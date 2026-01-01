[VIDEO] Koteks u plamenu: Splitski vatrogasci intervenirali usred novogodišnjeg dočeka!

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je o nizu intervencija od 31. prosinca 2025. u 6 sati do 1. siječnja 2026. u 6 sati, koje su obilježile izuzetno dinamičan doček Nove godine na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Vatrogasci su tijekom 24 sata odradili niz požarnih i tehničkih intervencija, a najviše posla bilo je zbog zapaljenog otpada, trave i kontejnera.

Na području grada Splita Javna vatrogasna postrojba intervenirala je više puta zbog požara smeća, trave i drvenog otpada u gradskim ulicama, od Bračke i Puta Brda do Ruđera Boškovića i Mejaša.

Zabilježeni su i požari stabala, kontejnera i krovišta na Poljičkoj cesti, dok su vatrogasci pružali i tehničku pomoć – od skidanja prstena u KBC-u Firule do otvaranja lifta.

Istodobno su osiguravali i javna okupljanja, uključujući koncert na Rivi i novogodišnji vatromet.

Dobrovoljna vatrogasna društva na širem splitskom području također su imala pune ruke posla. Interveniralo se zbog požara odbačenog otpada, kanti i polupodzemnih kontejnera, kao i manjih požara trave na više lokacija u gradu. U akcijama su sudjelovali DVD Split, DVD Žrnovnica i društva iz okolnih mjesta.

Izvan Splita, diljem županije bilježen je čitav niz požara otvorenog prostora. Gorjela je trava, makija i nisko raslinje na području Imotske krajine, Cetinske krajine, Kaštela, Omiša, Trilja i Zagvozda. U pojedinim slučajevima opožarena su i veća područja, od nekoliko stotina do više tisuća četvornih metara, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca požari su lokalizirani i ugašeni.

Zabilježeno je i nekoliko tehničkih intervencija te prometnih nezgoda, u kojima su vatrogasci također pružali pomoć.