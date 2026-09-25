KOTARSKI IZBORI Petar Ljubičić odgovorio konkurenciji na Lokvama: „Lijepo je obećavati velike projekte, puno ih je teže ostvariti“

Uoči izbora za Vijeće Gradskog kotara Lokve, Petar Ljubičić, nositelj liste HDZ-a i Domovinskog pokreta te predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Lokve, reagirao je na programe i predizborna obećanja kandidata s drugih lista.

Ljubičić u podužoj objavi poručuje kako stanovnicima treba jasno reći što je u nadležnosti gradskog kotara, a za koje projekte kotar može tek pokrenuti inicijativu prema Gradu ili drugim institucijama.

„Proučavajući liste i programe konkurencije, moram priznati da sam u jednom trenutku pomislio kako ću među obećanjima naići još i na sanaciju Pelješkog mosta te plan i izgradnju omiške obilaznice“, poručio je Ljubičić, dodajući kako je „lijepo obećavati velike projekte“, ali da stanovnicima treba iskreno objasniti što kotar doista može napraviti.

Ljubičić se osvrnuo i na rezultate mandata tijekom kojeg je vodio Lokve. Navodi da su tada uređena i opremljena tri dječja igrališta te organizirani brojni programi, među kojima obilježavanje Oluje, „Adio lito“, dječji doček Nove godine i aktivnosti povodom Dana kotara.

Posebno se osvrnuo na garažu Lokve, koju aktualno vodstvo ističe među svojim rezultatima. Ljubičić tvrdi da je projekt bio u pripremi dok je on bio predsjednik kotara te naglašava da ne osporava sudjelovanje kasnijeg vodstva u njegovoj realizaciji, ali smatra da treba razlikovati pokretanje projekta od njegova dovršetka.

Prema službenim podacima Grada Splita, garaža je dobila uporabnu dozvolu u listopadu 2023. godine, a raspolaže s ukupno 222 mjesta za automobile, motocikle, osobe s invaliditetom i električna vozila. Lokacija garaže na Lokvama, ispod dijela školskog igrališta, bila je predviđena u gradskim planskim dokumentima najmanje od 2014. godine.

Ljubičić aktualnom vodstvu priznaje zasluge za uvođenje jednosmjernih ulica i kružnog toka, ali istodobno postavlja pitanje jesu li stanovnici prije promjene prometnog režima bili dovoljno uključeni u donošenje odluka.

Kritički se osvrnuo i na pripisivanje drugih zahvata radu kotara, među kojima navodi polupodzemne spremnike, biciklističke staze i javne špine. Njegov je stav da treba razlikovati projekte koje je inicirao kotar od projekata Grada Splita i gradskih tvrtki.

S druge strane, za organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi aktualnom vodstvu izrijekom je odao priznanje.

„Humanost nije ni lijeva ni desna i ne bi smjela biti predmet političkog prepucavanja. Ono što je dobro – treba priznati“, naveo je.

Na kraju poručuje kako stanovnici trebaju usporediti rezultate i programe svih lista te kandidatima postaviti pitanja o tome što su konkretno pokrenuli i završili, što je napravio kotar, a što Grad te jesu li građani bili uključeni u odluke koje utječu na njihov svakodnevni život.

„Nakon 27. rujna svi ćemo ponovno biti susjedi. Zato ovo ne treba biti borba protiv ljudi. Ovo treba biti borba za bolji kvart“, zaključuje Ljubičić.