiju Dortmund iz belgijskog Genka u transferu vrijednom 30 milijuna eura.

Mladi grčki reprezentativac dobro je poznat i navijačima zagrebačkog Dinama, protiv kojeg je nastupao u dresu belgijskog kluba.

U zimskom doigravanju za nokaut fazu Lige prvaka bio je jedan od najzaslužnijih za Genkovu pobjedu 3:1 na Maksimiru. Belgijska momčad potom je u uzvratnoj utakmici izborila prolazak nakon produžetaka.

Sada je Karetsas ponovno dospio u središte pozornosti, ali ovaj put ne samo zbog nogometnog umijeća. Njegov pogodak donio je Borussiji vrijedna tri boda, a neobična priča s WC-om zasigurno će se još dugo prepričavati u dortmundskoj svlačionici.

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