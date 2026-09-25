KOTARSKI IZBORI Milena Jurić uoči izbora na Kmanu: „Građani zaslužuju konkretne projekte, a ne samo rasprave o problemima“

Uoči izbora za Gradski kotar Kman, Milena Jurić, nositeljica zajedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta, predstavila je prioritete svoje liste i pozvala stanovnike da izađu na izbore.

Jurić poručuje kako su među glavnim pitanjima kojima se žele baviti nedostatak parkirališnih mjesta, uređenje javnih površina, sigurnost u prometu, nova dječja igrališta te poboljšanje komunalne infrastrukture.

Prema njezinim riječima, za realizaciju tih projekata potrebni su pripremljeni projekti, kontinuiran rad te suradnja s gradskim službama.

„Kman treba ljude koji znaju surađivati i koji mogu otvoriti vrata projektima važnima za naš kvart. Moj cilj nije davati velika obećanja, nego biti glas stanovnika Kmana i izboriti se da se ono što dogovorimo doista i ostvari“, poručila je Jurić.

Iz HDZ-a i Domovinskog pokreta navode kako žele biti partner stanovnicima Kmana te djelovati kroz otvorenu komunikaciju, odgovornost i rad na terenu. Smatraju da suradnja s gradskim institucijama može pridonijeti bržoj realizaciji projekata važnih za svakodnevni život u kotaru.

U svojoj predizbornoj poruci lista poziva građane da u nedjelju izađu na izbore i daju joj povjerenje.

„Kman zaslužuje rezultate. Kman zaslužuje odgovornost. Kman zaslužuje razvoj“, zaključuju u poruci.