KOTARSKI IZBORI HDZ i Domovinski pokret predstavili program za Varoš, u fokusu garaža na Kragića poljani

Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta predstavila je program pod nazivom „Varoš po mjeri Varošana“, s kojim izlazi pred stanovnike jednog od najstarijih splitskih kvartova. Nositelj koalicijske liste je Luka Smoljko iz HDZ-a, a naglasak programa stavljen je na komunalne projekte, promet i uređenje javnih površina.

Na listi su, uz Smoljka, Dinko Damjanić iz Domovinskog pokreta te HDZ-ovi Danijela Gudić, Miroslav Raos, Maja Jerković, Jakša Pavić i Gašpar Palić.

Smoljko je prilikom predstavljanja izdvojio osam programskih točaka. Koalicija najavljuje izgradnju garaže na Kragića poljani, uređenje Plinarske i Senjske ulice nakon dovršetka projektne dokumentacije te popločavanje Milićeve ulice, za koju navode da slijede odabir izvođača i početak radova.

U programu su i zalaganje za subvencioniranje obnove pročelja i krovišta na području kotara, kontinuirana briga o Park-šumi Marjan, uređenje dječjeg i balotaškog igrališta na Kragića poljani te veća dostupnost kotarskog vijeća kao izravne veze stanovnika s gradskom upravom.

Garažu na Kragića poljani istaknuli kao prioritet

Poseban naglasak koalicija stavlja na problem nedostatka parkirališnih mjesta u Varošu. Kao jedno od mogućih rješenja ističu Kragića poljanu, gdje zagovaraju izgradnju garaže.

Prema riječima Smoljka, cilj projekta bio bi osigurati povlaštena parkirališna mjesta lokalnom stanovništvu i tako ublažiti problem s kojim se stanovnici Varoša svakodnevno susreću.

– Projekt na Kragića poljani ne smije ostati samo dio političkog programa. Njegova realizacija donosi komunalni preporod našeg kvarta – poručio je Smoljko.

Koalicija HDZ-a i DP-a zaključuje kako bi uređenje javnih površina i realizacija planiranih projekata trebali pridonijeti očuvanju i kvalitetnijem uređenju Varoša.

– Zajedno možemo Kragića poljanu od poljane propuštenih prilika pretvoriti u poljanu novih mogućnosti – za Varoš po mjeri Varošana – poručio je Smoljko.