Kotarski izbori: GK Meje objavio nazočnost vijećnika

Gradski kotar Meje objavio je podatke o nazočnosti vijećnika na sjednicama Vijeća u sazivu od 2022. do 2026. godine. Prema objavljenoj statistici, najveću nazočnost imao je Ante Bekavac, koji je sudjelovao na svih 28 sjednica.

Iz GK Meje navode da su podaci utvrđeni prema službenim zapisnicima, odnosno popisima prisutnih i odsutnih vijećnika. Tijekom mandata održano je ukupno 28 sjednica, uključujući tri elektroničke.

Objavljeni podaci za svih devet vijećnika

Ante Bekavac sudjelovao je na svih 28 sjednica, čime je ostvario stopostotnu nazočnost. Goran Jugović bio je nazočan na 21 od 22 sjednice, odnosno 95,5 posto, dok je Pjero Baranović sudjelovao na pet od šest sjednica, što iznosi 83,3 posto.

Duje Šunjić bio je nazočan na 16 od 22 sjednice, odnosno 72,7 posto. Marko Klarić i Josip Subašić sudjelovali su na po 19 od 28 sjednica, što je 67,9 posto, a Mislav Gulin na 17 od 28 sjednica, odnosno 60,7 posto.

Ante Trogrlić sudjelovao je na dvije od šest sjednica, što iznosi 33,3 posto. Srđan Marinić bio je nazočan na šest od ukupno 28 sjednica, odnosno 21,4 posto.

„Sjednice Vijeća mjesto su na kojem se raspravlja o prijedlozima stanovnika, odlučuje o korištenju kotarskih sredstava i pokreću komunalni, infrastrukturni, društveni i drugi projekti. Nazočnost sjednicama stoga je jedan od jasnih i mjerljivih pokazatelja angažmana svakog izabranog vijećnika“, poručili su iz GK Meje.

Iz kotara su pojasnili da su Goran Jugović i Duje Šunjić podnijeli ostavke na 23. sjednici. Budući da na toj sjednici nisu sudjelovali u radu Vijeća, ona im nije uračunata ni u broj dolazaka ni u ukupan broj sjednica njihova aktivnog mandata.

Na istoj sjednici prisegu su položili Pjero Baranović, koji je zamijenio Jugovića, i Ante Trogrlić, koji je zamijenio Šunjića. Njima je 23. sjednica uračunata jer su joj nazočili, položili prisegu i sudjelovali u radu Vijeća. Njihova se statistika zato odnosi na šest sjednica, od 23. do 28.

Kod elektroničkih sjednica kao sudjelovanje je računato izjašnjavanje vijećnika evidentirano u zapisniku.

Statistika ne razlikuje opravdane i neopravdane izostanke

Iz GK Meje naglašavaju da objavljeni podaci ne ulaze u razloge pojedinih izostanaka niti razlikuju opravdane od neopravdanih izostanaka, nego prikazuju isključivo stvarno sudjelovanje evidentirano u službenim zapisnicima.

„Objavom ovih podataka želimo stanovnicima Meja omogućiti potpun i transparentan uvid u rad njihovih izabranih predstavnika“, zaključili su.