KOTARSKI IZBORI „Četiri kantuna svakog portuna“: Koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta predstavila kandidate za četiri splitska kotara

Koalicija stranaka Centar, SDP, Možemo! i Direkt predstavila je kandidate za predstojeće izbore za vijeća gradskih kotareva u Splitu. Na Žnjanu su predstavljeni nositelji lista za Žnjan, Trstenik, Mertojak i Split 3, uz poruku pod kojom će nastupiti na izborima – „Četiri kantuna svakog portuna“.

Kandidati su poručili kako u kotarske izbore ulaze s konkretnim projektima i željom da se nastavi rad na poboljšanju svakodnevnog života građana, od rješavanja prometa i parkinga do uređenja javnih i zelenih površina, igrališta i sadržaja za stanovnike.

Za gradski kotar Split 3 listu predvodi Karmen Višić, studentica prava i aktivna članica SDP-a. Istaknula je kako su na listi okupili ljude koji cijeli život žive u tom kotaru i koji svojim znanjem žele pridonijeti njegovu razvoju.

„Jedan od glavnih problema Splita 3 je promet i parking“, kazala je Višić, istaknuvši postojeće i planirane garaže, među kojima posebno projekt u Jeretovoj ulici. Kao važan problem izdvojila je i nedostatak zelenih površina, uz potrebu uređenja nogostupa i veće brige o prostoru prije nego što, kako je rekla, bude prekasno za reagiranje.

Listu za Trstenik predvodi dr. Zdravko Roje, koji je u dosadašnjem mandatu bio zamjenik predsjednika kotara. Govoreći o radu u prethodnom razdoblju, izdvojio je dovršetak garaže u Papandopulovoj ulici, uređenje sigurnog prolaza za vatrogasna vozila, izgradnju pothodnika između knjižnice i škole s liftovima za osobe s invaliditetom te uređenje dječjih igrališta i sportskih sadržaja.

Posebno je istaknuo i obnovu Ulice Moliških Hrvata, ali i problem prometnih gužvi povezanih s istočnim ulazom u bolnicu Križine. Najavio je nastavak rada na novim projektima, kao i daljnje ozelenjavanje kotara.

Na Mertojaku listu predvodi Josip Perić, diplomirani pravnik, aktivist i nezavisni kandidat, koji je kazao kako je u radu kotara već 16 godina. Podsjetio je na niz projekata realiziranih u tom razdoblju, među kojima su garaže, parkovi za pse, obnova igrališta i izgradnja novog igrališta.

Prema njegovim riječima, u Mertojak se kroz različite projekte u proteklih 16 godina slilo više od tri milijuna eura javnog novca. Kao jedan od glavnih ciljeva za buduće razdoblje istaknuo je uređenje velike zelene površine od oko 20 tisuća četvornih metara, ali i rješavanje problema otpada.

„Glasajte za one ljude koji rade, a ne one ljude koji pričaju“, poručio je Perić.

Predsjednica Centra Marijana Puljak kazala je kako predstavljeni kandidati svoj angažman temelje na radu za kvartove, a ne na stranačkoj hijerarhiji.

„Ovo su ljudi koji su spremni volonterski raditi za svoje kotareve“, poručila je Puljak te pozvala građane da 27. rujna izađu na izbore i podrže kandidate koalicije.